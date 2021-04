Conforme a los criterios de Saber más

El postulante a la presidencia Rafael López Aliaga (Renovación Popular) cerró su campaña electoral con un evento virtual que contó con orquestas musicales y artistas invitados, y que fue transmitido en vivo a través de sus redes sociales.

“El Perú necesita refundarse. No podemos estar con corrupción gravísima. [...] Hace un año dejé todo para hacer política en serio”, afirmó durante su actividad, este jueves.

López Aliaga fue intercalando sus apariciones en el evento con la presentación de orquestas de cumbia y un elenco de danzas folclóricas.

Horas antes, recorrió el distrito de Carabayllo, en Lima Norte. Allí se le vio junto a la candidata al Congreso Norma Yarrow, quien forma parte de su círculo más cercano.

Rafael López Aliaga y Norma Yarrow durante una caravana en Carabayllo este jueves. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)

Durante el recorrido en Carabayllo, simpatizantes de Renovación Popular no respetaron el distanciamiento social recomendado para evitar nuevos casos de COVID-19, como se puede ver en imágenes captadas por El Comercio.

Mensajes para Keiko Fujimori y Hernando de Soto

López Aliaga también utilizó sus redes sociales para dirigirse directamente a sus rivales políticos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Hernando de Soto (Avanza País), a quienes enfrenta en la contienda electoral.

“Este mensaje es para ti, Keiko Fujimori. No he dicho nada de todos tus insultos hasta ahora. Dices que estoy locazo, rayadazo (sic). Sí, estoy locazo cuando veo que la población peruana está muriendo y tú no dices nada. [...] Tu trayectoria ha empezado mal. Yo me he pagado mis estudio, pero en tu caso no ha sido así”, aseguró.

Luego cuestionó el desempeño de Fuerza Popular en el Congreso anterior, donde tuvo mayoría parlamentaria y fue protagonista de diversas crisis políticas.

“Me preocupa tu falta de responsabilidad con el Perú. Teniendo mayoría en el Congreso y casi el mismo plan de gobierno que PPK, no pudiste conciliar”, señaló.

Sobre De Soto, aseguró que “ha insultado con dos blasfemias a los cristianos que viven en el Perú”, en referencia a recientes declaraciones del candidato de Avanza País.

“Usted está negando la divinidad de Cristo. No es Dios para usted. [...] Mejor no se meta en temas que no conoce”, señaló.