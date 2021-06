Conforme a los criterios de Saber más

No duda un instante en ser vocero de la causa de Pedro Castillo, pero nos hace esta aclaración: “No soy miembro de Perú Libre, no he votado por Perú Libre, mi candidato fue otra persona; pero he concurrido al llamado a la defensa de la voluntad popular y del voto, en lo que coincido con PL y Pedro Castillo”, dice Ronald Gamarra.

—¿Le parece correcta la manera en que el JNE y el MP han resuelto el impasse generado por la declinación de Luis Arce?

El JNE es uno de los poderes del estado y tiene que estar operativo y en funcionamiento, más aún en medio de un proceso electoral. La declinatoria del magistrado Arce ha pretendido paralizar la labor del JNE y creo que este órgano y el MP han interpretado correctamente las normas; han entendido además la urgencia de proceder con el reemplazo de Arce y se ha actuado en consecuencia.

—No le podían aceptar una renuncia que era improcedente, entonces mencionan una suspensión.

La carta y la actitud del magistrado Arce han sido pensadas para impedir el funcionamiento del JNE. Felizmente, interpretando la ley existente, se ha encontrado un camino para impedir que eso hecho se concrete.

—Siguiendo su línea de pensamiento, si le decían que no podía renunciar y se quede; ¿el riesgo era que faltara y los dejara sin quórum?

Exactamente. Creo que la salida tenía que estar orientada a la sucesión, que además está ya previamente determinada por la ley y que en el caso del MP había sido señalada. Cualquier otra salida por la vía de la interpretación no iba a resolver el entrampamiento. Y todos perdían, los ciudadanos y la democracia peruana.

—¿Qué le parece que el suplente sea el fiscal Víctor Rodríguez Monteza sobre el que pesan varias acusaciones de estar ligado a los ‘cuellos blancos’?

Bueno, está en la línea de sucesión, es lo que corresponde y hay que acatar esa sucesión. Las imputaciones e investigaciones que hay sobre el Sr. Rodríguez Monteza seguirán en el MP y tendrán que resolverse como corresponde. No hay ningún cuestionamiento a la sucesión como reemplazante del magistrado Arce.

Aunque el JNE tardará días en terminar su labor, la impaciencia de Castillo y su defensa, lo hacen actuar como virtual presidente electo. (Foto: Renzo Salazar / @photo.gec)

—Siendo pragmáticos, ¿lo que ustedes quieren es que haya alguien sentado haciendo quórum?

Lo que requiere la democracia es instituciones estables y operativas. No a cualquier costo sino interpretando la ley. Se ha hecho la mejor interpretación, conforme al derecho y ahora va a haber un representante del MP como corresponde y, por supuesto, el quórum necesario.

—Bueno, al fiscal Rodríguez Monteza no se le puede acusar de estar en una causa contraria a Fuerza Popular, así que eso le puede dar más pluralidad al JNE, ¿le parece?

Por supuesto. Además nosotros no sabemos cuál es el sentido de los votos del Sr. Rodríguez Monteza. Ahora sí conocemos, porque se han pronunciado los magistrados actuales en expedientes específicos, su criterio y su razonamiento. El del Sr. Rodríguez Monteza no lo conocemos. Podrá adherirse al ya existente, o podrá ser distinto. En todo caso, enriquecerá el debate al interior del JNE.

—¿Y qué me dice del riesgo de que haga lo mismo que ha hecho Arce?

Bueno, la ley contempla también una segunda sucesión. Para eso el MP desde hace tiempo ha designado a un segundo suplente. En el supuesto, improbable creo yo, de que el Sr. Rodríguez Monteza siga la línea de declinación y renuncia práctica al JNE, se comunicará el hecho al MP y este enviará al Sr. Pablo Sánchez, a integrar el pleno del JNE, todo dentro de la ley.

—¿Le parece pertinente que FP y sus aliados pidan una auditoría de la OEA?

Es contradictorio. La OEA ha enviado al Perú una misión electoral. Esa misión ha presentado informes señalando la regularidad y legitimidad del proceso electoral peruano. Además, esa misión electoral se encuentra en el Perú, en el terreno, todavía está actuando. Entonces, pedirle una auditoría a la OEA cuando está aquí presente no es lo más adecuado. El jueves han emitido un comunicado, y tiene las mismas conclusiones que otras entidades.

—En el caso de una proclamación de Pedro Castillo, si siguen las voces que piden la auditoría y ustedes dicen no tener nada que temer respecto a hallazgos fraudulentos, ¿No se animarían a aceptar esa idea de la auditoría para mayor legitimación de Castillo?

Creo que, lamentablemente, por irresponsabilidad de nuestros políticos, quien asuma la presidencia de la república lo hará bajo un manto de ilegitimidad para un número importante de ciudadanos y ciudadanas del Perú. Esa narrativa ya se instaló tanto para los seguidores de Keiko Fujimori como del profesor Pedro Castillo, y eso para mí es absolutamente lamentable y habla de la chatura y falta de horizontes de nuestros políticos. Las formalidades son muy importantes en el derecho. La Corte-IDH tiene sentencias en las que dice que no todas las situaciones controversiales deben resolverse sobre el fondo de la cuestión. También las formas son muy importantes en la democracia. Aquí el derecho a la verdad ha estado siempre en posesión de los abogados de FP. Ellos pudieron haber presentado sus recursos en el tiempo oportuno y con las pruebas necesarias para conocer la verdad que ahora piden que sea resuelta por el JNE. Eso no es así, los miembros del JNE tienen otra función, no son los abogados de FP. Ellos son terceros independientes frente a alegaciones que hace FP y PL. Ellos son imparciales y tienen que resolver sobre lo que uno les alcance.

