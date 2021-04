Conforme a los criterios de Saber más

La actual bancada de Somos Perú, que había iniciado con once congresistas, se redujo a solo cinco miembros. Para las elecciones generales de abril, el partido del corazón busca no solo ingresar al Parlamento con un grupo cohesionado y más grande, sino también lograr la presidencia de la República con Daniel Salaverry, un candidato que sigue sin repuntar en las encuestas.

De acuerdo con el último estudio de El Comercio-Ipsos, publicado el 14 de marzo, la agrupación se ubica en quinto lugar en intención de voto para el Congreso. En total, concentró un 7,4% de votos válidos, por debajo de Fuerza Popular, Renovación Popular, Victoria Nacional y Acción Popular; cuatro partidos cuyos candidatos presidenciales guardan proporcional ventaja. En cuanto a la pugna por Palacio de Gobierno, la batalla sí parece perdida para SP, con un 3%, por debajo de otros candidatos como Julio Guzmán (Partido Morado) y Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano). Sin embargo, postulantes somistas aseguran que las expectativas siguen altas.

Apelan al voto lineal

En diálogo con este Diario, el candidato al Congreso por Lima, José Jerí Oré, dijo que Somos Perú está confiado en que las preferencias del electorado son lineales y crecerán a favor de Daniel Salaverry en este último tramo de la campaña. Además, indicó que las cifras en negativo se deben, en buena medida, a la falta de espacios para lucir las propuestas. Según asegura, eso cambiará tras el debate presidencial del JNE.

“Una de las cosas que hemos visto hasta ahora es la falta de espacio y de cobertura que ha tenido Daniel o las propuestas que tenemos como partido. El debate lo visibiliza a nivel nacional. Por otro lado, las encuestas son fotografías del momento. En las calles, tenemos una percepción distinta, pues muchas personas van a votar linealmente [por SP para presidencia y Congreso]. Creemos que las distancias son mucho menores y confiamos en que, en los próximos días, las encuestas se sinceren aún más y se posicione Somos Perú ”, expresó Jerí.

El Comercio también le consultó al congresista en licencia y actual candidato a la segunda vicepresidencia, Jorge Pérez Flores, sobre la candidatura de Salaverry. También atribuyó el bajo despegue a las limitaciones de exposición mediática.

“No hemos tenido una ventana tan grande como sí la han tenido otros candidatos. Ojalá que la cancha se ponga pareja; sobre todo, después del debate del JNE. Esperamos que la población valore nuestras propuestas y el impacto que tendrán a corto, mediano y largo plazo. Además, el próximo Congreso, estoy seguro, va a ser liderado por Somos Perú, y allí llevaremos también una misma línea de trabajo ”, afirmó Pérez.

El candidato al Congreso, Alejandro Salas, respondió en el mismo sentido sobre la aspiración a un voto lineal. “En la historia electoral de nuestro país, ha habido siempre muchas sorpresas. La expectativa es que tenemos un voto al Congreso muy fuerte y, dentro del marco de esas sorpresas, está nuestra aspiración al voto lineal ; especialmente, después del debate del JNE. Creo que, sumando el voto al Congreso y lo que podría capitalizar nuestro candidato Daniel Salaverry, Somos Perú podría tranquilamente estar en segunda vuelta ”, enfatizó Salas.

Un historial de fracturas

Desde su fundación en 1997, bajo el liderazgo del fallecido ex alcalde de Lima, Alberto Andrade, hasta su estructura actual, Somos Perú nunca había ingresado al Congreso con una bancada tan grande como la de marzo de 2020. Sin embargo, no pasaron ni ocho meses para que la agrupación se desmorone. De los once integrantes originales, solo cinco se mantienen en el grupo parlamentario.

El evento que más expuso las discrepancias internas se dio en noviembre, cuando siete de sus integrantes votaron a favor de la vacancia de Martín Vizcarra; a quien hoy la agrupación lleva como cabeza de lista al Congreso por Lima.

Alejandro Salas Zegarra, actual candidato capitalino, reconoce responsabilidades del partido por la falta de cohesión en la bancada original. Según explicó, esto se debe parcialmente a que la aceleración de las elecciones pasadas impidieron un mejor filtro de cuadros.

