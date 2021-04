Conforme a los criterios de Saber más

El 16 de marzo del 2020 nuestra vida dio varios vuelcos. Amanecimos con una de las cuarentenas más rígidas del planeta y nuestra rutina se retorció. El ‘stringency index’ (índice de rigor de medidas anti Covid) elaborado por la Universidad de Oxford nos colocó en su top ten por varias semanas. La tragedia fue que esas limitaciones autoimpuestas, siendo muy superiores a las de la mayoría de países, no evitaron que tuviéramos más mortalidad que ellos. Más adelante, por varias semanas, encabezamos el ránking de más muertos por cada 100 mil habitantes de la Universidad Johns Hopkins. Hemos vuelto a estar entre los tristes primeros.

El impacto que causó el Covid y el anti Covid, nos impidió ver con claridad lo que pasaba con la democracia. El mismo 16 de marzo que empezó la súper cuarentena se instaló el Congreso. Aún no había un solo muerto (el primero se reportó el 19) pero nos escandalizábamos de los congresistas que se abrazaban y de las bancadas que se ‘apegaban’ para el selfie.

El presidente Martín Vizcarra había dictado las medidas más drásticas del milenio un día antes de que se instale su contrapeso de poder. Si ello fue una macabra casualidad o una velada confrontación, quedará para la mirada de la historia. Pero tomémoslo como el arranque de cuánto la pandemia y las circunstancias iban a trastornar la campaña del 2021.

Si el encierro, prolongado hasta hoy en la forma de toque de queda, trajo algo para la política, fue tiempo para ver sus manifestaciones en medios y redes, para compartirla y sentar posiciones con likes, retuits o comentarios; todo ello para bien y para mal.

¿Presencial o virtual?

La política preelectoral se hizo, en buena parte, virtual. Las rondas de conversaciones para definir candidaturas, listas y alianzas durante el 2020; se hicieron en parte presenciales, en parte telefónicas, y en parte audiovisuales (por Zoom y plataformas similares). En lugar de comités en pleno, se reunieron 2 o 3 cabezas y comunicaron las decisiones al resto antes de que se vencieran los plazos para cerrar padrones e inscribir planchas.

Por ejemplo, la negociación entre Hernando de Soto y Rafael López Aliaga para que el primero fuese el candidato presidencial de Renovación Popular, se dio entre citas presenciales y llamadas telefónicas. Antes de la pandemia, probablemente hubiera sido todo presencial, con más participantes y, alguna cita se hubiera hecho en un restaurante donde algún comensal pudiera haberlos ampayado y difundir una foto.

Valga el ejemplo porque nos dice mucho más cosas de los efectos de la pandemia: es probable que el propio menú de candidatos sea distinto al que hubiera sido sin la peste. Como adivinan, la negociación entre De Soto y López Aliaga se frustró (las versiones de ambos las he recogido en “La crónica de un abrazo partido” del 15 de marzo), y en lugar de un candidato presidencial tuvimos dos. Es posible que el encierro y los retos casi fantásticos de la crisis para pensar en recetas originales, hayan animado a De Soto mientras se desanimaban otros posibles candidatos como Salvador del Solar, Alfredo Barnechea, Raúl Diez Canseco y Roque Benavides.

Keiko Fujimori, muy probablemente, es otra candidata que se decidió a serlo por y durante la pandemia. Ella misma ha sostenido que había pensado en no postular pero “estar en prisión y con pandemia, me hicieron cambiar de opinión”(“Keiko tiene un acuerdo político con Alberto”, 1 de marzo). Además, el 5 de mayo salió libre tras un fallo en el que, además de dar razón a argumentos de su defensa, la corte se acogía a la política judicial de favorecer las excarcelaciones durante la pandemia. Si hacemos análisis contrafáctico, es posible que, sino es por la peste, no estuviera en el menú del domingo.

¿Yonhy Lescano hubiera postulado con o sin pandemia? ¿Qué especulación contrafáctica podemos hacer con él? Si tenemos en cuenta que antes de ser candidato de Acción Popular tuvo que ganar las internas que se pronosticaban reñidas, entonces podríamos poner en duda su presencia en el menú. Recuerden que la candidatura de Barnechea era muy auspiciosa y contaba con el apoyo de los alcaldes distritales que más votos arrastran en las internas acciopopulistas. El retiro de este, confesando que se veía abrumado por las circunstancias en que el país estaría en el 2021, sumado al retiro de Raúl Diez Canseco, allanaron el camino a Lescano.

En cambio, Verónika Mendoza, George Forsyth, Pedro Castillo, Daniel Urresti, Julio Guzmán, César Acuña, Daniel Salaverry, Marco Arana, entre otros, ya habían dado señas inequívocas de querer postular desde el 2019. Es probable que la pandemia no haya alterado esas decisiones trascendentales en sus vidas. Lo que sí alteró, para ellos y para los demás, fue la manera de ejecutarlas.

Links y puñitos

Tras responder a la pregunta de si la cita pactada entre políticos será virtual o presencial, vienen, en el primer caso, la decisión de si el contacto será a través de una llamada. En ese caso, se suele preferir el WhatsApp (o Telegram o Signal), porque es más difícil grabar la llamada. De optarse por una plataforma audiovisual suele venir el link para ingresar a la reunión programada.

Si el encuentro es presencial, viene el choque de ‘puñitos’. Primero se chocaban los ‘coditos’, pero se veía tan rebuscado que hemos ido pasando a los puñitos, que tienen ese click callejero y juvenil (es un código preexistente a la pandemia) que buscan los candidatos de toda condición.

El Zoom, ojo, no es para reuniones de a dos en política. Ello se presta para diversos registros que hacen peligrar la confidencialidad de las citas y pactos cumbre. Pero sí muestra su ductilidad para la reunión del líder con sus comités de base, incluyendo esos que por la distancia no visitaba sino muy de vez en cuando. Los riesgos de ser grabados por un traidor no son mayores a los de una reunión presencial en la que alguien activa la grabadora del celular.

Perdonen estas precisiones de telepolítica, pero de esto está hecha parte de nuestra vida y también la de los candidatos. Las giras se han permitido a profusión (salvo las dos semanas de cuarentena entre enero y febrero) y, aunque se han proscrito los mítines de cierre y cualquier concentración de envergadura, sí hubo, entre mareas de ‘enmascarillados’, caravanas con el candidato al descubierto, plantones ante el JNE, paseos por los mercados y algunos irreprimibles apapachos.

Estas licencias de la política en plena emergencia sanitaria han tenido un impacto doloroso: varios candidatos al congreso enfermaron de gravedad y pocos, ninguno de ellos célebre, fallecieron. Hasta algunos presidenciales cayeron en cama: Julio Guzmán estuvo dos semanas fuera de campaña, Ciro Gálvez asistió virtualmente al debate del JNE y George Forsyth, el más joven y deportista, está actualmente enfermo y ni siquiera podrá ir a votar.

Se produjo el triple choque de trenes que tanto temíamos: elecciones, pico de la segunda ola, y radicalidad de propuestas y de decisiones. El mínimo denominador común -para que nos sirva de esperanza- es que todos los candidatos apuestan a la vacunación masiva.

