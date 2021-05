Conforme a los criterios de Saber más

Fue un consenso que demoró. Pero a la quinta reunión con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y luego de dos semanas de entrampamiento, representantes de Perú Libre y Fuerza Popular alcanzaron un acuerdo este miércoles para que se realicen dos debates de cara a las elecciones del 6 de junio: uno con la participación de técnicos el 23 de mayo y otro con la presencia de los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori el domingo 30.

Por Perú Libre participaron la personera legal Ana Córdova y el secretario nacional de Prensa Eduardo Bendezú. Por Fuerza Popular lo hicieron la personera legal titular Milagros Takayama y el candidato a la primera vicepresidencia Luis Galarreta. De parte del JNE, Milagros Suito, directora Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana.

Según pudo conocer El Comercio, se trató de un encuentro sin tensiones como las anteriores jornadas. Galarreta inició su participación recordando que Fuerza Popular estuvo de acuerdo con los cuatro debates propuestos en un principio, pero que no pondrá objeciones por su disposición a participar de las jornadas. También cuestionó que la exhortación del Tribunal de Honor del Pacto Ético, del martes, no haya mencionado que era Perú Libre el que no respaldaba los anteriores planteamientos.

Mientras tanto, los representantes de Perú Libre no hicieron mayor alusión a Fuerza Popular. “Es como si hubieran estado solo con el JNE”, comentó una fuente de este Diario. Desde dicho partido, quien tomó primero la palabra fue Córdova, quien expresó su disposición a consensuar y señaló que había escuchado la exhortación del presidente del ente electoral, Jorge Salas Arenas.

Luego, la discusión transcurrió por casi hora y media con los planteamientos para cada jornada. Desde el JNE se explicó que la propuesta de dos debates en total se debía a la proximidad a las elecciones del 6 de junio y a la demora en llegar a un acuerdo.

“Ellos siempre han querido solo dos debates. Todo este tiempo han estado dilatando para llegar a este punto al final. Mira cuánto tiempo ha pasado, es muy corto el tiempo ahora”, indicó Takayama a este Diario. Manifestó también que si no se llegó a acuerdos fue por la negativa de Perú Libre: “Estamos aceptando la propuesta del JNE, no porque lo haya pedido el otro partido, sino porque es la propuesta del JNE”.

Bendezú refirió que tanto desde Perú Libre, como Fuerza Popular, se esbozó la posibilidad de un tercer debate entre candidatos a la vicepresidencia. Sin embargo, el jurado pidió centrarse en las dos polémicas ya acordadas. “Más se preocuparon por estar en los medios de comunicación quejándose y se pasó el tiempo. Hay que ser objetivos, el jurado había entendido la necesidad de llegar a acuerdos o consensos hace varias reuniones. Y era más bien Fuerza Popular que decía que si no eran cuatro no era debate”, replicó ante lo referido desde el partido fujimorista.

Tanto Takayama, como Bendezú, dijeron esperar que el viernes se finiquite el diálogo y se definan asuntos pendientes, como los ejes temáticos para cada jornada, los moderadores, los tiempos para los bloques, entre otros temas. El JNE, sin embargo, ha puesto propuestas iniciales sobre la mesa.

Propuestas por jornada

El JNE ha planteado las temáticas para los bloques de cada debate [ver recuadro] y otros detalles que, junto a ambos partidos, se deberán definir en una reunión convocada para este viernes a las 9:30 a.m.

En cuanto al debate entre técnicos, se conversó de la posibilidad de que los partidos incluyan a sus candidatos a la vicepresidencia en caso así lo consideren y aquellos sean especialistas en algunos de los temas a abordar. El acuerdo es que se desarrolle en Lima con un formato que incluya, aparte de moderadores, a un panel de especialistas que realicen consultas.

Respecto del debate presidencial, se han planteado siete ejes pendientes ser ajustados, posiblemente a cinco. Perú Libre, según se pudo conocer, se expresó a favor de que se incluya una temática sobre gobernabilidad y descentralización. El acuerdo es que sea descentralizado, pero el lugar será propuesto por el JNE de acuerdo a las condiciones técnicas para la transmisión y el nivel de alerta ante la pandemia.

