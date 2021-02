Conforme a los criterios de Saber más

Wilfredo Pedraza fue ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala, luego se convirtió en su abogado frente a la investigación por los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña y ahora es el cabeza de la lista del Partido Nacionalista al Congreso en Lima. Afirma que el Parlamento, durante el último quinquenio, “ha impulsado leyes populistas e inconstitucionales”, lo cual “tiene que terminar”.

— La última encuesta de El Comercio Ipsos indica que Ollanta Humala con 73% es el candidato con mayor antivoto. ¿Cómo puede revertir esa cifra?

Nosotros nunca hemos sido favorecidos por las encuestas, pasó en el 2006 y también en el 2011, por lo tanto, esa información la tomamos con relativa trascendencia. En todo caso, mostrar los logros del gobierno del expresidente Humala es la forma como vamos a revertir esta situación. El gobierno nacionalista le ofreció al país estabilidad política, económica, crecimiento del empleo, reducción de la pobreza y los programas sociales. De manera, que confiamos que, al recordarle al país, estos logros, ese índice negativo va a reducirse sustantivamente.

— Uno de los ejes del discurso de Humala Tasso, en esta campaña, ha sido que el actual quinquenio es uno perdido. Y que el Perú necesita “experiencia y patriotismo” y no un “futuro incierto” ni “improvisados”. ¿Haber sido gobierno es un principal activo?

Sin duda es un importante activo, junto al equipo de trabajo del partido, que tiene experiencia en gestión pública, y la experiencia en este tiempo cuenta, porque en este quinquenio perdido, hemos visto que las variables macroeconómicas han sido muy bajas, la caída del PBI bordeará los 14 puntos porcentuales, y el déficit fiscal quizás superé el 8%. Y se han perdido 2 millones de empleos. Nosotros, tuvimos una inflación anual menor a un digito, a la par impulsamos una reforma en la educación, en la salud y en la seguridad. Estamos seguros de que los ciudadanos se darán cuenta, reconocerán las diferencias entre nuestro gobierno y este quinquenio perdido.

—Usted ha mencionado los aspectos positivos, pero en el gobierno de Humala también hubo situaciones negativas. ¿Cuál es la autocrítica que hace?

Quizás no haber logrado una mejor conexión con la ciudadanía a partir de una escasa difusión de las grandes obras que se vinieron haciendo, quizás no haber fortalecido y ampliado mucho más los programas sociales, que hoy son un soporte para miles de peruanos en el contexto de la pandemia.

— En el 2006 y 2011, Nadine Heredia fue un personaje activo en las campañas de Humala, pero hoy brilla por su ausencia. ¿Es parte de una estrategia que no aparezca? ¿Es uno los pasivos del Partido Nacionalista?

No, de hecho, Nadine Heredia no es un pasivo en el partido, ella es cofundadora del Partido Nacionalista, es una lideresa. En el 2011 jugó un papel importante en la campaña, pero hoy simplemente está dedicada a sus hijos, al pequeño negocio que ha emprendido y a la solución de sus temas judiciales. [Su ausencia] no responde a una estrategia, sino a una opción personalísima de ella de ocuparse de sus hijos. Y no, no va a tener ningún rol [en la campaña].

— Humala criticó que en este quinquenio se haya paralizado el Gasoducto Sur Peruano, pero no dice el porqué: Odebrecht no pudo acreditar el respaldo financiero para esa obra…

Si Odebrecht no pudo tener espalda financiera para llevar a cabo el proyecto, lo razonable hubiera sido que se convoque a otra empresa, que se liquide [el contrato con] Odebrecht para que una obra de importancia para el Perú continúa. El hecho real es que, en este momento, existe un 30% de avance en el Gasoducto Sur Peruana, y se gastan millones de soles en el control y en la seguridad. Los efectos de esta paralización la vamos a pagar los peruanos en un par de años. El Perú no tiene seguridad energética, y la generación de electricidad con petróleo es caro. De llegar al gobierno, vamos a retomar este proyecto, lo vamos a volver a licitar internacionalmente, tiene que continuarse con una empresa diferente.

— Las cuentas bancarias del Partido Nacionalista están congeladas. ¿Cómo financian en la actualidad su campaña?

En efecto, las cuentas están congelas desde el 2018, el partido realiza actividades de autogestión para captar recursos para la campaña presidencial y las campañas congresales las asume cada candidato. A propósito de esto, hay que decir que lamentablemente las entidades bancarias nos han impedido hasta ahora abrir una cuenta para cumplir con bancarizar todo aquel ingreso que el partido tiene. Hemos pedido apoyo a la ONPE. Hoy el Partido Nacionalista tiene abierta la cuenta a nombre de una persona natural, que administra recursos, ojalá en los días siguientes podamos lograr que una entidad bancaria, incluso el Banco de la Nación acepte una cuenta del partido.

