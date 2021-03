“El 90% de todos los actos de delincuencia en el Perú son robos de celulares, de carteras y ese tipo de robos. Sin embargo, cuando se agarran a esos delincuentes en las comisarías, los tienen que sacar dos horas después porque no hay marco legal, no hay leyes que hagan que se puedan procesar a esas personas. El sistema judicial peruano no está preparado para ese tipo de delincuencia”.

Lunes 15 de febrero de 2021, debate en vivo en fanpage de Sol TvPerú.