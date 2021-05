Conforme a los criterios de Saber más

Apenas ganó la primera vuelta, Pedro Castillo se convirtió en el político más asediado del Perú. Aunque se afilió a Perú Libre (PL) en el 2020, es obvio que esa fue una formalidad para poder ser candidato. Todos los grupos de izquierda, un curioso Hernando de Soto y algunos aventureros sin bandera lo vieron como un soltero codiciado, menospreciando a su socio político Vladimir Cerrón.

Nuevo Perú, el partido de Verónika Mendoza (por no estar inscrito, postuló con Juntos Por el Perú), tenía los planes y los técnicos que hacían falta a Castillo, y le extendieron la mano para un acuerdo político, pero él dio largas a la reunión donde este pudo concretarse (finalmente, la tuvo el 5 de mayo y el pacto fue a medias, como luego veremos). También le dio largas a su cita con Julio Guzmán y los morados, que le podían ofrecer un paquete similar. Cuando la tuvo, no acordó nada con ellos.

Al primero que le dio pelota fue a De Soto, con quien tuvo una pequeña cumbre en una pescadería de Máncora. Nada salió de allí –salvo que De Soto lo ha definido en un reciente escrito como ‘un apopático, alguien que sabe lo que no quiere hacer pero no sabe lo que quiere hacer’- pero Castillo se quedó con el gusto de reunirse con personajes diversos y plantearles compromisos a la ligera, como Ricardo Belmont a quien le dijo que podría ser hasta primer ministro, o a Miguel del Castillo, quien tuvo luz verde para reunir gente y elaborar un plan de gobierno, o a Kurt Burneo, a quien le hizo pensar que podría ser el eje de su plan económico. Todo esto lo supimos por confesión de los susodichos, y no han sido desmentidos.

Mientras todo esto pasaba, Vladimir Cerrón, el líder de ‘su’ partido, ha estado brincando y tuiteando con insistencia, como para recordar a los pretendientes que el asediado es un varón comprometido. Las fricciones con PL y con su líder son, pues, un imponderable para el profesor. Tuvo que marcar, temprano en la segunda vuelta, una raya con tiza en la pizarra, declarando: “el único vocero soy yo” (entrevista con Nicolás Lúcar del 22 de abril). En buena parte, esto es una separación de bienes acordada con el propio Cerrón para salvar la candidatura, según me lo aseguran fuentes ligadas a su campaña; pero no deja de tener suculentos trozos de verdad. Waldemar, hermano de Vladimir, lo ha expresado nítidamente, en un video recientemente viralizado, cuando dice que “el día que el candidato se separa del partido, empieza su desgracia”.

Castillo es, en realidad, un político ‘inorgánico’, de acuerdo a los estándares de los partidos de izquierda. No ha militado en ninguno, su lenguaje es el de los nacionalismos y populismos izquierdistas, pero no manifiesta ni la ideologización ni la disciplina ni el respeto a los aparatos, del marxismo leninismo. Su única experiencia partidaria es de centro, y fue en Perú Posible (PP), un partido aluvional que creció con el entusiasmo que generó Alejandro Toledo y hoy ha prácticamente desaparecido.

Según la información oficial del JNE, fue miembro del comité departamental de PP entre 2005 y el 2017. En el 2002, había postulado sin éxito, como invitado de PP, a la alcaldía del distrito de Anguía, en Chota. Pregunté a ex dirigentes peruposibilistas si lo recordaban y ninguno asintió. Llamé a Segundo Quiroz, chotano y congresista electo por PL, y que también ha estado en PP como Castillo, pero no me ha contestado. En cualquier caso, la huella peruposibilista no parece ser crucial en la formación del profesor.

El partido propio

La experiencia de Castillo encabezando la huelga magisterial del 2017, gracias a su alianza con los ultraradicales del Conare y otros enemigos de la hegemonía de Patria Roja en el Sutep, le hizo saborear las ventajas de la independencia. Y en la notoriedad nacional que alcanzó, le permitió conocer a todos los partidos con voz en el Congreso, incluido Fuerza Popular. Tuvo todo, liderazgo, bases, roce y jaleo, sin someterse a un aparato partidario. ¿Por qué habría de cambiar esa condición en adelante?

Luego de la visibilidad que alcanzó el 2017, el chotano estaba listo para una aventura política fuera del magisterio. No logró, para sus aliados del Conare, quebrar la hegemonía de Patria Roja en el Sutep y en la Derrama Magisterial; así que lo mejor para él era proyectarse hacia la política regional o parlamentaria.

En el reciente documental “El Profesor”, dirigido por Álvaro Lasso, hay un largo testimonio de Lilia Paredes Navarro, esposa de Castillo, sobre esta etapa de transición en la vida de su familia: “Muchos partidos políticos lo llamaron a mi esposo para que participe como congresista de la región de Cajamarca. Él consultó con todos sus maestros en una reunión y le dijeron que, bueno, no estaban de acuerdo (…) estaban descontentos porque decían ‘¿y con quién nos dejas?, tú vas a luchar por tu región Cajamarca”.

