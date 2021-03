Conforme a los criterios de Saber más

Neldy Mendoza, candidata a la primera vicepresidencia de Renovación Popular, en entrevista con El Comercio, afirmó que sigue en campaña y está buscando un dialogo directo con el líder de su partido, Rafael López Aliaga, con el que está incomunicada por varios días. Indicó que sus declaraciones de años anteriores fueron sacadas de contexto, pero sí reconoce que no debió usar la frase “abuelas terroristas”.

—¿Cómo se ha sentido estos días que ha sido noticia nacional?

La verdad es que estaba en días de campaña, entre Chincha e Ica, haciendo la campaña nacional de la Presidencia. Nosotros hemos vivido una presión desde diferentes ámbitos y diferentes frentes. Me siento abierta al diálogo, con la posibilidad de que tengamos un buen final. Admito que la forma de mis palabras en algunos diálogos no han sido las mejores. Me sentí muy apenada por todas las personas que se sintieron heridas por esta manipulación, fragmentación y descontextualización que hicieron de mis charlas. Me ha generado mucho dolor y desconcierto.

-Usted sabe que cuándo uno entra en política le escarban todo. ¿Era consciente de eso?

Creo que hasta que uno no vive en carne propia los acontecimientos, se hace la idea. A veces pecamos de ingenuidad y pensamos que el nivel de riesgo es bajito. Ahora he sentido el alto nivel de riesgo que uno corre. Ya aprendí pues.

-¿Es la primera vez que participa en política?

Sí. Es la primera vez.

-Como fue su ingreso a la política. ¿El señor Rafael López Aliaga vino a buscarla o usted fue a buscarlo a él?

Conversamos por teléfono

- ¿Quién llamó a quién?

Él me llama la primera semana de septiembre del año pasado.

-¿Y qué le propone?

Me dijo que conocía mi trayectoria y que le parecía importante que forme parte de su equipo

-¿Para el Congreso o para la vicepresidencia?

Era solo para el congreso

-¿Y cuánto tiempo demoró en darle una respuesta?

Algo de 10 a 12 días si no me equivoco.

-¿En qué momento la incluye en la plancha presidencial?

Días antes del 14 de noviembre, nos enteramos que nuestro líder Rafael López Aliaga llegaba por segunda vez a Arequipa (su primer viaje fue el 28 de octubre). Ya teníamos un mayor número de bases, los seis candidatos (por Arequipa) preparamos su venida. En plena conferencia de prensa, Rafael López presentó su plancha presidencial y yo estaba integrando esa plancha presidencial. El día anterior me llamó para preguntarme algunos datos puntuales de experiencia y trayectoria profesional y sobre todo social y me dijo: creo que vas a ocupar un lugar muy especial. Yo lo tomé como que más adelante en otro espacio, pero nunca me imaginé que se trataba de la primera vicepresidencia.

[Nota de Redacción: La presentación de la plancha presidencial de Rafael López Aliaga se realizó en Arequipa a fines de octubre. El Comercio se comunicó nuevamente con la candidata respecto a la fecha y señaló que efectivamente “en esas fechas se dio el anuncio de mi nominación”)

-¿La sorprendió ese anuncio?

Tremendamente me sorprendió. Me alegró y me sentí bastante halagada, pero también con una profunda responsabilidad. Desde ese día hasta hoy no he dejado de estudiar. La rutina de una campaña es fuerte. Entrevistas, caravanas, reuniones con gremios, visitas. Nosotros no vamos de diversión, vamos con agendas y muchas veces paralelas y bien coordinadas. En los momentos de diálogo siempre suelo preguntarle (a Rafael López Aliaga), por ejemplo, si se puede hacer una reinversión o reactivación económica o sobre los topes bancarios. Eso que para mí resulta nuevo y desafiante, él me explica con mucho cuidado, como también suele decirme: en materia de salud tu eres la última palabra.

