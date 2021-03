Conforme a los criterios de Saber más

“Pedro Castillo es un maestro de escuela rural, de educación primaria, a mucha honra parte de los ronderos, el pueblo me conoce como luchador social, estoy en este escenario para defender la dignidad y devolver la democracia no solo en la teoría, sino en la práctica y devolverle su soberanía al pueblo peruano”. Así se describe el candidato de Perú Libre a la Presidencia de la República, en una reciente entrevista.

Pedro Castillo, exrondero y profesor de primaria en Chota (Cajamarca), de acuerdo a la última encuesta de El Comercio-Ipsos tiene el 3% de intención de voto, al igual que César Acuña (Alianza para el Progreso), Ollanta Humala (Partido Nacionalista), Julio Guzmán (Partido Morado) y Daniel Salaverry (Somos Perú). El docente tiene 10% de intención de voto en el sector rural, mientras que solo 2% en el urbano.

La nueva carta de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, para estas elecciones cobró notoriedad en el 2017, cuando el 17 de junio, fue elegido como presidente del ‘comité de lucha de las bases regionales del Sutep’.

En contra de la evaluación a docentes

Castillo estuvo al frente de la huelga de docentes, que se extendió por 75 días, entre junio y setiembre. El levantamiento del paro se dio a dos semanas de que el diálogo con el Ejecutivo se haya roto, luego de que el profesor y sus dirigentes se negaran a firmar un acta el 21 de agosto, cuando ya había un compromiso de por medio con un grupo de parlamentarios de diferentes bancadas, menos la de Fuerza Popular, que actuó como intermediaria.

Los huelguistas no estaban de acuerdo con las evaluaciones a los docentes y el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski insistió en que estas no eran negociables.

El entonces congresista aprista Jorge del Castillo dijo, a fines de agosto, en una entrevista con El Comercio, que, si Fuerza Popular hubiera participado en el diálogo, “la huelga terminaba” ese mismo mes. “Hubiese sido un acuerdo con el 100% del Congreso. De no firmarlo, los dirigentes hubiesen quedado aislados y sin opciones. Supieron armar la huelga, pero no saben cómo salir de ella”, manifestó.

Tras el quiebre del diálogo con el gobierno, se conoció que Castillo sostuvo conversaciones con el fujimorismo.

A inicios de setiembre, Pedro Castillo y los dirigentes huelguistas anunciaron el levantamiento de su madida de fuerza. (Foto: Archivo El Comercio)

Como mencionamos líneas arriba Castillo cobró notoriedad cuando el 17 de junio de 2017 fue elegido como presidente del ‘comité de lucha de las bases regionales del Sutep’. Y, en palabras, del entonces secretario general del Sutep oficial, Alfredo Velásquez, el hoy postulante tuvo el respaldo de Conare, del Movadef y de Proseguir con un promedio de 30 delegados.

La declaración de Velásquez coincidió con una posición que asumió el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, cuando se presentó en agosto de ese año ante la Comisión de Educación del Parlamento. Dijo que existía un vínculo con el Movadef (brazo político de Sendero Luminoso) debido a que el entonces dirigente obtuvo su cargo mediante el consenso de dos grupos ligados a la mencionada organización.

“Si uno está en la mesa directiva de la unificación de los dos Sutep-Conare y lo eligen como el presidente del comité de lucha, no es porque sea un maestro que no tiene ninguna vinculación con ellos. [...] A mí personalmente me parece un elemento muy poderoso que estos señores hayan escogido como su representante a Pedro Castillo”, subrayó Basombrío en aquel momento.





Por esos días, el candidato presidencial de Perú Libre negó vínculos cualquier vínculo con Movadef. En febrero reiteró su deslinde y calificó de “refrito” su presunta cercanía al brazo político de Sendero Luminoso. Dijo que no encontraron nada para relacionarlo con esas imputaciones.

Castillo explicó además, durante una entrevista en UCI Noticias, que el sector que él representa del Sutep ha marcado distancia desde hace cuatro años con el CEN del sindicato de profesores. ¿La razón? “Ellos, el CEN, que es de Patria Roja, habían renunciado a defender los derechos los maestros y de la educación. Estos señores habían convivido con gobierno tras gobierno, habían instalado más de 33 mesas de diálogo para tomar cafecito y repartirse cargos, renovar sus licencias sindicales y comerse la plata de los maestros a través de la Derrama Magisterial”.

Castillo ha señalado, además, que Patria Roja apoya en la actualidad la candidatura presidencial de Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú. “No descartamos que estén financiado esa candidatura con la plata de los maestros”, acusó.

La “persecución” a su socio político

Perú Libre, en su plan de gobierno, sostiene que “la corrupción es el nuevo terrorismo de Estado”. “No hay institución pública o privada que no esté involucrada y es la principal causa de la pobreza y subdesarrollo del país”. Sin embargo, esta postura cambia, al momento de que a Castillo le preguntan por la situación de Vladimir Cerrón.

