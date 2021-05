Conforme a los criterios de Saber más

Luego de un accidentado ingreso al distrito de La Victoria, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se pronunció la tarde del sábado ante simpatizantes y medios de comunicación con respecto a su plan de gobierno y equipo técnico. Pero, pese a que en un video publicado la noche anterior asegurara que “daría a conocer” los lineamientos para los primeros 100 días de una eventual gestión, esto no se produjo.

Castillo se apostó en un pequeño estrado en la plaza Manco Cápac con un documento en mano, pero no lo leyó ni ahondó en su contenido. Lo que sí hizo fue presentar a quienes lo acompañaban sobre la tarima: el excongresista del Frente Amplio Hernando Cevallos, que liderará su equipo en materia de Salud; el exparlamentario nacionalista Juan Pari, que hará lo propio en Economía; y la exfuncionaria del Minedu, Celeste Rosas, que se encargará de los temas de Producción y Desarrollo. En la presentación también estuvo Dina Boluarte, compañera de fórmula en la vicepresidencia.

Aunque no estuvieron en el mitin, el candidato mencionó al exfiscal Avelino Guillén y al físico Modesto Montoya como otros de sus técnicos. Con respecto a Montoya, enfatizó que -con su aporte y el de otros científicos- se buscará la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, con el fin de viabilizar la “industrialización del país”.

Sobre el grupo técnico confirmado, dijo que cada integrante tendrá ahora disposición de exponer las materias del plan. “Hay medidas urgentes para los primeros cien días en cuanto a la pandemia, para reactivar la economía. Un programa nacional contra la pandemia que espero que el equipo técnico -en el debate, en los espacios abiertos- ya tenga la voz, ya tiene la autorización para que, a partir de la fecha, ellos salgan a explicar, a hacer de conocimiento a las regiones y al país”, señaló.

En otro momento, refirió que el contenido específico sería presentado “oficialmente” en los siguientes días. “Próximamente, esta semana, los invito para que presentemos oficialmente este plan, esta estructura de profesionales que van a sostener no solamente a un gobierno, sino que van a hacer unas propuestas viables al país para que trabajemos mano a mano con los gobernadores regionales, con los alcaldes, con las organizaciones vivas del pueblo”, exclamó Castillo.

Dina Boluarte, Juan Pari, Hernando Cevallos y Celeste Rosas acompañaron al postulante en un estrado. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

En la concentración previa en el parque Indoamérica, El Comercio había consultado con la militante de Perú Libre Martina Portocarrero sobre si la presentación de Castillo daría luces sobre el denominado Plan Bicentenario. “El profesor Castillo ‘se va a bañar de pueblo’ porque están realmente maltratando la dignidad de los peruanos y están maltratando la dignidad del presidente que va a elegir el pueblo”, se remitió a decir sin mayor foco en la pregunta. Luego, Portocarrero siguió su camino y dejó de responder ante nuestra insistencia.

En el primer desplazamiento hacia el parque Cánepa, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, partido que apoya la candidatura de Perú libre, nos señaló que “seguramente, [expondrá] algún trazo. (...) De repente, dará algunas pinceladas”.

—Castillo rechaza improvisación—

El postulante del lápiz rechazó que su campaña no tenga lineamientos estructurados o que sea “improvisada” y agregó que “acá el único que va a gobernar es Pedro Castillo; no otra persona”. A la vez, invitó a la población a sumar ideas para su plan.

“Si los jóvenes tienen un plan de gobierno para el país, tráiganmelo. Si la Sierra tiene un plan de gobierno para el país, tráiganmelo. Si los productores, los emprendedores tienen un plan de gobierno y nunca ha sido escuchado, tráiganlo. Si los médicos, los partidos políticos, otros sectores populares olvidados y callados, hoy es el momento: preséntenlo. Para hacer un verdadero plan de cara al Perú. No se trata de buscar entre mi equipo técnico y le asigno un ministerio. No se trata de una repartija”, indicó.

