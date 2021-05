Con el debate presidencial entre los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) inició la recta final rumbo al 6 de junio, día de las elecciones de segunda vuelta. En esa jornada, los peruanos decidirán quién asumirá el máximo cargo del Estado para los próximos cinco años.

La polémica de anoche, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dejó distintas percepciones para los expertos con los que conversó El Comercio la mañana de este lunes. Participaron las politólogas María Paula Távara, Katherine Zegarra, así como el docente de Opinión Pública de la Universidad de Piura, Fernando Huamán.





¿Quién tuvo la mejor performance durante el debate?

María Paula Távara: Evaluar el performance tiene dos aristas diferentes. Si nos refiriéramos a prioridades para presentar un conjunto de propuestas, dar ataques más precisos, mensajes claros, podríamos hablar de Keiko Fujimori. Pero al mismo tiempo hay otra parte de la comunicación que tiene que ver con la credibilidad y allí, quizás, a pesar de haber presentado más propuestas y tener más fluidez, quizá llega un punto en que son tantas las propuestas que resulta difícil creer que se vayan a cumplir todas. En el caso de Castillo, vimos menor capacidad para expresar propuestas concisas, aterrizar sus grandes planteamientos, pero esos momentos de apelación a su identidad y posición de maestro pueden ayudarle de todas maneras a generar mayor conexión con parte de su electorado ya ganado.

Katherine Zegarra: Un punto importante era que uno de los candidatos tenga momentos de brillantez que logre poder utilizarlos en lo que queda de la campaña. No se han logrado. Keiko Fujimori ha apelado mucho a la piedra, no ha quedado ninguna frase que haya marcado. No sé qué tanto eso haya podido ayudar a los indecisos. Con Keiko Fujimori se ha tenido muchísimas propuestas, pero ha llegado a tal nivel que al final no queda en la memoria de la ciudadanía alguna en particular. Castillo se ha presentado muy gaseoso, no presentó ningún tipo de propuestas hasta el final, que hablaba de “Pensión 60”, “Barriga llena corazón contento”. En general, ha dejado mucho que desear el debate.

Fernando Huamán: Al nivel de los que ya han tomado alguna decisión, este debate no va a generar ningún cambio, porque para que esto pudiera darse, tendríamos que haber tenido mayor contundencia de Castillo o Fujimori. Fujimori pudo estar en mejor condición de mostrar contundencia si es que, junto con las propuestas, hubiera mostrado los argumentos económicos de cómo hacerlas posibles. Es buscar contundencia para quizás persuadir a alguien que ya está con Castillo y que, frente a la deficiencia expresiva de propuestas y argumentación de él, pudiera quitarle algún porcentaje e ir por los indecisos. En el balance general, mantiene el status quo actual de la elección.

¿Qué aspecto faltó reforzar a cada candidato, quién desaprovechó oportunidades?

María Paula Távara: En el caso de Castillo faltó aterrizar, es de lo que adolece su equipo técnico el domingo pasado y el discurso de ayer en general. No se necesita plantear cuánto exactamente se va a gastar, a cuántas personas se llegarán, sino concretar cuál es la propuesta de gobierno, no solo quedarse en el discurso de la crítica, el análisis. No lo logró ayer tampoco, incluso en Educación, que podría decir es su tema. Incluso para aterrizar los ataques, podría haber aprovechado mejor el bloque anticorrupción para ser más agudo con sus críticas hacia Fujimori y no lo hizo. En el caso de Keiko Fujimori, claramente lo que faltó fue el cómo, porque hay tantas propuestas que empiezan a parecer gaseosas, no te quedas con ninguna, no necesariamente crees que se vayan a cumplir. Allí también hubo una debilidad, no siempre el que mucho abarca logra convencer con ello.

Katherine Zegarra: Al principio del debate, parecía que Pedro Castillo estaba subiendo. Comenzó a hablar de la historia de su vida y eso puede ayudar a identificar. En cambio, Keiko Fujimori empezó atacando, hablando no solo de la piedra, sino presentando a Pedro Castillo como la división. Sin embargo, luego de eso hemos visto que Pedro Castillo fue bajando en el tono, logró desperdiciar minutos y segundos importantes en el debate, hubo veces en las que dejó de hablar 30 segundos. En este tipo de debates es importante cada segundo. Pareciese que el tiempo hubiera estado muy holgado para sus pocas propuestas, no ha logrado aterrizar ninguna. Keiko Fujimori sí ha utilizado cada segundo, ha hablado a pequeños espacios y diferentes sectores, pero son muchas propuestas, no han quedado claras. Y ninguno ha respondido a las preguntas. A pesar de que Keiko Fujimori ha mostrado un mejor desempeño –tiene más experiencia en este tipo de debates–, incluso ha podido hacerlo mejor ante un adversario que era relativamente débil.

