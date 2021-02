El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, rechazó este miércoles cualquier insinuación sobre un posible fraude en los procedimientos de este organismo electoral relacionado a los próximos comicios programados para el domingo 11 de abril.

“Hablar de fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir, no solo que no se produzca, sino que tampoco se anuncie ni que se enturbien los comicios en medio de las circunstancias tan difíciles como las que estamos pasando”, afirmó en un evento virtual difundido por redes sociales.

Indicó que el proceso de elecciones tiene muchas etapas y cada una de ellas se está realizando de “manera idónea” para llegar a la votación de candidatos.

“El proceso electoral tiene muchísimas etapas y cada una de ellas se está clausurando de manera idónea para llegar al momento de la votación. Todo el sistema electoral garantiza elecciones correctas. Rechazamos toda insinuación, cualquier insinuación de fraude y en lo personal [...] tengo una carrera de más de 30 años, que no voy a mancharla a estas alturas de mi vida”, enfatizó.

Además, Salas Arenas consideró que es “sumamente delicado hablar de fraude electoral en medio de un proceso en desarrollo” y resaltó que desde el año 2001 “no existe” ningún informe que tenga dicha conclusión.

“Desde el año 2001 no existe ni un solo informe de misiones internacionales y nacionales que concluya la ejecución de un proceso electoral fraudulento. Hoy tenemos plena coordinación con las misiones nacionales e internacionales por la participación de observadores a las Elecciones Generales 2021″, agregó.

En ese sentido, precisó que los procesos de exclusión de tachas evaluados por el pleno del JNE y sus resoluciones, “tienen partes disconformes que protestan” en relación a los grupos políticos.

“Ciertamente los procesos de exclusión de tachas y decisiones que emite la justicia electoral, al igual que la justicia civil, penal, laboral o de cualquier naturaleza, tienen partes disconformes que protestan, que reclaman. La diferencia es que en la justicia electoral hablamos de grupos políticos, cada uno de ellos con distintos modales en relación a la democracia y también personas que tienen intereses asentados, por lo tanto, las respuestas y reacciones suelen tener lenguaje particular”, acotó.

