José Cueto, candidato al Congreso de Renovación Popular, se pronunció en sus redes sociales tras las declaraciones del candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien destacó la noche del domingo 11 de de abril los puntos en los que coinciden con el postulante de Patria Libre, Pedro Castillo.

“He visto las declaraciones de Rafael dando a entender que apoyaría a Castillo. No lo es. Solo les digo que de ninguna manera acepto esa posición de apoyar al comunismo. Yo no concurro en nada con esa ideología (...) Me pondré de lado de quien llegué finalmente a la segunda vuelta para disputar el gobierno con el profesor y que llegue al gobierno, así no sea de mi agrado, no podemos permitir el totalitarismo radical”, escribió en sus redes sociales.

José Cueto, candidato de Renovación Popular. (Captura: Facebook)

¿Qué dijo Rafael López Aliaga la noche del domingo?

“A Pedro Castillo yo lo felicito. Él es provida, profamilia, y estoy feliz, en esa parte coincidimos. Él recoge el sentimiento, el gran dolor, la gran angustia de un Perú abandonado, eso es lo que he estado diciendo desde hace un año”, exclamó en diálogo con la prensa tras los primeros resultados de la votación.

Asimismo, mencionó que no ve a Castillo “tan de izquierda”.

“Sus propuestas, mira, habrá que ayudarlo. Si él va a ser presidente de la República habrá que ayudarlo para que saque el país adelante. Yo no le pongo un estigma, él refleja un sentimiento real del Perú que yo lo soluciono de otra manera”, añadió López Aliaga.

“En la mente del señor Castillo está el Estado como protagonista. Sutil diferencia, pero estamos en el mismo cuadrante. Yo creo que en una segunda vuelta vamos a estar Castillo y yo, pero tengo que ir a trabajar”, manifestó.

