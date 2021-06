Conforme a los criterios de Saber más

A lo largo de la campaña de segunda vuelta, Pedro Castillo (Perú Libre) mantuvo una ventaja sobre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en los simulacros de intención de voto de Ipsos Perú. La diferencia, sin embargo, se fue acortando con el pasar de los días y, el último 5 de junio, un día antes de las elecciones, hubo un cambio de posición.

De seis simulacros considerados, solo el de ese día fue reservado y no difundido como parte del silencio electoral. Pero fue dicho estudio el que arrojó que, por primera vez, Fujimori pasó a liderar los resultados de las preferencias y solo a horas del sufragio.

La diferencia a favor de la candidata de Fuerza Popular, empero, no fue amplia: solo 0,8 puntos porcentuales, lo que mantuvo el empate estadístico. Asimismo, a comparación del anterior simulacro —que sí era publicable— la excongresista incrementó sus cifras en 1,5 puntos. Y en esa misma cantidad se redujo el resultado del candidato de Perú Libre frente al estudio del 28 de mayo.

Cabe considerar, además, que el simulacro del 5 de junio se realizó con una muestra de 5.117 personas mayores de 18 años en 26 distritos electorales y 134 provincias del país. El margen de error fue de 1,4% y el nivel de confianza de 95%. ¿Qué factores conllevaron a que se acorten las distancias?

(Infografía: Antonio Tarazona / El Comercio)

La semana clave rumbo a las elecciones de 6 de junio empezó con el debate presidencial del JNE entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. (Foto: GEC)

Días previos claves

La última semana de Castillo y Fujimori rumbo al 6 de junio empezó con el esperado debate electoral del 30 de mayo en Arequipa, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Fue una jornada de propuestas poco aterrizadas por ambos y también algunos pullazos. “El fujimorismo, con diez años de gobierno y con una mayoría parlamentaria, nunca agendó la salud como derecho fundamental […] la salud tiene que ser un derecho, no un negocio”, fue una de las expresiones del docente. Su rival señaló en otro momento: “Fuerza Popular del Congreso anterior aprobó los impedimentos para que los corruptos y terroristas no participen en el Estado, y esa es la razón por la que su papá político [Vladimir Cerrón] no se encuentra hoy”.

Un día después de ese careo, Castillo encabezó multitudinarios mítines en Puno, mientras que Fujimori suscribió un nuevo juramento. Se trató de un documento en donde se comprometía a respetar la democracia, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones y la libertad de expresión. En Arequipa, estuvo acompañada por parte de su equipo técnico, el líder opositor venezolano Leopoldo López, el ex primer ministro Pedro Cateriano y Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor Mario Vargas Llosa.

Pedro Castillo cerró su campaña con un mitin en la Plaza Dos de Mayo (Foto: Giancarlo Ávila / El Comercio)

Asimismo, el pasado jueves, a solo horas de cerrar su campaña, Castillo se reunió con su equipo técnico y renovó vocerías en algunos ejes temáticos en una presentación del “equipo técnico ampliado”, a decir de Hernando Cevallos, parte del bloque. Por la tarde, dialogó virtualmente con José Mujica, expresidente de Uruguay, y realizó un concurrido mitin final en la Plaza Dos de Mayo. “Mientras al otro lado traen a personalidades para llenar al pueblo peruano con ciudadanos de otros países, acá nos ratificamos [en] que el 28 de julio, a través de un decreto supremo, le daremos 72 horas de plazo a los ciudadanos que han venido de otros países a ofender a nuestra patria”, manifestó.

Por su parte, Fujimori cerró su campaña en Villa El Salvador en un mitin también muy concurrido señalando: “Queremos un cambio, por eso estamos acá; pero no un cambio hacia atrás, sino hacia adelante”.

Keiko Fujimori cerró su campaña el pasado jueves con un mitin en Villa El Salvador. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)

Perspectivas

Tras recordar que es un empate técnico, no hay una gran diferencia en los resultados del 5 de junio y tampoco un amplio crecimiento de Fujimori en una semana, la politóloga Paula Távara consideró que el debate presidencial del domingo pasado pudo haber sido un factor tomado en cuenta por los indecisos.

“Sobre todo la performance del domingo más que las otras acciones. El juramento del lunes no tuvo relevancia mediática, los cierres de campaña fueron parejos en cuánto rebote tuvieron, no tuvieron grandes sobresaltos”, comentó a El Comercio.

Según consideró, las cifras del último simulacro evidencian que, a lo largo de la campaña, Castillo no supo convencer a los indecisos o votantes que están en contra de Fujimori. Asimismo, sostuvo que el antivoto de la candidata de Fuerza Popular le ha impedido crecer y puso como ejemplo la filtración de últimos estudios de opinión pública en redes sociales, en donde hubo ciudadanos que expresaban su cambio del voto viciado al voto por el docente.

“En algunos aspectos, Keiko Fujimori estuvo mejor en el debate presidencial. En algunos aspectos fue más clara con sus exposiciones y eso puede haber alentado, de alguna manera, la mejora de sus votos. Castillo se siguió mostrando no muy consistente”, añadió.

Así fue la votación de la candidata Keiko Fujimori en un colegio de Surco. (Foto: Andina)

En opinión del politólogo Paulo Vilca, el reacomodo en las cifras de Ipsos Perú no se debe a hechos de la última semana, sino a la tendencia de la segunda vuelta en la que los indecisos se han ido decantando por Fujimori. “Puede ser que [los indecisos] decidan por un hecho puntual. Pero no encuentro algún hecho realmente importante. Creo que son como resultados, consecuencias”, señaló.

Por tanto, refirió que en los indecisos han pesado distintos factores: una carga de “discriminación” contra el candidato de Perú Libre y las dudas sobre su preparación; una “coalición muy fuerte de establishment político, económico y mediático”; el propio Castillo porque “nunca logró presentar una propuesta cohesionada ni tener un equipo que pudiera dar ciertos niveles de confianza a la población”; y el discurso “antiizquierda” promovido por Keiko Fujimori.

“No es algo que obedece a hechos particulares, son consecuencias y el propio comportamiento de los indecisos, que los últimos días y en el propio camino hacia el centro de votación han estado decidiendo por quién votar”, manifestó.

Távara coincidió con esa última apreciación al indicar que muchos electores votan en base a los simulacros confidenciales filtrados. “Todavía hay un papel que juegan esos indecisos que no puede ser medido, porque hay parte de voto que se decide en las últimas horas”, añadió.

Pedro Castillo tras ejercer su voto en Tacabamba, Cajamarca. (Foto: Andina)

