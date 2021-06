Conforme a los criterios de Saber más

La tarde del jueves, el exministro de Justicia Fernando Olivera presentó públicamente una serie de audios y videos que apuntarían al encarcelado exasesor Vladimiro Montesinos como operador de un plan para sobornar a jueces del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El objetivo, de acuerdo con las comunicaciones, era que los magistrados fallen a favor de Fuerza Popular en las apelaciones del partido por la anulación de miles de votos de los comicios del 6 de junio.

“Ella (Keiko Fujimori), en su último discurso, el día sábado, afirma que hay grandes probabilidades que el JNE le termine dando la razón. (...) ¿Y por qué? Porque, definitivamente, existe lo que nosotros denominamos un ‘plan B’. Y el ‘plan B’ es que el JNE, al final, incentivado monetariamente pueda cambiar sus resoluciones”, denunció Olivera frente a la prensa.

En un comunicado oficial de este viernes, la Marina de Guerra del Perú confirmó que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, recluido en la Base Naval del Callao, realizó las llamadas presentadas por Olivera.

Sin embargo, aclaró que el interno había solicitado hablar con su pareja y no con otros interlocutores, ya que las reglas de comunicación son solo entre familiares y abogados. Por ello, la institución señala que “ha dispuesto iniciar una investigación para determinar si habría responsabilidades en el personal del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad.

1. ¿Qué se dice en las llamadas y quiénes participan?

Olivera expuso los registros de conversaciones entre Montesinos y el militar en retiro Pedro Rejas Tataje, y de este último con el abogado Guillermo Sendón. Rejas Tataje -exmilitante de Fuerza Popular- es quien grabó las conversaciones que tuvo con cada uno.

Pedro Rejas Tataje ha registrado afiliaciones partidarias. La última fue con Fuerza Popular, entre el 2009 y el 2014. (Foto: Andina)

En diálogo con El Comercio, Fernando Olivera aseguró que él mismo presenció la llamada que le hiciera el exasesor a Rejas el último miércoles. Además, defendió a Rejas como un informante comprometido al denunciar el material.

10 DE JUNIO - 5:49 p.m.

Vladimiro Montesinos conversa con Pedro Rejas y le da el contacto de Guillermo Sendón, un abogado y ex militante aprista. Según le refiere, Sendón tiene conexiones y llegada con tres jueces del JNE. En esta llamada, Montesinos sugiere comprar la voluntad de tres magistrados en los casos de pedidos de nulidad extemporáneos.

- ”Con tres [jueces del JNE], suficiente. Entonces, sería bueno que lo localizaras a él [a Sendón] para que él pueda apoyar y, bueno, se tiene que meter un poco de gasolina. Ya tú me entiendes, ¿no?” , señala Montesinos.

Rejas tan solo recibe las indicaciones y apunta el número.

- ”Tienes que comunicarte con él. Tienes una reunión personal, le dices ‘necesitamos que nos apoye en tal cosa. ¿Cómo es la vaina?’ Él te va a decir: ‘hay tanto, hay que cancelar los honorarios de tanto’. Ya manejas tú directo con él ese tema” , insiste el condenado exfuncionario.





10 DE JUNIO - 5:53 p.m.

Rejas llama a Sendón y le dice “me llamó el amigo en común [Montesinos] para reunirnos”. Sendón asiente y le dice “me contó, me contó”. Rejas le responde: “¿Te parece mañana?”. Sendón le indica que “lo más temprano posible”, pero finalmente acuerdan reunirse esa misma tarde en el Óvalo de la Fontana, de La Molina.

10 DE JUNIO - 7:00 p.m. (La reunión entre Rejas y Sendón)

En este encuentro, que Rejas grabó en video, se observa y oye a Sendón darle las claves del escenario y de lo que se podría hacer.

-”Las 802 [solicitudes de nulidad] las han hecho [Fuerza Popular] hasta el culo porque las han hecho extemporáneas. Han llegado tarde. Y todas las resoluciones están saliendo extemporáneas. Entonces, hay que apelar esa huevada. (...) Me imagino que las van a apelar. Acá no podemos imaginarnos; tenemos que asegurarnos que las apelan y, para ganarlas arriba, hay que arreglar”, señala Sendón.

El abogado menciona que se ha comunicado con Luis Carlos Arce Córdova, el hasta hace poco magistrado del JNE, quien declinó y denunció una supuesta ‘falta de imparcialidad’ en el tribunal.

Según dice Sendón, a través de Arce puede ‘arreglarse’ el soborno de ‘un palo’ por juez , sin contar al presidente Jorge Salas Arenas. Rejas evidencia desconocimiento de quién es Arce, pero atiende las explicaciones.