Lo más revelador del testimonio de Lilia viene a continuación: “Entonces, después surgió la idea. Le dicen sus maestros, ¿y nosotros por qué no formamos un partido político? Desde ese momento, entonces decidieron ellos formar su partido. Pero había un problema que fue la pandemia. Por motivo de la pandemia, los profesores ya no podían hacer inscribir el partido porque se necesitaban muchas firmas para eso. Entonces, conversaciones por aquí y por acá, hubo la oportunidad de que le cedieran el partido Perú Libre a todos los maestros”.

Lilia Paredes no está en el comando de la campaña ni es testigo de los tratos políticos de su esposo. Su testimonio es indirecto, pero es elocuente que vea a PL como un partido ‘cedido a los maestros’. Ello confirma que Castillo no se alió solo a PL, sino con un grupo de seguidores y socios políticos, en su mayor parte profesores, y logró un acuerdo que, tal como se lo habrá traducido a su familia, fue satisfactorio.

Dame tu aporte

Nuevo Perú, como ya adelanté, tenía lo que a Castillo le urgía e hizo varias señales que fueron desoídas. El profesor fue a debatir a Chota sin recibir aportes técnicos ajenos a al plan de gobierno oficial de Perú Libre que todos, Cerrón incluido, sabían obsoleto. Pronto, cobró conciencia –me lo han confirmado personas que hablaron con él- que era indispensable parchar el tremendo hueco programático que había recibido de Cerrón.

Pedro Castillo y Verónika Mendoza recién se reunieron el 5 de mayo y no llegaron a un acuerdo de colaboración plena. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

Pero, su desconfianza en los partidos lo llevó a pedir y recibir ayuda de todas partes. No tenía que pasar el sombrero, había varias manos extendidas. Verónika y su Nuevo Perú, como ya vimos, tenía lo que buscaba, pero él prefirió ligarse a varios personajes a la vez, incluso, luego de que cuadros de PL se reunieron con cuadros de Nuevo Perú y Juntos Por el Perú y hablaron del aporte técnico. Roger Nájar, excongresista y hombre clave para Cerrón y que tiene más ascendiente que este sobre Castillo, respondió esa vez una consulta que le hice, dándome a entender que daba por sentado que contaban con el aporte de NP.

Sin embargo, el profesor estaba veleteando en otras aulas y reuniéndose con personajes diversos y dispersos. Uno de ellos, Miguel del Castillo, economista hijo de Jorge y director del pequeño canal de cable UCI Noticias, contó con pelos y señas, que había trabado amistad con él y en una conversación surgió la idea de reunir a gente de la PUCP para elaborar el llamado ‘Plan 200’. Tras las revelaciones de Miguel, se armó tal barahúnda en los corrillos de PL y de NP, que el profesor tuvo, a exigencia de su gente, que lanzar un comunicado el 13 de mayo, anunciando que el llamado ‘Plan del Bicentenario sin Corrupción’ se estaba fortaleciendo “gracias a la colaboración de diferentes organizaciones políticas, movimientos sociales, profesionales, dirigentes de colectivos y distintos gremios”.

En el mismo comunicado, Castillo nombró a Nájar, como coordinador del proceso. Una fuente cercana a la campaña me dijo Nájar se abocó a articular el aporte de NP, con el grupo de Hernando Cevallos, del Frente Amplio y de los que llegaban a través de PL; y el proceso empezó a fluir hasta que Nájar tuvo que abandonar el encargo, para someterse a un tratamiento médico. Entonces, las coordinaciones estuvieron a cargo de otros cuadros huancaínos de PL que fueron los responsables de convocar a Juan Pari y a Celeste Rosas para el debate técnico, en lugar de contar con técnicos de NP.

Si Castillo estuvo de acuerdo con el elenco del debate, fue porque, repito, prefiere agrupar a independientes que depender de partidos. Hasta mis fuentes castillistas reconocen que el resultado fue atroz, que Castillo lo sabe y por eso decidió prepararse para el debate presidencial oyendo a quienes debía oír. Le pregunté a Anahí Durand, coordinadora de los técnicos de NP, por su participación y, me dijo, diplomáticamente, sin negar el antipartidismo de Castillo: “En nuestro caso, lo institucional y la relación personal, sí han funcionado. El profesor Castillo, tiene una relación abierta y coordina con Verónika, y firmó un compromiso. Lo importante, es que ahora seguimos trabajando para el debate”. En efecto, tanto Anahí como el economista Pedro Francke y Humberto Campodónico en el tema del gas, han hecho aportes directos a Castillo.

La improvisación y la independencia respecto a partidos ha llevado bastante lejos a Castillo; por lo tanto, confía en ellas. Su contrincante está en el extremo opuesto también en este aspecto. No solo veremos qué actitud gana la partida en la cabeza del profesor, sino cuál sirve para ganar la presidencia.

