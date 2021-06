Conforme a los criterios de Saber más

Hoy por la tarde, el magistrado Jorge Rodríguez Vélez, integrante del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, advirtió en una sesión que un grupo de manifestantes estaba convocando a una jornada de protesta frente a su casa. “En mi caso solo me voy a inclinar al cumplimiento de la Constitución y la ley; no me voy a doblegar”, expresó.

Acto seguido añadió: “Las disculpas de mi caso a mis vecinos que vienen a incomodarlos. Nosotros como funcionarios públicos estamos sujetos a la crítica, por dura y áspera que sea, es válida. Pero no hay derecho a incomodar en el domicilio, sobre todo en el domicilio de los vecinos que no tienen nada que ver”.

Este es el segundo día consecutivo que los manifestantes de la campaña “Respeta mi voto” acuden al domicilio de Rodríguez Vélez, en Surco. Esta grupo protesta a favor de que el Jurado Nacional de Elecciones acepte los recursos de nulidad planteados por Fuerza Popular que beneficiarían a la candidata presidencial Keiko Fujimori.

Estos hechos se suman a las protestas que ya se realizaron frente a las viviendas del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas; del jefe de la ONPE, Piero Corvetto; y del director del diario La República, Gustavo Mohme Seminario.

Los manifestantes forman parte de la campaña "Respeta mi voto". Foto: Giancarlo Avila

La protesta se realizó en Surco. Foto: Giancrarlo Avila.

Foto: Giancarlo Avila.

Foto: Giancarlo Avila.

Foto: Giancarlo Avila.

Esta noche, los integrantes de esta campaña también protestaron frente a la casa de Salas Arenas.

El pasado domingo, la editorial de El Comercio señaló: “El resultado de este ambiente tóxico es la exaltación de los ánimos de los seguidores de uno y otro lado. La presencia de manifestantes en la ONPE y en las afueras de los domicilios del presidente del JNE, Jorge Luis Salas, y del director del diario “La República”, Gustavo Mohme, no son expresiones democráticas, sino de intimidación”.