-” Yo he hablado con Luis Carlos Arce Córdova; él es uno de los cuatro [magistrados del JNE]. Él tiene tres votos. No tiene el del presidente, pero tiene el de los otros tres [aparentemente, se refiere a Jovián Sanjinez, Jorge Rodríguez Velez y al propio Arce]. Y te dice ‘ya, cuñado, esa vaina te cuesta tres palos’. Un palo para cada uno ”, indica Sendón.

-”¡Tres millones de dólares!”, concluye Rejas. Sendón asiente.





2. Una última llamada: 23 de junio

Para el 11 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones había anulado un cuestionado acuerdo de ampliación de plazo para recibir solicitudes de nulidad. Esta extensión nunca fue publicada ni notificada a ninguno de los partidos en contienda electoral, por lo que, según han precisado expertos a este Diario, no tuvo efecto práctico.

Para el 22 de junio, el tribunal ya tenía agendadas las revisiones de diez recursos de apelación de Fuerza Popular a nulidades que les rechazaron en los jurados electorales especiales. Ese día, 23 de junio, Luis Arce anunciaría su declinación a seguir integrando el pleno del JNE.

Esto sirve de contexto para una nueva comunicación del 23 de junio entre el interlocutor que, se presume, es Rejas, con Vladimiro Montesinos. Este último lo llama y le reitera que Guillermo Sendón es “el único que puede hacer de operador”. También le insinúa que se han perdido varias oportunidades de cambiar la situación.

- ”Todavía hay forma… porque mañana es jueves y el jurado ya está empezando a ver y tomar una línea… asegurarse y todo. Si lo resuelven así, ya es irreversible y está jodido todo” , dice Montesinos.

-”Si no hay eso, está jodido, compadre… ha sido por la soberbia, aparte de eso están confiando en Miky [Miguel] Torres… y [Carlos] Raffo no puede hacer nada, esto es otra cosa (...) Acá la solución es buscar a Guillermo. Coordinen con él, ver sus honorarios, cosas así, y se encargan del tema ”, agrega el exasesor.





-“Han debido manejar esto de otra forma. Todavía se puede hacer lo de la embajada, como te estoy explicando, pero tú hazle entender -al papá o a la chica, no sé, pues, con quien hables- que no quiero contaminarme. Estamos tratando de ayudar en un objetivo común. Yo qué gano en esto, nada. No me interesa y tampoco jamás les voy a pedir nada, simplemente estoy tratando de ayudar porque, si no, se joden, la chica terminará presa. Esa es la situación, ¿ya?”, dice Montesinos.

Rejas Tataje ha registrado afiliaciones partidarias. La última fue con Fuerza Popular.

3. La respuesta de Sendón y su supuesto vínculo laboral con el Estudio Palacín

La noche del jueves, tras la revelación de Olivera, el abogado Guillermo Sendón publicó un video en su cuenta de Facebook. Allí reconoce las conversaciones con Rejas, pero niega que haya actuado seriamente.

Según narró, su nexo con Montesinos se remontaba a pasadas “conversaciones para ser su abogado en algún momento” y con Rejas tuvo un acercamiento en el 2020, cuando este se ofreció a colaborar con firmas para la inscripción de un partido político de Sendón.

“ Mi interés era saber si realmente había la intención de hacer un fraude. Si hubiera habido la intención de hacer un fraude, me hubieran llamado y me hubieran dicho ‘ya tenemos parte del dinero’ o cosas por el estilo. Y en ese momento ya yo tenía la convicción de que estaban ellos haciendo el fraude. Jamás pasó eso. Este tema quedó así y punto. No pasó nada más”, expresó Sendón en su video. También dijo que su intención era “seguir la corriente” para luego, de concretarse la movida, denunciar los hechos.

Además, refirió que el magistrado Luis Arce nunca supo de estos diálogos porque los arreglos que había sugerido a Rejas eran ficticios: “ Luis Carlos Arce es la persona que menos se debería ver afectada por este tema porque no tenía nada que ver en esto. Jamás se enteró de este tema, sino que simplemente a mí me mencionaron su nombre porque me habían visto [en una foto con él] en mi Facebook ”.

“Le dije lo que le dije a este señor Rejas, siguiéndole la corriente. Noté que me preguntaba mucho y fui muy específico para, justamente, darle todo lo que necesitaba para que él continúe con esto (...) No hubo nunca la intención de hacer ninguna compra de ninguna nada porque es absurdo pensar en eso. Además los montos de los que hablé fueron absurdos, simplemente para saber si ellos estaban realmente considerando la posibilidad de hacerlo. Y obviamente, si hubiera sido así, hubiera habido la continuación de este tema. No hubo ninguna conversación más con el señor Rejas”, agregó.

Sendón también ha sido militante en un par de organizaciones políticas. La última, el Partido Aprista Peruano.

El Comercio intentó comunicarse con Sendón este viernes, pero el abogado se excusó, diciendo que ha decidido no dar declaraciones.