“ Por supuesto que siempre hay un mea culpa . Recordemos que las elecciones extraordinarias fueron, prácticamente, de emergencia. Somos Perú no pudo calificar de manera correcta a sus mejores cuadros, cosa que ahora -con sus militantes- sí ha podido hacer con detenimiento a nivel nacional. Esta vez, vamos a capitalizar para bien aquellos errores que se han cometido y que no deberían volver a cometerse ”, señaló Salas.

Vale recordar que las postulaciones de Salaverry y Vizcarra, además de la permanencia de Patricia Li en la presidencia del partido, llevó a que más de 200 militantes de Somos Perú renunciaran a la agrupación en febrero pasado.

Consultado sobre las incongruencias en cuanto a la vacancia, el postulante atribuyó esa misma explicación. Añadió que buscan garantizar una cohesión con capacitaciones a sus candidatos a nivel nacional.

“No tuvieron lineamiento con el partido. Nosotros habíamos sacado un comunicado oficial, manifestando estar en contra del voto por la vacancia. Hubo congresistas que se apartaron de la posición del partido y quisieron votar de manera libre. En estas elecciones, nosotros hemos hecho un filtro de selección de verdaderos militantes. Hemos tenido unas 20 capacitaciones de plan de gobierno y de agenda legislativa para, precisamente, concientizar y preparar a todos los candidatos ”, indicó Salas.

Guillermo Aliaga Pajares, congresista de Somos Perú y vocero de la bancada, fue uno de los siete que votó a favor de la vacancia. Su decisión le trajo un proceso disciplinario al interior de la organización. En diálogo con El Comercio, señaló que el tema fue superado con la renuncia de varios congresistas.

“ Respecto de mea culpas, ya se hicieron públicos en su debida oportunidad; sobre todo, por los momentos en los cuales se tomó algún tipo de decisiones políticas. Si se pudiese hacer un mea culpa ahora es que, cuando se inició el Congreso complementario 2020-2021, del cual soy parte, dada la premura con la que se formó y el corto tiempo que hubo de campaña previa, no se tuvo la oportunidad de una conversación tan eficiente o tan continua para formar una línea de reforzamiento ”, dijo Aliaga. Añadió entender que, en la campaña actual, sí se está formando un vínculo más fuerte entre candidatos y partido.

Jorge Pérez -quien además de postular a la segunda vicepresidencia, también lo hace al Parlamento Andino- fue otro congresista que votó a favor de la vacancia. Hoy, se une al mea culpa.

“ Definitivamente, hay un reconocimiento de responsabilidades. Pero lo importante es que Somos Perú está más afianzado que nunca. Somos seres humanos. Sabemos reconocer errores. Hace muchos años, no teníamos una bancada. Recién en 2020 tuvimos la bancada más grande de la historia del partido. Vamos a seguir en esa línea de crecimiento”, refirió Pérez.

Posible nueva bancada

José Jerí dice que el grupo parlamentario que integre Somos Perú será “propositivo” y “cohesionado en ideas”.

“Nos centramos en la premisa de ser un Congreso que proponga y que reflexione. Es fundamental que evitemos los enfrentamientos. Nuestros pilares -como Somos Perú- se enfocan en los temas de salud, de soluciones -con medidas legales- a la situación de crisis por la pandemia, de promoción de la reactivación económica y laboral, de seguridad ciudadana y de lucha anticorrupción. Nuestra bancada también estará dispuesta a escuchar a organizaciones sociales para representarlas y elevar la voz por sus necesidades. Será una bancada reflexiva, abierta al diálogo y a la unión”, señaló el candidato Jerí.

Consultado sobre la “transición” que habría entre la actual bancada de Somos Perú y un eventual grupo parlamentario nuevo, el vocero Guillermo Aliaga explicó que existen temas sobre los que se pasará la posta.

“Por cuestiones de tiempo, hay algunos proyectos de ley que será complicado cerrarlos en esta etapa y consideramos que deberían ser priorizados en una siguiente legislatura. En ese sentido, está el proyecto de retorno a la bicameralidad. La actual bancada lo ha debatido bastante y necesitamos dos legislaturas para hacer esta aprobación. Por eso hemos puesto en conocimiento de la dirección política nacional, que es el órgano que trasciende a la campaña, para que pueda -a los que vayan a ser electos- instruirlos de algunos temas que consideramos importantes ”, precisó Aliaga.