Fernando Huamán: Hay que tomar en cuenta que, tal como se encuentra la elección, no todas las personas que votan por el fujimorismo hoy sienten simpatía por ella. Votarán por Fuerza Popular a pesar de Keiko. Esperaba que esto se manifieste en el discurso de cierre y no se hizo ninguna referencia a este punto, que me parece era importante para conectar con la sensibilidad pública que hoy estamos viviendo. Desde el punto de vista de Castillo, hay dos puntos que eran claves: empezar a quitar todo el halo de miedo que genera su candidatura y que se centra en dos cosas: reforma constitucional, convocatoria a la asamblea constituyente, y qué va a hacer con el dinero de las AFP. Ha dicho que no va a ser un gobierno autoritario, no confiscará los fondos. Pero para lograr credibilidad frente a una persona que en el plan de gobierno tiene en la idea, en la plaza pública desdice lo que se ha escrito y luego lo vuelve a desdecir en los medios de comunicación, tiene que haber una explicación de cómo va a cautelar el dinero de las AFP y cómo hará la reforma, solo hubo una declaración de intenciones. Él no ha generado esa confianza respecto a los que sienten que él podría trastocar el sistema democrático en general.

De cara a días claves, ¿cómo deberían enfocar Castillo y Fujimori lo que les queda de campaña?

María Paula Távara: Creería que, a la señora Fujimori, la firma de otro pacto o compromiso no le suma. Creo que lo que la presencia de Mario Vargas Llosa pudiese sumar, se lo sumó en el momento en el que inicialmente le adscribió su voto. En este punto, más promesas por su parte reafirman la falta de credibilidad que tiene. Es decir, tengo que seguir prometiendo cosas, porquie al mismo tiempo la población no me está creyendo que las reconciliaciones sean reales. En los próximos días, para ella se trate en buena cuenta de conseguir algún nivel de credibilidad o de polarizar aún más esta dicotomía con la que viene trabajando: violencia–paz, que pareciese ser le puede sumar más de lo que, en su momento, le sumó el [discurso del] comunismo. Por el lado de Castillo queda la tarea de clarificar propuestas. En su caso se trata de dar claridad, ya no de retirar miedos, sino de dar claridad de si va a ser capaz de gestionar un gobierno. Lo que podría pasar esta semana es la continuación de la activación del antifujimorismo.

Katherine Zegarra: Me parece importante que Pedro Castillo disipe miedos en el sentido de esa imagen de que él, en el gobierno, generaría un resultado parecido al de Venezuela o Cuba, esos grandes fantasmas del socialismo o de fracaso de gobiernos de izquierda, inflación, promesa, huida. Lo mencionó, pero no con énfasis en el debate del domingo. Me parece importante que tenga dos o tres propuestas que sean de impacto. En el caso de Keiko Fujiori, una firma más no le genera credibilidad, porque lo que ella genera es poca credibilidad por parte de los ciudadanos. Una buena estrategia sería continuar la que ha estado teniendo, generar división y posicionar que no estarían votando por ella, sino por valores más importantes como la libertad o sistemas tan importantes como la democracia. Hay que ver cuál sería el impacto del antifujimorismo.

Fernando Huamán: Hay un asunto que es sumamente por la gnoseología de la comunicación: lo que persuade es la novedad. Y en esta última semana, como ha ocurrido en campañas anteriores, la novedad termina siendo un elemento importante para lograr el voto de los indecisos. Qué es lo que no va a sumar: repetir cosas que ya son conocidas. En ese sentido, el compromiso [de Keiko Fujimori] con Vargas Llosa ya no es novedad, porque Vargas Llosa ya la ha apoyado. Los candidatos tendrán que empezar figuras muy concretas que sustenten la credibilidad de lo que van a hacer. Es más fácil en la señora Fujimori, porque ella tiene que sustentar propuestas. En el caso del señor Castillo, tendrá que mostrar propuestas y argumentarlas, y le queda muy poco para hacerlo. En el caso de Fujimori, tendrá que argumentar propuestas poniendo en la palestra pública a personalidades que las sustenten. Por ejemplo, Carlos Neuhaus argumenta la viabilidad de las obras de gobierno a gobierno. En el caso del señor Castillo, no basta con poner nombres, sino que también tiene que poner las propuestas.

