Audios y videos difundidos el jueves revelan al hoy encarcelado exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres como el encargado de un presunto plan para sobornar a miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a fin de que fallen a favor de Fuerza Popular en las apelaciones que presentó el partido para anular mesas de votación de la segunda vuelta electoral.

El Ministerio Público informó la noche del viernes que el caso ha sido encargado a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. La fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla investigará la procedencia y contenido de los audios.

La fiscalía precisó que “los miembros del JNE no están contemplados en el artículo 99 de la Constitución, que señala expresamente los altos funcionarios con prerrogativa de antejuicio constitucional”.

Más temprano, a través de un comunicado, la Marina de Guerra del Perú confirmó que Montesinos Torres, recluido en la Base Naval del Callao, realizó las llamadas presentadas por Fernando Olivera.

Indicaron que Montesinos había solicitado hablar con su pareja, debido a que las reglas de comunicación solo incluyen a familiares y abogados. La institución señaló que “ha dispuesto iniciar una investigación para determinar si habría responsabilidades en el personal del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad” .

En los audios se oye a Montesinos conversar con el militar en retiro Pedro Rejas y le da el contacto de Guillermo Sendón, un abogado y exmilitante aprista. Según dijo, Sendón tiene conexiones con tres jueces del JNE, por lo que sugiere un pago a los magistrados en los casos de pedidos de nulidad extemporáneos.

”Con tres [jueces del JNE], suficiente. Entonces, sería bueno que lo localizaras a él [a Sendón] para que él pueda apoyar y, bueno, se tiene que meter un poco de gasolina. Ya tú me entiendes, ¿no?”, señala Montesinos.

En otro video grabado por Rejas se ve a Sendón darle las claves de lo que se podría hacer, y aparece el nombre de Luis Arce Córdova, quien esta semana declinó a su cargo en el JNE.

”Las 802 [solicitudes de nulidad] las han hecho [Fuerza Popular] hasta el culo porque las han hecho extemporáneas. Han llegado tarde. Y todas las resoluciones están saliendo extemporáneas. Entonces, hay que apelar esa huevada. (...) Me imagino que las van a apelar. Acá no podemos imaginarnos; tenemos que asegurarnos que las apelan y, para ganarlas arriba, hay que arreglar”, dijo Sendón.

Agregó que, a través de Arce puede ‘arreglarse’ el soborno de ‘un palo’ por juez, sin contar al presidente Jorge Salas Arenas.

”Yo he hablado con Luis Carlos Arce Córdova; él es uno de los cuatro [magistrados del JNE]. Él tiene tres votos. No tiene el del presidente, pero tiene el de los otros tres [aparentemente, se refiere a Jovián Sanjinez, Jorge Rodríguez Velez y al propio Arce]. Y te dice ‘ya, cuñado, esa vaina te cuesta tres palos’. Un palo para cada uno”, manifestó.

Consecuencias

Consultados por El Comercio, el abogado penalista Andy Carrión y el exprocurador Antonio Maldonado coincidieron en que el Ministerio Público podría tomar acción ante la difusión de estos audios, y abrir investigación preliminar para establecer responsabilidades.

“En principio no se sabe si ha recibido o no (sobornos) pero ahí tienes un indicio, la Corte Suprema ha dicho que para iniciar una investigación basta una sospecha inicial simple, podría abrirse investigación no necesariamente en contra de alguien, pero sí en contra de los que resulten responsables en base a las afirmaciones que hizo Montesinos ”, apuntó Carrión.

El especialista señaló que la investigación podrá determinar si lo dicho en los audios tiene sustento o no. “No dirigiría (la investigación) contra el magistrado del JNE, podría abrirse en contra de Montesinos y los que resulten responsables para indagar si tiene sustento el dinero que supuestamente iba a ofrecer al magistrado”, agregó.

Precisó que la investigación debería abrirse por presunto cohecho, y que para la configuración de este delito no tiene que necesariamente ejecutarse un pago de soborno . Carrión añadió que debería estar a cargo la fiscalía anticorrupción.

Explicó además que podría abrirse investigación en el caso específico de los funcionarios del INPE por omisión de funciones.

En tanto, Antonio Maldonado sostuvo que “hay que describir estos audios en un caso de corrupción sistémica en el ámbito de justicia en el Perú, se han tomado todo tipo de medidas y la corrupción nace y resurge”.

“No interesaría mucho que se concrete o no el pago, ahí habría cohecho, en un contexto de maniobras de obstrucción a la justicia”, declaró.

“Con la difusión de los audios el Ministerio Público está ante una noticia criminal, está llamado a actuar de oficio, el propio despacho de la Fiscalía de la Nación debería tomar acciones, por razón de la especialidad, si podrá ser (anticorrupción)”, dijo.