Alejandro Salas, por su parte, refirió que la nueva bancada de Somos Perú también impulsaría reformas a las prerrogativas en el Congreso.

“ Estamos apuntando a eliminar todo tipo de ventaja, como es el antejuicio; culminar bien el proceso de eliminación de la inmunidad parlamentaria, que no se ha eliminado en su totalidad; trabajar el tema de la inmunidad de voto de los congresistas para evitar que impunemente se manejen bajo la mesa intereses privados. La visión de Somos Perú es acabar desde el Parlamento con la repartija y los pleitos de poder que no le hacen bien al país”, indicó Salas.

Consultados sobre posibles alianzas con otras eventuales bancadas, Salas se remitió a decir que “será una decisión y determinación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de la presidenta del partido”. En tanto, Jerí respondió que se acercarán a los grupos parlamentarios que “prioricen en forma clara” temas nacionales, como la salud, la reactivación económica, la seguridad, la educación y la lucha anticorrupción. Asimismo, advirtió que estarán vigilantes a grupos “obstruccionistas”.

“Lo que sí me preocupa es una alianza parlamentaria entre Fuerza Popular y otros partidos que podrían armar un bloque obstruccionista, como el que ya hemos visto al inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski”, comentó Jerí.

Vizcarra: el candidato popular pero problemático

Con la candidatura del expresidente Martín Vizcarra como cabeza de lista por Lima en el partido del corazón, el escenario se ha tornado espinoso. Actualmente, Vizcarra afronta investigaciones fiscales por diferentes casos de presunta corrupción cuando era gobernador regional de Moquegua, además de un procedimiento de eventual juicio político en el Congreso con el que podría resultar inhabilitado de la función pública. En contraste, su arrastre electoral y popularidad explicarían, en parte, la proyección de SP para obtener una bancada.

El exmandatario es investigado por presuntos delitos de corrupción y, más recientemente, por el caso 'Vacunagate'. Actualmente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya tiene encaminadas dos denuncias en su contra por infracciones a la Carta Magna. (Foto: archivo AFP)

Pero, en un balance autocrítico, ¿Vizcarra le ha restado o sumado a esta campaña?

Para José Jerí, su incorporación sigue siendo positiva. “En 2020, nosotros hemos regresado al Congreso con logo propio después de casi 20 años. Con las incorporaciones y candidaturas de Daniel Salaverry y de Martín Vizcarra, el partido sí está sumando más experiencia y más aceptación popular. Eso es innegable. No nos hacemos de la vista gorda de procesos que están en investigación, pero somos respetuosos de la presunción de inocencia y de los fueros correspondientes. Por lo pronto, Somos Perú tiene el agrado y la alegría de contar con la experiencia que aportan Daniel y Martín ”, afirmó.

Alejandro Salas señaló que las investigaciones están en curso y que aún la justicia no ha determinado responsabilidades. Defendió que Vizcarra tiene un historial de lucha anticorrupción como presidente y que, en el camino, también ha ganado “enemigos”.

“El expresidente Vizcarra es una persona que se enfrentó en su momento a mafias muy fuertes y creo que el país ha sido testigo de eso. Se enfrentó a los ‘Cuellos Blancos’, cerró el Congreso que no le hacía bien al país. Por supuesto que, como ha ganado adeptos, también ha ganado muchos enemigos. Como abogado, yo respeto el principio constitucional de presunción de inocencia. Él tiene derecho a defenderse y serán las instancias judiciales las que determinen la inocencia o no del expresidente ”, expresó Salas.

El candidato a la segunda vicepresidencia por Somos Perú, Jorge Pérez, coincidió en explicar que el partido es consciente de los problemas que tiene Martín Vizcarra. No obstante, refirió que su presunción de inocencia es la que prima en este momento.

“Martín Vizcarra, como ciudadano con todos sus derechos habilitados, tiene plena libertad para postular. Definitivamente, hay problemas que el señor tiene que solucionar a nivel de Fiscalía y del Poder Judicial, pero no nos compete a nosotros hacer un juicio de valor en este momento. No es malo que tenga todos los reflectores encima. Es un político que lidera simpatías y, como es normal, también es minuciosamente evaluado”, indicó Pérez.

