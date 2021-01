Conforme a los criterios de Saber más

Ante las nuevas medidas implementadas por el gobierno frente a la segunda ola de contagios y efectos del coronavirus (COVID-19), si bien algunos candidatos a la Presidencia respaldan que se apliquen disposiciones como un nuevo confinamiento, han anotado también que las disposiciones serían insuficientes si no van acompañadas de apoyos económicos para los sectores más vulnerables.

Quienes hasta el cierre de esta edición no emitieron ningún pronunciamiento son los candidatos George Forsyth (Victoria Nacional) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Sobre esto, el analista político Omar Awapara considera que ambos “están buscando capitalizar mejor este momento que tienen en las encuestas”. Esto porque probablemente, añade Awapara, “les convenga más esperar cómo se desarrollan estas dos semanas” de cuarentena.

“Pueden tener ese ‘colchón’ que les da la su posición ahora en las encuestas. [...] no creo que les convenga ir al choque necesariamente. Puede causar problemas porque ya sabemos que medidas que fueron drásticas en su momento, en marzo del 2020, fueron bien recibidas por la población”, concluye.

Mediano respaldo

Tras el mensaje del presidente de la República, Francisco Sagasti, los candidatos Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú (JP); y Daniel Urresti, del partido político Podemos Perú, opinaron la noche del martes que aunque las medidas de confinamiento tienen que ser acatadas por toda la población, se requieren medidas complementarias enfocadas, sobre todo, en el ámbito económico.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, la candidata Mendoza consideró que estas nuevas disposiciones eran “impostergables”. “No podía esperar ni un día más. Necesitamos frenar ya la propagación del virus porque nuestro sistema de salud ya no da más. Necesitamos respetar las restricciones de movilidad y redoblar los cuidados con mucha responsabilidad”. Pero cuestionó que el mensaje de este nuevo confinamiento no haya estado acompañado de medidas de apoyo económico para las familias que viven del “día a día”.

Quiero enviar un mensaje de solidaridad a todas las familias del Perú y un mensaje al Presidente de la República, Sr. @FSagasti pic.twitter.com/34FKqWkJFz — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) January 27, 2021

El candidato Urresti coincidió con Mendoza. En entrevista con Latina, dijo que si los especialistas han recomendado estas disposiciones, entonces “hay que acatarlas y ojalá que todos obedezcan los protocolos”. Sin embargo, la preocupación se centra en los más vulnerables económicamente. Debido a que como candidato también se encontraba en medio de su campaña electoral, las actividades que tenían previstas han sido canceladas.

Si la cuarentena sirve para salvar aunque sea UNA SOLA VIDA ya habrá valido el sacrificio. Esa vida puede ser la de uno de nuestros seres queridos. ¡Resiste, Perú, #TodosJuntosLoPodemosTodo! pic.twitter.com/YQJGMucMuv — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) January 27, 2021





Por su parte, Daniel Salaverry, candidato a la presidencia por Somos Perú, dijo a El Comercio que el gobierno ya tenía que tomar medidas estrictas para la contención del virus, pero que estas han sido “tardías e incompletas”. “¿Cómo se van a financiar los bonos, habrá reparto de alimentos, se van a convocar a las Fuerzas Armadas para este reparto? Hay cosas que han quedado en el aire”, cuestionó.

Además, consideró que debido a que las cifras de fallecidos empezaron a incrementarse en la primera quincena de enero, debió tomarse una decisión con antelación y que el aislamiento, entre las demás decisiones, no deberían esperar al 31 de enero. “Se anunció y dicen que empieza el 31 [de enero], pero se están perdiendo días valiosos para contener el virus”, comentó. Por otro lado, respecto al confinamiento, mencionó que si esta ha sido la “única herramienta” para contener los contagios, entonces debe acatarse.

Desde el Partido Nacionalista, el expresidente Ollanta Humala escribió el miércoles en su cuenta de Twitter que la cuarentena “es necesaria”, pero debe ir acompañada de medidas complementarias, tal como lo expresaron los otros candidatos. “Se requiere un eficaz Reactiva Perú para las PYMEs y recuperar toda la capacidad de los programas sociales”, escribió.

Alberto Otárola, candidato a la Vicepresidencia por el Partido Nacionalista, mencionó a El Comercio que otra medida del gobierno podría estar enfocada en “gestos “solidaridad” por parte del Ejecutivo, como la austeridad, pues “el confinamiento debe ir acompañado de un apoyo social a los más pobres”.

