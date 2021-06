Conforme a los criterios de Saber más

Durante las últimas cuatro semanas ha circulado en las redes sociales (y también en ciertos medios de comunicación) cadenas de desinformación sobre el proceso electoral. Desde que los muertos irán a votar porque figuran en el padrón electoral hasta la instalación de mesas de transeúntes en dos importantes localidades de Estados Unidos. Aquí una guía para no caer en las fake news.

1. ¿Los muertos votan? No, el padrón se cerró en abril de 2020.

Otra información que circuló tambien es que ciudadanos fallecidos en los últimos meses figuran en el padrón electoral y estaban aptos para votar. Este documento fue cerrado el 11 de abril del año pasado, cuando en el Perú solo se había registrado 12 de los más de 180 mil muertos por COVID-19.

El Reniec, a través de su cuenta oficial de Twitter, precisó que el artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que el padrón electoral, cuando se trata de unos comicios generales, debe cerrarse 365 días calendario antes de la realización de estos. Agregaron que este documento “es inamovible”.

“Los fallecimientos ocurridos después [del 11 de abril de 2020] no se pueden actualizar porque la Ley lo prohíbe”, subrayó la institución.

(Foto: Reniec)

El abogado José Manuel Villalobos, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, explicó a El Comercio que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscaliza el padrón, una vez que el Reniec lo haya restringido. “Tras ello es inamovible, se mantiene con los muertos. Por ejemplo, si la gente cambia de domicilio, sigue figurando con la dirección anterior. Lo único que permite la norma es que los que cumplen 18 años sean incorporados. Pero esto no es de ahora, siempre ha sido así”, manifestó.

Villalobos también dijo que es probable que esta situación haya hecho más visible por la cantidad de fallecidos que ha dejado la pandemia.

“En el futuro quizás se pueda acortar el plazo de cierre del padrón. Pero sí descarto cualquier situación anómala”, acotó.

El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, criticó que el padrón esté desactualizado, pero calificó de “irresponsables” las acusaciones de fraude en base a ello que ha realizado un sector político.

“Me parece irresponsable que, porque exista algunos errores en el padrón, se pueda hablar de fraude. Hay que ser mesurados y prudentes, algunos le hacen un flaco favor a la democracia. Cuando una elección está tan reñida, hablar de fraude es irresponsable, se está dañando la institucionalidad del supremo tribunal electoral”, expresó en comunicación con este Diario.

2. Las firmas de las actas

Durante las últimas horas, circuló en diferentes redes sociales, desde cadenas de WhatsApp hasta videos cortos en TikTok, una cadena que indicaba que a los miembros de mesa, que asistieron el domingo 30 de mayo, a una capacitación presencial, funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) los querían “obligar” a firmar de manera adelantada “actas en blanco para ganar tiempo”. No obstante, la institución que dirige Piero Corvetto alertó que esta información es falsa.

La ONPE precisó que todo el material electoral, incluidas las actas, “recién está siendo desplegado a nivel nacional”.

Agregó que el material electoral llega a cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional sellado con “un precinto de seguridad” y se almacena hasta el 6 de junio.

“Un día antes de las elecciones, el material es llevado al local de votación. Recién el 6 de junio los miembros de mesa reciben el material sellado y, una vez verificada su integridad, inician sus labores”, subrayó el ente electoral.

Esta es una #NOTICIAFALSA. En la capacitación a miembros de mesa, el personal de la ONPE no puede obligar a firmar actas por adelantado porque eso es IMPOSIBLE. ¡No difundas #fakenews! pic.twitter.com/mzx15zT1ZF — ONPE (@ONPE_oficial) June 1, 2021





3. No se instalarán mesas de transeúntes en EE.UU.

La ONPE también advirtió que no se instalarán mesas de transeúntes en Florida y Washington, en Estados Unidos, luego de la difusión de un audio en WhatsApp, donde se escucha decir a una mujer que el Ministerio de Relaciones Exteriores dispondrá de locales de votación en estos estados norteamericanos para que los ciudadanos peruanos que no estén registrados. Así, si se encuentran viajando, podrán acudir a sufragar.

Sin embargo, esta información es falsa. La institución electoral señaló que para la segunda vuelta no se habilitarán mesas de transeúntes, porque esta medida pasa por una disposición del JNE, “la cual no se ha dado” y, además, debido a que los plazos “ya están vencidos”.

El artículo 70 de la Ley Orgánica de Elecciones remarca que el ciudadano que fuera hacer uso de una mesa de transeúntes “debe acercarse a la Oficina del Registro Distrital de Identificación y Estado Civil del lugar donde pretende votar para cumplir los requisitos respectivos”. “El trámite deberá realizarse con una anticipación no menor de noventa (90) días respecto de la elección”, añade.

(Foto: El Comercio)

La Cancillería informó que en Estados Unidos se instalará 1.044 mesas de sufragio para 309,603 ciudadanos peruanos que están habilitados para votar en ese país.

Fuentes del JNE señalaron a El Comercio, en base a data proporcionada por Torre Tagle, que en los últimos 20 años no hay registro de mesas de transeúntes en el extranjero. Este Diario ha podido hallar una referencia de mesa de transeúntes en las presidenciales de 1985 en París en un local de la representación peruana.

El JNE, de otro lado, afirmó que el Consulado General del Perú en Miami ha alquilado el Centro de Convenciones de Miami Beach desde el 21 de mayo pasado y ya tiene consigo el material electoral, por lo que la votación en esa localidad “está garantizada”. Esto después de que una usuaria en Twitter denunciara que la institución no había dado la seguridad de que se realice la segunda vuelta en la referida ciudad.

