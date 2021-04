Conforme a los criterios de Saber más

En su carrera política y discurso, tanto Pedro Castillo, como Keiko Fujimori, arrastran pasivos que tienen al antivoto como una manifestación clara de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. Según una encuesta de Ipsos Perú para América TV, el 33% manifestó que definitivamente no votaría por el candidato presidencial de Perú Libre, mientras que el 55% expresó su total rechazo a la postulante de Fuerza Popular.

Para dicho antivoto hay distintas aristas. La encuesta no las menciona, pero basta recordar algunos aspectos para tener una idea. Por un lado, Castillo tiene en su entorno a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, exgobernador regional de Junín sentenciado por corrupción y simpatizante de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. También se ha rodeado de docentes que participaron de la huelga magisterial del 2017 y que fueron vinculados por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski al Movadef, fachada de Sendero Luminoso.

Entre los planteamientos del docente están desactivar el Tribunal Constitucional, disolver el Congreso si no se aprueba la conformación de una Asamblea Constituyente para tener una nueva Constitución, desestimar la economía social de mercado por un modelo socialista con un Estado empresario y que estatice sectores estratégicos como el minero, gasífero, petrolero y energético.

Asimismo, propone una ley para regular medios de comunicación, pues resalta que “el socialismo no aboga por la libertad de prensa”; y ha anunciado que indultaría a Antauro Humala, quien cumple cárcel por los crímenes del ‘andahuaylazo’.

Recientemente, Cerrón, el ideólogo de la campaña de Castillo, aseveró en Twitter en referencia a una eventual moderación del discurso tal como lo hizo Ollanta Humala en el 2016 antes de ganar los comicios: “No habrá Hoja de Ruta con Perú Libre y Pedro Castillo. Somos un partido consecuente y consciente de sus planteamientos”.

Por otro lado, Keiko Fujimori afronta una acusación fiscal que plantea 30 años de cárcel por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, en el marco de la investigación por supuestos aportes ilícitos a Fuerza Popular. El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, advirtió hace unos días a El Comercio que si la candidata llega a la presidencia el proceso se suspendería hasta el 2026.

Entre sus planteamientos, la lideresa de Fuerza Popular ha ratificado que de ser electa como mandataria indultará a su padre Alberto Fujimori, quien purga prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y ha recibido otras sentencias por casos de corrupción durante su gobierno.

Asimismo, la bancada de su partido durante el Congreso 2016-2018 tuvo una actitud obstruccionista o, en palabras de la propia Fujimori en entrevista con este Diario en marzo, “confrontacional” y “muy agresiva verbalmente en algunos tramos” del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En ese período, una de las iniciativas legislativas del grupo parlamentario incluyó un proyecto de ley sobre control de medios de comunicación.

Compromisos mínimos

La politóloga Katherine Zegarra consideró que reducir el antivoto —es decir convencer a quien dice que definitivamente no votará por algún candidato— es “una estrategia muy costosa”, por lo que una mejor estrategia sería intentar convencer a los indecisos. Sin embargo, sostuvo que tanto Pedro Castillo, como Keiko Fujimori, deberían de suscribir compromisos mínimos de respeto a la institucionalidad.

En la misma línea, la periodista y analista Mabel Huertas refirió que si bien Castillo no tiene un gran antivoto porque recién se le está conociendo más, a él y a Keiko Fujimori les convendría tener “gestos y compromisos importantes”.

“Es probable que ese antivoto baje, va a depender de los errores que cometa cada uno de los candidatos. Recién estamos conociendo a Castillo, no está teniendo una conversación con la prensa. Ella tendría que dedicarse, no sé si convencer al fujimorismo, no sé si sea posible, pero sí convencer a aquellos que en algún momento fueron beneficiados por las políticas de su padre en las regiones”, expresó a El Comercio.

