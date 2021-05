A pocas horas del debate presidencial por la segunda vuelta electoral, el candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, sostuvo reuniones con los técnicos de su equipo, en Lima, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, realizó mítines en La Libertad y se refirió al papel de la Sutran.

Pedro Castillo se reunió con sus técnicos con miras al debate

A dos días del debate con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, suspendió sus actividades proselitistas para reunirse en un inmueble de Breña con algunos integrantes de su equipo técnico, entre ellos el excongresista Hernando Cevallos y los economistas Pedro Francke y Gonzalo Alegría.

En la cita también estuvo presente la postulante a la primera vicepresidencia, Dina Boluarte, quien en breves declaraciones a la prensa dijo que se encuentran “calmados” y “serenos” de cara a la polémica de mañana en Arequipa. Agregó que piensan llevar un “mensaje de esperanza” y de “cambio”.

Castillo también sostuvo una cita con el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) Richard Webb, quien evitó comentar, a su salida, los detalles de la conversación.

Luego, precisó que no forma parte del equipo económico de Perú Libre y que tampoco respalda la candidatura del profesor.

“Nunca me niego a conversar con quien me lo solicita. Ese es el único alcance de la corta reunión sostenida con el candidato Pedro Castillo. En el contexto electoral en el que nos encontramos, aclaro que no formo parte de su equipo económico, ni avalo el plan de gobierno de Perú Libre”, expresó en Twitter.

El abogado Julián Palacín, integrante del equipo técnico de Perú Libre, dijo que no cree que exista un empate técnico entre Castillo y Fujimori. “Mi lectura, de acuerdo a nuestros informes, [porque] las verdaderas encuestas son en las plazas públicas, es que Castillo ganará por un margen del 15%”, expresó en radio Exitosa.

Según Palacín, existe una estrategia para generar “un escenario” de igualdad entre ambos candidatos en el balotaje, para convencer a los indecisos de votar por Fuerza Popular.

Keiko Fujimori afirma que la Sutrán no debe actuar como ente recaudador

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular a la presidencia, realizó su cuarto viaje al norte del país desde que comenzó su campaña de segunda vuelta. Esta vez su destino fue la ciudad de Trujillo, en La Libertad, donde realizó dos mítines. En el primero, consideró que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) no debe actuar como si fuese una entidad recaudadora.

“Vamos a hacer una reorganización de la Sutrán, nuestros amigos [transportistas] se sienten afectados por medidas abusivas, estamos de acuerdo con la fiscalización, pero se deben cumplir los protocolos, y no de la manera que lo vienen haciendo, como si se hubieran convertido en instituciones recaudadoras”, manifestó.

También refirió que la Sutrán debe ser un ente que fiscalice, pero “no que persiga” a los transportistas hasta llevarlos a la “bancarrota”.

El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, afirmó que no se puede generalizar que todas las multas impuestas por la Sutrán sean por excesos de parte de sus funcionarios. “Para ello hay un procedimiento administrativo. Lo que sí se debe replantear son correctivos, una sanción draconiana no soluciona el problema, lo que hay que buscar es equilibrio”, puntualizó.

Fujimori realizó su segundo mitin en Alto Trujillo, donde les solicitó a sus simpatizantes inscribirse como personeros.

En declaraciones a la prensa, la exparlamentaria refirió que toma con “optimismo”, pero con “prudencia” los resultados del último simulacro de voto de Datum, que reflejan un empate técnico entre Castillo (42,6%) y ella (41,7%). “Yo sé que el debate será un día fundamental para que se puedan escuchar los planes y proyectos y ahí puedan tomar una decisión”, expresó.