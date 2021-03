Conforme a los criterios de Saber más

El último tramo de la campaña electoral ha agitado las aguas en el sector de la izquierda. Los candidatos presidenciales del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala y de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, han protagonizado el reciente enfrentamiento.

Y es que Humala Tasso afirmó que muchas de las anotaciones de las agendas de su esposa y exprimera dama, Nadine Heredia, las escribió Mendoza.

“En el caso de ella [Verónika Mendoza] trabajaba con nosotros, trabajaba con Nadine, pero también conmigo. Muchas de las anotaciones de las agendas en general se las he dictado a ella. En realidad, son mis expectativas, ella inclusive la ha acompañado a Nadine en viajes y más allá de que me parece una malagradecida por la forma como se fue, causando el problema de Espinar porque ella es la autora del problema de Espinar”, afirmó en una entrevista con el programa ‘La Encerrona’.

Luego, en diálogo con Canal N, Humala se ratificó y enfatizó que no tendría por qué mentir porque escribir en la agenda no es delito. Puntualizó que está mal que Mendoza trate “de ponerse en un plan purista cuando era una persona cercana a nosotros”.

“No veo ningun delito para que ella entre a un plan de nerviosismo. Si usted lee lo que le dice al fiscal (...) ella dice que no sabe nada, ni ha visto nada de aportes irregulares y de presencia de empresas irregulares”, insistió.

Desde Puno, Mendoza negó las afirmaciones de Humala y atribuyó su actitud a un acto de “desesperación” política.

“La verdad que me apena que se esté llegando a este nivel de bajezas de parte de ese señor que, al parecer, está desesperado por ganar un poquito de tribuna. Él sabe perfectamente que eso no es verdad y lo saca a la luz supuestamente. [¿Se cuelga de usted?] Lo que constato es desesperación y me apena, me apena mucho”, sostuvo.

Las agendas fueron una de las primeras pruebas que se usaron para imputar que Heredia Alarcón había sostenido reuniones con empresarios brasileños, representantes de las empresas Odebrecht y OAS; quienes, posteriormente, le habrían entregado aportes ilícitos para las campañas electorales del 2005 y 2011 de Humala.

Según la investigación fiscal, Heredia y Mendoza viajaron a Venezuela entre 2006 y 2007.

Una de las imputaciones a Heredia y Humala fue que parte de los aportes ilícitos que recibieron habrían venido de dicho país.

Mendoza militó en el Partido Nacionalista hasta el 2012. Y, en 2016, fue citada por el Ministerio Público para que declare en las investigaciones contra Heredia y Humala.

En ese momento, El Comercio informó que ante la fiscalía negó haber escrito en las agendas y que sí reconoció haber viajado a Venezuela con Heredia Alarcón, con fines políticos.

Pero, ¿lo dicho por Humala Tasso, tiene alguna incidencia legal contra Verónika Mendoza?

Carlos Caro, del Estudio de Abogados Caro y Asociados, sostuvo que es improbable la intervención de la fiscalía, pues Mendoza ya había sido investigada por el tema de las “Agendas de Nadine” y archivó su caso.

“Verónika Mendoza ya fue investigada en la etapa preliminar junto con Nadine Heredia, en el caso de las agendas, y cuando el fiscal Juarez Atoche dicta su resolución archivó el proceso respecto a Verónika Mendoza, porque consideró que su participación no tenía contenido delictivo”, recordó.

Esa decisión, añadió, al estar en una resolución tiene la calidad de “cosa decidida”, es decir que solo puede ser removida o variada con prueba nueva incriminatoria.

“De lo que ha dicho (Ollanta) Humala, de lo que he visto en el video de su declaración, es muy genérica. No ha dicho que Verónika (Mendoza) haya delinquido, ha dicho que ella anotaba. Esto no sería un hecho controversial para el Ministerio Público pues investigaron y se concluyó que no era delictivo”, sostuvo el abogado.

Precisó que lo dicho este jueves por el expresidente “no es prueba nueva, porque la prueba nueva tiene que ser de cargo y él solo ha dicho que fue su secretaria”.

Además, explicó que si Humala reconociera que las anotaciones que le habría dictado a Mendoza -en el supuesto- eran delictivas, él también se estaría complicado legalmente.

Decisión fiscal sobre Verónika Mendoza

El abogado penalista Andy Carrión, coincidió en que la afirmación de Humala Tasso “fue muy general”. Agregó que “procesalmente” podrían ser tomadas en cuenta o tendrían consecuencia para la candidata presidencial “si se parte de la idea en que ella hizo anotaciones y que estas tengan trascendencia penal”.

“El solo hecho que ella haya participado en las agendas de Nadine, escribiendo, a efectos estrictamente penales, no es trascendente. Es trascendente únicamente en tanto que esas anotaciones que ella haya hecho o escrito a nombre de Heredia, en las agendas; tengan connotación penal”, explicó.

Por ejemplo, si en el caso Gasoducto hubiera escrito que ella se reúna con algún gerente de ese consorcio, podría usarse para imputarse para el delito de colusión o tráfico de influencias, agendando alguna cita con un funcionario del consorcio.

“Pero, las agendas solamente tendrían algún tipo de cargo si hubiera indicio de algún delito, pero en la medida que no existen esas afirmaciones o indicios, no necesariamente habría consecuencia penal para Mendoza”, concluyó.