— Es muy probable que, en los próximos meses, el expresidente Ollanta Humala afrontará un juicio oral por el Caso Lava Jato. ¿Esta situación no haría que un eventual segundo gobierno del nacionalismo sea débil e inestable?

Nosotros partimos de la afirmación de que Ollanta Humala es inocente por los cargos que el Ministerio Público le formula, por lo tanto, aún cuando es indudable que habrá juicio oral en el caso de aportes de campaña para el 2011, la proyección de ese proceso nos conduce a una absolución por dos razones. La primera es porque la Ley de Partidos Políticos señala que todos los asuntos relacionados a los aportes son faltas administrativas. Y lo otro, y lo más importante, el nacionalismo ha dicho que nunca recibió este aporte [de Odebrecht], pero si la imputación fuera real, es delito en el Perú a partir de agosto de 2019.

— ¿Humala afrontará el juicio oral, si llega a ser elegido nuevamente presidente? ¿O se va a escudar en la protección que Palacio le da?

Bueno, él va a continuar respondiendo a cuanta investigación y acudiendo al juicio oral, si corresponde, lo viene haciendo desde el 2009, cuando comenzaron las investigaciones, y ese comportamiento, él no lo va a cambiar, ya lo ha dicho públicamente.

— A Vizcarra, lo vacaron por el testimonio de cuatro aspirantes a colaboradores eficaces. Y a PPK le iniciaron dos procesos de destitución por contratos con Odebrecht. ¿La situación de Humala, de llegar a juicio oral, no es más grave?

Hay diferencias notables, en el caso de Vizcarra le imputan actos de corrupción, recibir dinero de empresas por obras en el gobierno regional de Moquegua, el expresidente Humala no tiene ninguna imputación de haber recibido dinero con cargo a obras, él tiene avanzada la investigación por un aporte de campaña de un privado a otro, cuando no era gobierno…

— Pero Humala sí tiene una investigación por el Caso Gasoducto, que está en la Fiscalía de la Nación…

A ver, pero en el caso Gasoducto de lo que se le imputa es de aparentemente haber favorecido la adjudicación de la obra, nunca de haber recibido dinero, ni siquiera la fiscalía lo señala, el presidente Humala no tiene una sola imputación ni por Gasoducto ni por aportes de campaña que suponga recepción de dinero a cargo de una obra. Y a PPK se le denuncia por participar indebidamente en actos contractuales con el Estado, que no es el caso de Humala.

— ¿Usted pone las manos al fuego por Ollanta Humala y Nadine Heredia?

Esa es una expresión de incondicionalidad. Yo lo que puede decir es que no he visto en los años que he acompañado al expresidente Humala, del 2012 al 2016, no he visto ni escuchado ninguna situación que lo vincula a contratos, adendas o preferencias en las obras. En ese contexto, por supuesto que ponga las manos [al fuego]. Lo mismo digo por la señora Heredia, ella no ha tenido una situación vinculada a la gestión del gobierno, ese tema que señalan que tuvo influencia y que tomó decisiones, para mí, esa es una fábula.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará de resultar electo?

El primer será una ley orgánica en favor de la Policía Nacional, que va a significar una modificación a la Constitución para establecer dos puntos centrales: reglas claras para los ascensos y la introducción de un nuevo mecanismo de retiro, cuando el policía cumpla su tiempo de servicio. Así un policía sabrá cuándo se va de baja y no estará sujeto a la voluntad del ministro de turno.

También voy a proponer una modernización de la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Poder Judicial para fortalecer su autonomía e institucionalizar la investigación especializada que si bien hoy se lleva a cabo, esta sujeta a la voluntad del fiscal de la Nación, quien puede cambiar o mover a los fiscales.

— ¿Y cuál sería la tercera propuesta?

La modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, para introducir una causal de resolución de contrato cuando la obra se paraliza por más de cinco meses. Obra paralizada por más de cinco meses, se resuelve el contrato, que la controversia vaya a un arbitraje, pero resuelto se convocará a otra empresa para que termine la obra. Esto ayudará a que se ejecute el presupuesto, a que la obra se ponga al servicio de la comunidad y a no perder puestos de trabajo.

"No vi una situación que vincule a Humala con contratos, en ese contexto pongo las manos [al fuego]", afirmó Pedraza. (Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

— En un eventual segundo gobierno de Humala, ¿los 18 generales de la PNP pasados al retiro por la administración Sagasti serán repuestos?

No tengo claridad si es que hay que reponerlos, pero por lo menos resarcirlos del daño que han sufrido sin menor duda. Y puede ser un resarcimiento institucional, económico o moral, lo cierto es que desde mi punto de vista fueron pasados al retiro arbitrariamente.