Neldy Mendoza, junto a Rafael López Aliaga y Jorge Montoya, el día de la presentación de la plancha presidencial en Arequipa (Foto: Facebook de Rafael López Aliaga)

-Una campaña es muy costosa ¿Quién asume esos gastos?

En los viajes que yo he tenido, en algunas oportunidades, los pasajes han sido tomados en cuenta dentro del presupuesto de campaña presidencial. De ahí, yo a tener esa auditoría de dónde viene ese fondo o quién lo puso, nunca hice la pregunta. En otras ocasiones, para ser cuidadosa, también he cubierto algunos gastos. Nosotros tenemos un despacho contable que tanto la ONPE y el JNE nos va pedir un rendimiento de cuentas.

-Luego de tanto trabajo ¿Qué ha sentido cuando su líder, Rafael López Aliaga, públicamente dijo que ya no va más con usted en campaña?

Me he sentido sorprendida y con una inquietud por dialogar, básicamente eso. Luego me surgió otra curiosidad: Este no es el hombre que yo conozco desde hace nueve meses atrás. ¿Algo debe estar sucediendo? No es a quién he conocido y he pasado tantos momentos de respeto y valoración. Lo mínimo que alguien necesita en estas circunstancias es darle la opción al diálogo.

-¿Después de esas declaraciones no ha conversado con él?

Cuando hubo la situación que nos ha dejado un poquito sorprendidos, volver a esa situación inmediatamente, no tiene una respuesta tan adecuada. Lo que yo he hecho es responder, respetando la interpelación de mis bases que fueron las que me han elegido, emitiendo un pronunciamiento, esa ha sido la manera como estoy dialogando. Es una autoridad superior y yo no puedo ser impetuosa, por muy amiga que sea, uno siempre tiene que mantener el margen de autoridad y respeto. Ratifico lo que dije en la conferencia de prensa, estoy dispuesta a cumplir con los procedimientos de mi partido y al amparo del JNE. Yo estoy tranquila.

Es negligente cuando uno se atropella de emociones negativas, de conjeturas, de reacciones enojosas, de odio. Tenemos un principio común que es la grandeza de nuestra nación, eso nos unió.

-Pero este tipo de comunicación, él por la declaración a un medio, usted través de una conferencia de prensa ¿no es frío? No es mejor un diálogo más directo.

Por su puesto. Por eso le digo que la conferencia de prensa ha respondido a la urgente necesidad de interpelación de las bases. Lo que viene en los siguientes días es tener un dialogo personal con mi líder.

-¿Pero usted no ha intentado llamarlo, marcarle a su teléfono?

No, porque yo considero que cuando una persona está en viaje de campaña, este tipo de comunicación se ve reducida.

-Lo que usted prefiere es un encuentro personal

Sí.

-¿Cree usted que pueden resolver esta situación?

Yo creo que los seres humanos tenemos siempre la posibilidad de tomar resoluciones que confirmen una decisión, o que la retracten, la enmienden o la mejoren en función de lo que podamos conversar.

-Mientras tanto qué va hacer ¿sigue en campaña?

Yo sigo cumpliendo toda la agenda que estamos realizando. No se puede paralizar. Nos debemos a un público que está ávido de recibir nuestras propuestas. Mi agenda se ha mantenido inalterable.

-Si nos regimos a la norma ya no puede renunciar, se venció el plazo para eso...

Yo no he renunciado en ningún momento, lo que he declarado ayer es que estoy dispuesta a someterme a los procedimientos que deben darse, porque atiendo la solicitud de mi líder. Es más, voy a volver a escuchar aquellas declaraciones para comprender mejor.

-Pero, si, al final, dentro de su organización o el mismo candidato presidencial le piden su renuncia, legalmente no lo puede hacer...

Con más razón tenemos que generar un espacio de comunicación para ver cuáles son los siguientes pasos.

-Toda esta situación nace a raíz de sus declaraciones que ha dado en años anteriores...