—Ya que hay una narrativa de fraude y es cierto que no hay testimonios que digan ‘a mi me suplantaron y me coaccionaron para hacer fraude’; de su lado, sin que estén obligados a ello, ¿no han recopilado testimonios que digan ‘no me suplantaron, era mi firma, éramos hermanos y no hemos hecho fraude’, cosas por el estilo?

Dos cosas. Primero, quien alega debe probar. Disculpa que sea tan formal. Así es en el derecho, quien imputa algo, debe probar. Lo segundo es que sí, en PL hay más de 30 testimonios de miembros de mesa señalando que ellos sí fueron a votar, que esa firma les pertenece y que no fueron suplantados.

—¿Conoce el caso de Rafael Rodríguez vs México?

[Gamarra respondió que sí, pero se confundió con otro caso. El mencionado es de un periodista que pidió acceso a material electoral y las autoridades mexicanas no le dieron la razón, diciéndole que el pedido no estaba justificado en su necesidad de información porque esa información en bruto podría contaminarse, y que para satisfacer su necesidad bastaba la información procesada en las actas]. En el Perú, la autoridad en materia de transparencia y acceso a datos de los ciudadanos ha expresado claramente que el padrón electoral, sí, por supuesto, está al alcance de los ciudadanos; pero la lista de electores, por contener datos propios de la privacidad de ciudadanos no puede ser conocido. No es una oposición cerrada de PL, es simplemente cumplimiento de las normas peruanas y de las decisiones de las autoridades sobre la materia.

—Ha habido pronunciamientos interesantes para su causa del gobierno norteamericano y de la Unión Europea. ¿Han conversado con representantes extranjeros?

No, no se ha hecho gestiones ante los EE.UU y la UE.

—Tampoco estaría mal si conversan.

No, en absoluto. Es más, yo digo que debiera hacerse.

—En el origen de esta narrativa del fraude, también está la impugnación a tontas y locas de votos de FP por parte de personeros de PL.

No quiero eludir la pregunta específica sobre PL, pero creo que todos los partidos políticos que intervienen en procesos electorales deberían tener la altura para impugnar solo aquello que realmente corresponde, y no instruir a sus personeros y militantes para impugnar votos por cualquier tontería, por quítame esta paja, porque no me pareció, porque hay una coma de más. Es un mal que debiéramos erradicar.

—Es parte de la cultura de la tacha y el veto muy instalada en la izquierda peruana, y en la política en general.

Sí, por supuesto. Y en PL también.

—Otro antecedente que complica al JNE es que en el borde de lo tramitológico le negó la inscripción por minutos a la lista del APRA y luego a parte del PPC. ¿Cree que no respetaron lo suficiente el derecho a la participación política?

Creo que, en general, el jurado debiera privilegiar el derecho a la participación por encima de contingencias e incidencias. Lamentablemente, eso no pasó. Esto no es una práctica de ahora. Recordemos a Julio Guzmán, que no se le permitió la participación en elecciones anteriores. Creo que todos debemos aprender de la democracia y nuestras autoridades también deberán entender que hay ciertos derechos que están por encima, como la defensa del derecho a la participación y la defensa de la legalidad del voto.

—Con ese espíritu de flexibilidad en el respeto a la participación política, ¿no cabía revisar la decisión de admitir recursos de nulidad hasta las 8 pm?

La seguridad, la certeza jurídica son muy importantes también. Todos los que participamos y realizamos trámites ante la administración pública o hemos tenido algún acercamiento con el MP o el PJ, sabemos que hay horarios establecidos. Es una práctica usual establecer esos horarios y, por supuesto que FP lo conocía. Además, había una resolución expresa del JNE estableciendo un horario determinado. Cuando el JNE estableció ese horario correspondía que los partidos exhortaran a cambiarlo y el JNE hubiera actuado en consecuencia; pero luego de resolver casos en concreto en la primera vuelta, ya no correspondía cambiarlo, porque eso sería discriminatorio y absolutamente desigual resolver de una manera distinta a lo que aconteció anteriormente.

—¿Ha conversado con Pedro Castillo del marco político de qué hacer en espera de que acabe este proceso en el JNE?

No, no he tenido oportunidad de conversar con Pedro Castillo sobre ese tema, pero es pública mi posición. Aquí en el Perú vivimos en democracia, existe un JNE y el único órgano que proclama al presidente de la república es el JNE y hay que esperar a su proclamación.

—¿Han hecho un cálculo de cuándo podría suceder eso?

Hemos hecho el cómputo de los votos y aún en el peor de los escenarios, Pedro Castillo es el presidente de la república, hasta contando la posibilidad de que le den la razón a FP.

—Me refería al tiempo.

No lo sabemos porque es impredecible lo que pueda suceder. Por ejemplo, siempre es una posibilidad que algún miembro del pleno del JNE decline o se enferme o no asista con lo cual nos veríamos en una situación que demoraría aún más la solución de las impugnaciones planteadas por FP y en consecuencia la proclamación.