🔎#JNEFactChecking

El Comité Técnico de Fact Checking del #JNE manifiesta que es FALSO que este organismo sea el responsable de organizar los centros de votación en el extranjero. La Cancillería nos ha confirmado que desde el 21/May cuenta con un local para los electores en Miami pic.twitter.com/TMSP1Xa0UD — JNE Perú (@JNE_Peru) May 30, 2021





4. Solo se cambió el 0,5% de los locales de votación

El JNE, a través de su cuenta de Twitter, calificó de “falsa” una cadena de WhatsApp, en la que se advertía que la institución estaba “cambiando” los locales de votación, sobre todo de los adultos mayores de 65 años, a sitios “más lejos”. Esto como parte de una estrategia para que los ciudadanos no asistan a ejercer su derecho al sufragio el 6 de junio.

El jurado añadió que la distribución de los centros de votación es responsabilidad exclusiva de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el país.

Y la ONPE aclaró que solamente se han cambiado 67 de los casi 120 mil locales de votación, entre la primera y segunda vuelta. Es decir, el 0,5%.

El cambio, detalló el organismo, obedeció a factores que fueron detectados en la primera vuelta, como que los centros eran pequeños o tuvieron problemas de electricidad, mobiliario, entre otros.

5. No se exige protector fácil para sufragar

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aclaró que a los ciudadanos no se les exige protector facial para acudir a sufragar, luego de que una cadena de desinformación en ese sentido, se viralizada en Twitter.

“A los electores se les solicita que acudan a votar, en esta segunda vuelta, con doble mascarilla, su propio lapicero y en el horario sugerido por la ONPE”, escribió.

La ONPE precisó que a los electores solo se les pide asistir de manera obligatoria con “doble mascarilla” a los locales de votación. (Foto: Renzo Salazar | GEC)

La institución electoral también precisó que a los electores solo se les pide asistir de manera obligatoria con “doble mascarilla” a los locales de votación.

Y añadió que solamente los miembros de mesa y el personal de ONPE tendrán que usar “obligatoriamente” el protector facial.

IMPORTANTE: No se exige protector facial para ir a votar. A los electores se les solicita que acudan a votar, en esta Segunda vuelta, con doble mascarilla, su propio lapicero y en el horario sugerido por la @ONPE_oficial #VotemosPerú pic.twitter.com/7oZ3vRyEvj — Piero Corvetto (@pcorvetto) June 1, 2021





6. Cámaras están permitidas, pero no publicar el voto

La ONPE precisó que los electores no tienen prohibido ingresar con sus celulares o cámaras a los centros de votación, pero sí recordó que es un delito publicar el sentido de su voto, durante la jornada electoral. También remarcó es un ilícito obligar a los ciudadanos “a votar por determinado candidato”,

Es en el artículo 358 del Código Penal en el que se señala que constituye delito dar a publicidad el sentido del voto el día del sufragio. Se indica también que quien infrinja esta prohibición será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año, o con prestación de servicio comunitario.

El JNE recordó que el artículo 7 de la Ley 26859 precisa que “el voto es personal, libre, igual y secreto”.

En esa misma norma, el artículo 382 establece que recibirán pena privativa de la libertad no menor de un mes ni mayor de un año quienes traten de conocer el voto de un elector “o de obligarlo a votar por determinado candidato”.

7. Puedes votar sin pagar la multa

A inicios de mayo, circuló una cadena en WhatsApp, en la cual se indicaba que los ciudadanos que no fueron a votar en la primera vuelta del 11 de abril, deben pagar su multa. De lo contrario, no podrán ejercer su derecho al sufragio en el balotaje. No obstante, esto es falso.

“Los ciudadanos que por algún motivo no pudieron votar en la primera vuelta y no hayan pagado la multa respectiva, tienen el derecho y deber de asistir a sufragar sin ninguna restricción. Todos a votar”, tuiteó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

(Foto: ONPE)

8. No se ha impreso 40 millones de cédulas

En Facebook se viralizó un post, donde se “advertía” que la ONPE había impreso 40 millones de cédulas de votación para la segunda vuelta, cuando la cantidad necesaria es de poco más de 25 millones.

La ONPE informó a la iniciativa PerúCheck que ha impreso 25′928,354 de cédulas para cada vuelta electoral. “Las cuales comprenden 640 mil 400 cédulas de contingencia”, agregaron.

Es decir, que el material adicional estrictamente necesario para cada vuelta electoral comprende el monto de 640.400 cédulas. La ONPE añadió que todo este proceso se encuentra fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

El abogado José Tello, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, advirtió que la desinformación sobre los órganos electorales en estas últimas semanas se debe a la alta polarización de la campaña. “Cualquier comentario sirve para alimentar la teoría, entre comillas, de un fraude, porque pierda Castillo o Fujimori, acá van a denunciar fraude. Lo del padrón no tiene sustentó, hay muchas cosas que son humo”, subrayó.

Tello, en diálogo con El Comercio, exhortó a los ciudadanos a no ser parte de esta “guerra” de fake news en las redes sociales entre los simpatizantes de los dos partidos que están en el balotaje.

“Es muy notoria esta bronca, el Perú está dividido en dos […] Todo es un juego político, la población no puede caer en las idas y vueltas que buscan desestabilizar la elección”, acotó, para luego recomendar a quienes les llegue estas cadenas de desinformación acudir a los canales oficiales de las instituciones electorales.