El exgobernador regional de Junín fue sentenciado en el 2019 a tres años y nueve meses de prisión suspendida por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, por el caso de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la Oroya”.

“No sé si has leído su expediente, sí lo has leído por encima de toda situación legal se ve que hay una persecución política, se montan de cosas administrativas y cuando ven que un partido provinciano, cuyos lideres salen de un rincón del país, aparecen y te estigmatizan, te silencian, no solo ha pasado con Cerrón, sino con otros”, sostuvo el profesor en Radio Exitosa.

El exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, recuperó su libertad en octubre de 2019. Su condena se redujo de 4 años y 8 meses a 3 años y 9 meses. (Foto: Archivo El Comercio)

Cerrón también enfrenta una investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita y colusión. El Ministerio Público le atribuye, entre otros hechos, que aprovechó su cargo como presidente del Gobierno Regional de Junín para concertar y favorecer a la empresa Antalsis y a la Corporación Asia SAC, de propiedad de Martín Belaunde Lossio, para la construcción de los puentes Comuneros e Identidad.

El exgobernador regional fue parte de la plancha presidencial de Castillo. No obstante, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró improcedente su solicitud de inscripción como postulante a la segunda vicepresidencia, porque está impedido de participar en los comicios por tener una sentencia vigente.

(Foto: Difusión)

Castillo- quien en el sur del país tiene su mayor intensión de voto, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, 6%- ha adelantado, en un guiño a Unión por el Perú (UPP), que, si llega a ser elegido presidente de la República, le dará el indulto a Antauro Humala, sentenciado por el ‘andahuaylazo’, que dejó a cuatro policías muertos.

“Para Alberto Fujimori ni indulto ni perdón ni olvido. El caso de Antauro Humala creo que bajos las facultades presidenciales daríamos el indulto por exceso de carcelería”, mencionó.

La desactivación del Tribunal Constitucional

¿Cuáles son las principales propuestas de Castillo? Una de ellas la expuso la noche del domingo en “Agenda Política”, de Canal N: la desactivación del Tribunal Constitucional, porque, según refirió, actúa “de espaldas al pueblo”, al dejar sin validez las leyes que aprueba el Congreso “para ayudar a la población” en medio de la pandemia de COVID-19.





Pedro Castillo





“El Congreso hoy aprueba normas por lo que dice la calle, pero este Gobierno va al Tribunal Constitucional y este falla en contra del pueblo. Vamos a desactivar en el acto el TC y el tribunal siguiente tiene que ser elegido por mandato popular, así como todos los jueces y fiscales […] El tribunal siguiente tiene que convertirse en un tribuno del pueblo para defender sus verdaderos intereses”, expresó.





(Foto: JNE)

Castillo también se ha sumado a las voces que están a favor de convocar a una asamblea constituyente que diseñe una nueva Constitución, aunque sostuvo que esta debe estar formada por los sectores populares, los gremios de trabajadores y de profesionales, “como el doctor Manolo Fernández”, el dueño del laboratorio que busca la vacuna peruana frente al coronavirus.

“Con nosotros, se terminarán los conflictos sociales, porque las plataformas de lucha, los reclamos irán a esta asamblea. Nacionalizaremos el gas de Camisea, recuperemos los recursos estratégicos, una verdadera descentralización. Y vamos a declarar en emergencia la educación, la salud y la agricultura”, manifestó.

Castillo considera que a cada uno de estos sectores se les debe dar “no menos” del 10% del presupuesto.

Respecto a la migración venezolana, el candidato de Perú Libre adelantó que el mismo 28 de julio, de llegar a Palacio de Gobierno, firmará un decreto supremo, a través del cual, le da un plazo de 72 horas “a las personas que han venido de otros pueblos a delinquir y matar, a faltar el respeto de nuestros hermanos” para que se marchen del país. “No podemos permitir más pobres en un país tan rico”, añadió.

La noche del 9 de marzo, Castillo fue intervenido por la Policía Nacional en el distrito de Inambari, Tambopata, Madre de Dios), mientras realizaba una actividad proselitista por incumplir el protocolo sanitario para evitar contagios de COVID-19. El candidato presidencial fue liberado dos horas después. (Foto: Difusión)

Otro eje central del discurso de Castillo es la renegociación de los contratos mineros. “El mayor porcentaje de utilidades deben revertirse para el pueblo peruanos, vamos a ver de qué manera, se ha expropiado lo que le corresponde al Perú”, remarcó.

El profesor que lideró la última gran huelga del magisterio hoy se ha convertido en una de las sorpresas de esta elección. Pero está lejos de ser un humilde docente, es más bien la carta de un partido de izquierda radical.

Castillo fue el primer candidato a la Presidencia en ser diagnosticado con coronavirus. Sucedió en la segunda semana de enero. A solo dos días de haber iniciado su campaña.