De acuerdo con un medio de comunicación, Guillermo Sendón había registrado en su cuenta de LinkedIn que trabajaba desde noviembre del 2016 para el estudio jurídico del abogado Julián Palacín, quien es parte del equipo técnico de Perú Libre. Este Diario se comunicó con Palacín, quien rechazó que exista un vínculo laboral entre Sendón y su firma.

“ Es una infamia. No pertenece a mi estudio ni es asociado. Lo que pasa es que él hizo una consultoría externa de arbitrajes del 2014 al 2018. Se le pagó sus honorarios y se terminó. Ese señor no está en planilla y el último pago que le hicimos fue en el 2018 como externo en un caso de arbitraje contra Repsol. Él no pisa el estudio desde hace tres años y cuando fue externo, del 2014 al 2018, iba cada 15 días”, aseguró Palacín.

Sobre los descargos públicos de Sendón, en los que niega haberse expresado en serio, el excongresista Fernando Olivera señaló a este Diario:

“En primer orden, quiero señalar que yo no voy a entrar en contrapunto con un operador del sistema de corrupción. Él, en todo caso, tendrá que responder ante la Justicia . Yo para ello estoy tramitando una cita con el fiscal anticorrupción, que tendrá que hacer las investigaciones del caso. Es evidente que Guillermo Sendón ahora quiere presentar una coartada para evadir su responsabilidad ante la contundencia de las pruebas mostradas ”.

4. La confirmación de la Marina y sus implicancias administrativas

A diferencia de otros establecimientos penales cuyo funcionamiento está en completas manos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los internos en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao son de responsabilidad de la Marina de Guerra del Perú.

El reglamento del CEREC, en su artículo 15, establece que los internos tienen derecho a la comunicación telefónica y epistolar. “El contenido de éstas será sometido a control por los organismos correspondientes, a fin de evitar que se afecte la seguridad nacional, la seguridad de las instalaciones del CEREC o el cumplimiento de las normas de tratamiento”, advierte.

Consultado por El Comercio, el exjefe del INPE y exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, aclaró que la norma tan solo permite llamadas entre reos y sus familiares directos o abogados.

“En términos generales, en el CEREC rige un reglamento especial para los internos que están allí. Ellos solo pueden llamar a familiares directos y abogados. La Marina es la que les da el teléfono. No es un teléfono público, sino que ellos (los internos) solicitan la llamada y la Marina les autoriza. Lo que llama la atención, lo irregular, está en que Montesinos llame a uno y otro sin que sean estrictamente familiares o abogados ”, explicó.

Pérez Guadalupe resaltó que puede haber varias hipótesis de lo ocurrido con Montesinos. Una es que realmente se haya producido una permisividad intencionada y los funcionarios sean responsables. La otra, señala, es que Montesinos haya llamado realmente a un familiar directo o abogado para que este le pase la comunicación con sus verdaderos interlocutores.

“Puede sacarle la vuelta a la cuestión. Pero, a ver , esa llamada no ha podido ser del todo privada. No es que le den una cabina sin mayor vigilancia. Me llama la atención que Montesinos pueda hablar con quien desee, dicte teléfonos y sobre temas que claramente no eran ni familiares ni de su propia defensa legal. Eso es totalmente irregular ”, indica.

El exfuncionario explica que sí es posible que Montesinos se comunique desde el teléfono fijo de la Base Naval, tal y como se exhibió en las grabaciones expuestas por Olivera. “El interno autorizado para la llamada sale de su celda y es conducido al ambiente de oficina donde queda el teléfono”, precisa.

“Esto no está bajo responsabilidad del INPE. Por tanto, de momento correspondería a la Marina investigar para que al menos haya medidas administrativas. No tengo claro que haya un delito expreso, pero sí infracciones administrativas por parte de quienes permitieron esas llamadas”, agrega.

5. Reacciones

El vocero de campaña de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien es aludido en uno de los audios de Montesinos, declaró que las revelaciones son parte de “una novela” y que la denuncia de una aparente voluntad de sobornos a jueces viene de “enemigos públicos de Keiko Fujimori”.

“Lo que ha sostenido el señor Olivera es una novela que está armada entre quienes son enemigos públicos de Keiko. Recuerden que Montesinos es una persona no querida por Keiko”, expresó Torres.

En tanto, en entrevista con Exitosa, el congresista electo por Renovación Popular, el almirante Jorge Montoya, sostuvo más temprano que, de ser comprobadas las grabaciones, se fortalecería su pedido a un nuevo proceso electoral; una sugerencia legalmente descartada.

“Si en este momento estamos dudando del Jurado Nacional de Elecciones, se duda de todo. Es decir, sus fallos no son válidos. Al no ser válidos sus fallos, habría que repetir el proceso”, dijo Montoya.