Pedro Castillo se encuentra en Lima. Este lunes participó de reuniones con dirigentes de Perú Libre y representantes de organizaciones sociales. (Foto: César Grados / GEC)

En el caso de Castillo, Zegarra opinó que el candidato de Perú Libre sí debería establecer un claro compromiso con las reglas de juego de la democracia y el período de cinco años de su eventual gobierno, así como respetar a instituciones como el Tribunal Constitucional, el Congreso, la Sunedu, entre otras. “Es necesario que Castillo se matice un poco respecto a sus promesas o comentarios antiinstitucionales”, expresó y acotó que, para ganar, el postulante “necesita de Lima”.

Cabe recordar que, según los resultados de la ONPE al 100% de actas procesadas en dicha circunscripción electoral, los resultados fueron: Hernando de Soto (Avanza País) con 16,40%; Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 16,39%; Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 14,20%; Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) con 8,13% y Castillo con 7,85%. En tanto, a nivel nacional, el postulante de Perú Libre alcanzó el primer lugar con 19,18% y su rival de Fuerza Popular logró 13,36%.

Para Mabel Huertas, Vladimir Cerrón, sentenciado por un caso de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Junín, podría ser “el talón de Aquiles” de Pedro Castillo. Empero, consideró que el candidato presidencial tendría que comprometerse a respetar las libertades civiles y la libertad de prensa.

“Él tendría que respetar todas las cartas democráticas, respeto a todas aquellas instituciones que quisiera desaparecer. Ya ha dicho que no a una hoja de ruta, pero un mínimo compromiso que tendría que hacer es respetar las instituciones y las cartas democráticas. Si quiere cambiar la Constitución que se haga a través de los medios que la Constitución provee a la ciudadanía y a las instituciones”, expresó. Sin embargo, reparó en que el candidato de Perú Libre “parece una persona con la que no se puede dialogar. Es como que todo ya está escrito y parece que con él nada es negociable”.

Keiko Fujimori estuvo este lunes en Manchay, donde se comprometió a construir colegios y hospitales. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)

Respecto de Keiko Fujimori, Zegarra sostuvo que la candidata tendría que unir a aliados políticos a su campaña, garantizar que los pasivos del fujimorismo no se volverán a repetir y que respetará al Tribunal Constitucional, los medios de comunicación y el período de cinco años de eventual gobierno. “Sería generar pactos, no solo entre partidos políticos, sino con instituciones de la sociedad civil. Debería ir acumulando aliados que principalmente han estado en contra de ellos y que ahora se presenten a favor, eso es una gran estrategia”, indicó.

En cuanto al anunciado indulto al expresidente Alberto Fujimori, la politóloga refirió que matizar o renunciar a la iniciativa podría generar un resultado costoso. Sobre este punto, Huertas manifestó que es muy complicado que la lideresa de Fuerza Popular cambie de opinión, pues perdería credibilidad ante las idas y venidas sobre el tema.

“El antifujimorismo va a presionar y a solicitarle gestos, algunos enunciados, una hoja de ruta. Pero por lo menos asegurar que no indultará a su padre. ¿Pero qué tanto va a poder renunciar ella a su padre?”, se preguntó Huertas.

Huertas sostuvo también que a Fujimori no le convendría atacar a Castillo o recibir el respaldo de grandes empresas. “Su fortuna va a depender de los errores que cometa Castillo y qué tan radical sea su discurso. El voto por Keiko Fujimori será, finalmente, un voto de miedo”, sentenció.

Miradas partidarias

Desde Perú Libre, Bettsy Chávez, virtual congresista por Tacna, dijo confiar en que el antivoto de Castillo se vea reducido durante la campaña de segunda vuelta informando “mucho mejor y de manera técnica” las propuestas del plan de gobierno.

“Entendemos que hay muchos temas que generan dudas por el plan de gobierno, el ideario, estamos llanos a poder escuchar”, manifestó a El Comercio. Aunque el programa de Perú Libre plantea estatizar sectores estratégicos, Chávez aseguró que entre sus lineamientos “no está estatizar el país” y descartó algún vínculo con Venezuela, a la que calificó como “un Estado fallido en lo económico, pero de ninguna forma podríamos coger como ejemplo”.