Se han juntado varias situaciones. Mi percepción en ese sentido es que esta semana se dieron exageraciones, revelaciones que no estaban ajustadas a la realidad. Se sacaron frases para descontextualizarlas, manipularlas, editarlas. Porque en esos videos tengo la cara lúgubre, así como de bruja, el fondo está más oscuro y me da la impresión como que mi voz está trastocada.

-Cuál es el principio de Neldy Mendoza ¿Qué piensa de la mujer?

Pienso que las mujeres somos parte de la creación con un talento y un don muy particular. Con mucha capacidad de fuerza, de sacrificio. Que tenemos una misión de engrandecer y transformarlo todo. Que podemos ser las mejores profesionales, artistas, deportistas y que tenemos un desafío de dar vida. Le damos un toque especial a este mundo y obviamente preservamos la especie.

-¿Cuál es su posición sobre los métodos anticonceptivos?

Todo producto químico tiene una acción en el organismo de la persona. En el ámbito sanitario hubo conclusiones de algunos ginecólogos mostrando los efectos adversos y las complicaciones que generan.

-En un posible gobierno de Rafael López Aliaga y usted como vicepresidenta ¿se va a restringir el acceso a los métodos anticonceptivos?

Yo no sé en que minuto se ha generado una percepción tan errónea. El Gobierno, la democracia no tiene nada que ver con las percepciones personales, ni con ideologías. El gobierno busca el desarrollo de la nación en función de programas, de proyectos y normas que favorezcan al desarrollo de la persona.

-¿Sigue pensando que la virginidad es la forma más efectiva de evitar las transmisiones sexuales y embarazos no deseados?

Ese no es mi pensamiento, forma parte de mis principios. Presento la virginidad como una virtud que existe, pero no como una categorización de ser mejor persona. Es una virtud que se puede asumir. Pero cuando la comparo como un estilo de vida saludable estoy refiriéndome a una información que epidemiológicamente ha sido propuesta por el doctor Edward Green. El retraso de la vida sexual, la abstinencia y la castidad para llevar una vida saludable.

-¿El placer sexual no es parte de su concepto?

Como que no, yo soy una mujer casada con hijos. La sexualidad humana tiene una connotación, que es la expresión del amor humano, la capacidad de experimentar placer y la procreación. Pueden ir los tres juntos, o no siempre.

-Uno de los términos que si ha calado bastante y se ha viralizado es el de “abuelas terroristas”. Se da entender que una mujer no deber ser profesional sino dedicarse más a la crianza de los hijos.

Esa esa es una malinterpretación y la peor acusación que he recibido. Cuando se ve el video completo, lo que yo intento hacer con palabras equivocadas, eso si yo acepto, la frase “abuelas terroristas” es una fórmula de palabras equivocadas. Pero lo que yo intentaba hacer dentro de todo este diálogo es proponer que la maternidad no se vea como algo destructivo, algo denigrante, desagradable. Sino que los padres de familia estemos llamados a proponer en nuestros hijos, grandes ideales, grandes metas que puedan llegar a una realización, pero no solo debe quedar allí, sino que también debemos mostrarles aquella realidad natural que es la posibilidad de tener hijos.

-¿Usted se ve como la vicepresidenta del Perú?

No lo he pensado así de esa manera tan clarividente. Cuando empezábamos, precisamente por la cercanía de los principios y de la ilusión por transformar este país, yo tuve la intuición de que podemos ser gobierno. Pero aun no había sido nominada a la vicepresidencia, cuando me hacen la petición y me otorgan la primera vicepresidencia, ya no he remontado a esas expectativas, sino me puse en acción. Dejé el ensueño y me puse a trabajar.

-¿No ve a Rafael López Aliaga como presidente?

Si, yo creo que sí.

-Entonces si se ve como vicepresidenta...

(Risas) Recuerde que todavía tenemos procedimientos. Yo creo que se va aclarar eso. En realidad, no me ilusiono, creo que en la vida debemos ser bastante objetivos, recibir las cosas con profunda alegría porque sucedieron, o prepararnos para más adelante si se mantienen.