La cuarentena es necesaria, pero demanda el sacrificio de todos! Y podemos empezar cumpliendo la disposición de que ningún funcionario público perciba un sueldo superior al del Presidente. En el caso de los grandes capitales es momento de pagar el impuesto a la riqueza. — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) January 27, 2021

“Estamos de acuerdo con las decisiones que el gobierno ha tomado. Invocamos a la población, y así lo haremos, a que se cumplan estrictamente las medidas. Pero, como dijo Ollanta Humala, creemos que las medidas complementarias todavía son insuficientes. No está claro de qué forma van a implementa el bono, a quiénes y de qué forma va a ser entregado. La desorganización en los anteriores ha sido evidente”, opinó. Asimismo, comentó que las decisiones frente a la segunda ola de contagios han demorado. “Es un gobierno que tiene problemas no solo de comunicación, sino de toma de decisiones.

El Partido Morado, en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del candidato Julio Guzmán, propuso una serie de asistencias sociales y otras medidas que tienen que ver con prevención, comunicación y gestión tras las decisiones anunciadas por el gobierno. “En este momento todos tenemos que poner el hombro por el Perú”, escribió Guzmán en su cuenta de Twitter. El comunicado, además, incluye que se “requiere que todos seamos responsables y pongamos de nuestra parte para acortar la cuarentena lo más posible y que no se alargue”.

Finalmente, en Avanza País el candidato a la Vicepresidencia y Congreso, Jaime Salomón, consideró que “las medidas son necesarias de acuerdo a la situación actual, pero no son suficientes. Debieron centrarse en buscar el sistema tecnológico para saber quién se contagia y hacer cuarentena focalizada”. Añadió que, al no haber planificación, el confinamiento es “hoy la única salida que han tomado”. Añadió que “cerrar la economía nuevamente no va a ser la solución”, pues las “medidas tecnológicas” que el gobierno pudo usar para monitorear cuarentenas focalizadas se pudieron tomar en cuenta hace varios meses, y que una rigurosidad de disposiciones debió asumirse desde Navidad y las fiestas por fin de año.

Voces disidentes

Alianza para el Progreso (APP), a través de su candidato César Acuña, respondió a El Comercio que no están de acuerdo con las nuevas disposiciones del gobierno en el contexto de la pandemia. “Ha demostrado que, al igual que [Martín] Vizcarra, carece de una estrategia de lucha contra la pandemia. Lo que vemos son una serie de medidas desconectadas que responden al día a día. Si las medidas son necesarias, el gobierno no ha explicado cual es la lógica detrás de estas, y cuál es la estrategia que está implementando”, dijo.

Por otro lado, añadió que se están cometiendo “los mismos errores” del gobierno precedente al actuar de manera “precipitada y sin considerar paliativos adecuados para los efectos colaterales del confinamiento”.

Considera también que no hubo una debida operatividad del gobierno para prever esta situación. “Si ya teníamos indicios y evidencias de un repunte de los contagios y ocupación de camas UCI desde finales de noviembre, no se debió minimizar el impacto. Más aún, considerando las festividades de fin de año. Se debió convocar al Consejo de Estado y a la sociedad civil para establecer los mecanismos de contención más idóneos, poniendo la salud en primer lugar”, respondió. Finalmente, considera que las medidas no son suficientes. “La estrategia debió se integral y tener un énfasis agresivo en conseguir la vacuna. Los países vecinos ya están en proceso de vacunación de su población y aquí aún estamos esperando que el gobierno nos anuncie para cuando las vamos a tener listas”, dijo.

Yonhy Lescano, candidato a la presidencia por Acción Popular, respondió a El Comercio que, más que un confinamiento, es partidario de una extensión del toque de queda. “Ya se hizo [la inmovilización] y no tuvo efectos ‘efectivos’. Creo que hubiese sido mejor, para evitar el perjuicio económico, ampliar el toque de queda de las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana. No está bien planificado, falta un asesoramiento técnico. Eso afecta el proceso electoral. Nos están encerrando a los grupos políticos que caminamos”, opinó.

Además, Lescano dijo que, más bien, un toque de queda debió contemplarse con antelación. “Toman decisiones muy apresuradas y sobre la marcha”, añadió el candidato, y consideró que el apoyo económico que se brinda “es un discurso que no está bien planificado”.