Resaltó, sin embargo, que sí se busca una asamblea constituyente y una nueva Constitución, “pero no pateando el tablero”. “Si no quieren, no se puede obligar a la población a rajatabla. ¿Qué nos toca? Plantear reformas, ir de menos a más. Quizás demorará más concientizar a la población, será el camino más largo, pero es el camino democrático”, apuntó.

Consultada por si existe posibilidad de que Pedro Castillo emita un pronunciamiento con compromisos mínimos para respetar a las instituciones, respondió: “Va a haber un compromiso con organizaciones vivas —de base, sindicales, porque nuestras alianzas son con la ciudadanía— para darles tranquilidad. No queremos que se haga una exégesis equívoca de nuestro plan de gobierno”.

Encuesta Ipsos | Cuarto Poder

Martha Moyano, virtual parlamentaria de Fuerza Popular por Lima, incidió en que el antivoto de Keiko Fujimori puede ser contrarrestado dando a conocer más las propuestas fujimoristas frente a lo que plantea Perú Libre; es decir, informar lo que se hará en una eventual gestión para enfrentar los problemas del país.

“Para nosotros es eso, presentar propuestas, demostrar que se pueden resolver [los problemas] y que podemos plantear y ejecutar [medidas]. Vamos a seguir informando y explicando al detalle lo que se va a hacer”, dijo Moyano.

En una entrevista con este Diario, Keiko Fujimori manifestó estar dispuesta a suscribir un compromiso. “Cualquier compromiso que represente el respeto y la defensa de la democracia, sí yo estoy dispuesta”, aseguró.

Finalmente, recalcó que es la ciudadanía la que debe aprender a tomar decisiones sobre lo que se quiere para el Perú. “Aquí ya se trata del propio país. Ya no se trata de si alguien está o no de acuerdo con Keiko, ahora se trata del país”, aseveró.

Sin embargo, reconoció que el resultado de la encuesta de Ipsos Perú “exige más” tanto para el primer, como el segundo lugar.

Cuestionamientos o pasivos de Pedro Castillo y Keiko Fujimori

PEDRO CASTILLO KEIKO FUJIMORI — Plantea desactivar el Tribunal Constitucional. También disolver el Congreso si no se aprueba la conformación de una Asamblea Constituyente para tener una nueva Constitución — El fiscal José Domingo Pérez ha formalizado una acusación contra Keiko Fujimori por el caso de presuntos aportes ilícitos a Fuerza Popular. Plantea 30 años de cárcel para la candidata. — Propone desestimar la economía social de mercado por un modelo económico socialista, con un Estado empresario y que estatice sectores estratégicos como el minero, gasífero, petrolero y energético. — Crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo son los delitos que se le imputan a la candidata. — Ha anunciado que indultaría a Antauro Humala, quien cumple cárcel por los crímenes del ‘andahuaylazo’. — El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, advirtió hace unos días a El Comercio que si la candidata llega a la presidencia el proceso se suspendería hasta el 2026. — Tiene en su entorno a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, exgobernador regional de Junín sentenciado por corrupción y simpatizante de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela — Ha ratificado que de ser electa como mandataria indultará a su padre Alberto Fujimori, quien purga prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y ha recibido otras sentencias por casos de corrupción durante su gobierno. — También se ha rodeado de docentes que participaron de la huelga magisterial del 2017 y que fueron vinculados por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski al Movadef, fachada de Sendero Luminoso. — La bancada de Fuerza Popular durante el Congreso 2016-2018 tuvo una actitud obstruccionista o, en palabras de la propia Fujimori en entrevista con este Diario en marzo, “confrontacional” y “muy agresiva verbalmente en algunos tramos” del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