Castillo Terrones expresó que, de ganar la Presidencia, garantizará la construcción de hospitales y la administración de 20 millones de vacunas; esto último, bajo un compromiso que, según refirió, ya tiene de la embajada rusa. Además, reiteró que no plantea atentar contra la propiedad privada ni contra el empresariado, sino que busca “ser coherente con las empresas que lucran y abusan de su trabajador”.

“No los vamos a botar [a los dueños de empresas]; vamos a conversar primero y ver de qué manera nos entendemos. Pero no nos van a quebrar y no nos van a cesar nuestra lucha en este gobierno hasta traer inmediatamente el gas de Camisea para todos los peruanos”, añadió.

Con respecto a otras críticas, negó que una hipotética gestión suya promueva el comunismo y la expropiación: “Si hay algo que corregir, lo tenemos que corregir. También tenemos que respetar el derecho a la libertad de expresión y de información, pero no se pueden cometer exabruptos. Siempre tiene que decirse la verdad. Empecemos por la verdad. ¿De dónde sacaron eso de terruqueo? ¿De dónde sacaron eso de comunismo, de chavismo?”.

Castillo expresó también que su agenda no va cambiar y que no pretenderá “suavizar el lenguaje”. “No nos van a cambiar de agenda y no me van a decir acá ‘cambia de lenguaje’, ‘suaviza tu lenguaje porque están mirando los empresarios, no van a votar por ti’. Es mentira. Acabamos de hablar con cientos de empresarios”, dijo.

Cabe recordar que, alrededor de las 3:00 p.m., su contrincante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pretendió aguardar por él en un estrado cercano al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. En su mitin en La Victoria, el candidato repitió que solo participará en los debates oficiales del Jurado Nacional de Elecciones.

“Si bien es cierto, nos hemos visto en este escenario electoral cumpliendo uno de los debates informales, el día de hoy nos ratificamos que vamos a ser respetuosos de las autoridades electorales. Fuerza Popular y Perú Libre ya nos habíamos puesto de acuerdo, inclusive en los temas, cuántos debates van a ser y en dónde van a ser”, aseveró.

En su recorrido por las calles del distrito limeño y del emporio comercial de Gamarra, el candidato de Perú Libre recibió algunos insultos. Varios ciudadanos que estaban en contra de su candidatura empujaron a quienes lo rodeaban o lanzaron basura desde sus ventanas. Por otro lado, los propios simpatizantes de Castillo arengaron continuamente en contra de los medios de comunicación que cubrían la jornada.

Seguidores antauristas actuaron como personal de seguridad del candidato en la jornada. (Foto: Hugo Curotto/GEC)

—Presencia de antauristas—

Como había informado previamente El Comercio, la campaña de Castillo cuenta ahora con la protección de reservistas de Antauro Humala, quien cumple condena por el caso ‘Andahuaylazo’. A lo largo del evento, un grupo de etnocaceristas uniformados alentó por megáfono y actuó como personal de seguridad en el trayecto.

“Hasta donde tengo conocimiento, el profesor Castillo le ofrecería el indulto [a Humala], pero yo creo que se tiene que basar en algunas leyes. Nuestro líder Antauro Humala ya cumplió un exceso de condena para poder salir y hacer una vida de ciudadano. Es por eso que nosotros respaldamos y le decimos al profesor Castillo que, si en caso indulta al líder, que sea para bien”, refirió David Cobeñas, reservista de Lima, en medio de la movilización por la avenida México hacia la plaza Manco Cápac.

Cobeñas aseguró que su grupo está en contra de ofertas electorales radicales y que Castillo no representa una propuesta comunista.”El profesor Castillo solamente quiere reprender a las grandes empresas y decirles que basta ya de tanto abuso con el pueblo. Queremos democracia, queremos trabajo, no queremos comunismo”, explicó.

Valentín Medina, reservista de Ancón e integrante de la delegación antaurista en el evento de Castillo, refirió a este Diario: “Nos hemos alineado para apoyar en la Presidencia al profesor Castillo. Encontramos bastante similitud en los programas que desarrollará para el país. Basta de corrupción y del nuevo liberalismo”.

VIDEO RECOMENDADO:

Pedro Castillo adelantó algunos nombrse de su equipo de trabajo. (Exitosa)