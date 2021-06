La afiebrada contienda electoral presidencial entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) aún no tiene resultados oficiales anunciados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya ha reportado la contabilización de actas al 100% dando cuenta de que el docente obtiene el 50,125% de votos válidos, mientras que su rival alcanza 49,875%. La diferencia es de 44.058 adhesiones.

En medio de esa espera, incertidumbre y de un escenario de acaloradas posturas políticas ha surgido una narrativa en torno a anular las elecciones, desconociendo los resultados que puedan darse y convocando a un nuevo proceso.

Una de esas expresiones provino del electo congresista por Renovación Popular, Jorge Montoya, quien hizo tal planteamiento a través de un mensaje en Twitter: “La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”.

Ha sido también el propio Montoya el que, ante los cuestionamientos, se ha referido a un delito tipificado en el Código Penal, que él ha negado haber cometido. En una entrevista con “Exitosa”, ratificó que para él es más prudente “hacer una segunda vuelta nuevamente”. Pero precisó: “No he cometido delito de sedición y no he levantado a la población”.

En ese contexto, ¿qué es el delito de sedición? En el video que acompaña a esta nota respondemos a la pregunta del día.