— ¿El gobierno de Manuel Merino fue de corte autoritario? ¿Por qué?

Sin duda, yo creo que Merino fue elegido a partir de una decisión que significó un golpe de Estado, dolosamente se interpretó mal la Constitución. Y el señor Merino, en consecuencia, fue un presidente ilegítimo.

— Los dos últimos Congresos han sido cuestionados, el primer prácticamente forzó la renuncia de PPK a la Presidencia y el actual vacó a Vizcarra. ¿Cómo debe ser la relación del próximo Parlamento con el Ejecutivo?

El Perú enfrenta una crisis severa en términos económicos, políticos y de salud pública, yo avizoro un Congreso que sea un aliado, manteniendo la independencia, con el Ejecutivo. El Congreso, en este quinquenio, ha sido uno que ha generado inestabilidad política, ha impulsado leyes populistas, inconstitucionales y esto tiene que terminar.

— En su libro “Sin anestesia”, el ex primer ministro Pedro Cateriano relata que el expresidente Humala intentó forzar la disolución constitucional del Congreso en el 2015. Si se repite un escenario de confrontación, ¿esa posibilidad siempre está latente?

[…] Lo que el presidente Humala avizoró es que el gabinete de Pedro Cateriano podría no tener gobernabilidad, los votos de investidura seguramente los tenía, esa no era la preocupación, sino que si con ese Congreso exacerbado, de mayoría fujimorista, era o no posible seguir gobernando a favor del país. Y la decisión de cerrar el Congreso era por eso, generar un espacio de gobernabilidad, pero siempre dentro del marco de la Constitución. No se hizo porque el diálogo que generó Cateriano permitió un acuerdo razonable. En esa perspectiva, si un Congreso obstaculiza, es causa de inestabilidad y entorpece el desarrollo del país, hay que hacer uso de los mecanismos constitucionales. Me queda claro que el cierre del Congreso, en la lógica de contrapeso institucional, siempre es una salida constitucional.

— Verónika Mendoza ha propuesto reactivar la UNASUR. ¿El Partido Nacionalista comparte esa propuesta?

No, nosotros pensamos que los bloques regionales tienen que hacerse ahora en atención a las necesidades del país, nos interesa mucho más generar bloques de comercio en países que tienen el interés de negociar con el Perú, como Estados Unidos, China y Rusia y también la Unión Europea. Nuestro interés va por fortalecer espacio de mercado en un mundo de economía abierta.

— En el 2006 y 2011, Humala recibió el respaldo del sur, que en el 2016 y 2020 apoyó a Mendoza y a Antauro Humala. ¿La disputa por esa zona del país es principalmente con Juntos por el Perú y UPP?

En las últimas elecciones, Juntos por el Perú logró una votación importante y el partido de Urresti [Podemos Perú] también, pero es porque no hemos estado presentes, hoy nos vamos a disputar esos electores en el sur, que históricamente ha sido de centro izquierda y que han permitido la elección del presidente Humala en el 2011. Tenemos la certeza de las obras que hemos hecho, estamos seguros que como resultado de esa gestión, vamos a recuperar a esos electores.

— Mendoza también propone un trato diferenciado a favor del empresario nacional. ¿Le preocupa la política económica que propone Juntos por el Perú?

Me preocupa en la medida de que la economía se pueda manejar a partir de dogmas ideológicos, que se han superado en los ochenta. La línea correcta es como lo ha hecho el presidente Humala: asumir una economía globalizada y negociar con todos aquellos que quieran hacerlo, la diversificación de la producción y de la economía tiene que abrirse con Rusia, con China. Este último es el principal inversor en minería que hoy tiene el Perú y con cuanto país quiera hacerlo, sin dogmas, sino pensando en los intereses de nuestro país.

— ¿Es Mendoza la Humala del 2006?

No, yo creo que Verónika Mendoza tiene un sentido mayor de ideología, de la que ha sido superada en los ochenta. El expresidente Humala siempre ha sido un hombre de centro izquierda, muy motivado por los pobres del Perú, no por ideología, sino por un tema de convicción y así lo ha mostrado en su gobierno. Sin afectar la política macroeconómica, focalizó la atención en proyectos de inversión a favor de las minorías, por eso generamos programas sociales. Esta combinación de promover inversión, tener abierta la economía y reorientar los ingresos a quienes están más abajo, es lo que define al gobierno nacionalista.

— ¿Y cuál es su posición respecto a que se le dé un indulto a Alberto Fujimori?

Él tiene prohibido el indulto común, como consecuencia de los delitos por los cuales fue condenando. Sin embargo, para ser coherente con mi visión del mundo vinculado a los derechos humanos, los indultos humanitarios no pueden estar cerrador para nadie, siempre que medicamente así lo justifique.