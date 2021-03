Conforme a los criterios de Saber más

El congresista de Acción Popular Ricardo Burga consideró este miércoles que si bien la declaración del candidato presidencial de su partido, Yonhy Lescano, respecto a pedirle a Chile la devolución del monitor Huáscar es “bien intencionada”, no era el momento para formularla.

¿Qué dijo Lescano? “Lo he dicho al periodista del diario El Mercurio y lo digo desde ahora al presidente Piñera. Le digo como candidato y, si voy a ser presidente, oficialmente se lo voy a pedir porque creo que es uno de los grandes deseos del pueblo del Perú, que el monitor Huáscar esté de regreso”, concluyó.

En diálogo con El Comercio, el ex vocero del partido comentó que el tema siempre será controversial y que cree que la finalidad del candidato presidencial fue tratar de “limar asperezas” con el país del sur.

“El tema siempre va originar controversias. Chile siempre ha sido un competidor nuestro directo, desde la época de la guerra con Chile, obviamente. Creo que fue una propuesta muy bien intencionada, pero no era el momento de hacerla porque no hay ningún tema pendiente con Chile, y hay que entender que siempre el tema con Chile es un tema sensible”, sostuvo.

El parlamentario también indicó que las críticas generadas por lo dicho por el candidato son “respetables” y que no considera que las Fuerzas Armadas acepten el retorno del monitor al país.

“Grau dijo en su momento de que si él no regresaba victorioso, no regresaba ni él ni el Huáscar. Con ese pensamiento, la Marina ni las Fuerzas Armadas no aceptarían la devolución del Huáscar”, agregó.

El excongresista Víctor García Belaude indicó que no puede juzgar ni criticar la propuesta de Yonhy Lescano ya que es el candidato de su partido Acción Popular.

“Es el candidato de mi partido y yo no lo voy a criticar, lo que yo le puedo decir es que mi posición es para hacer que el Huáscar sea un museo binacional. Yo no puedo juzgar ni criticar la posición de Lescano, es mi candidato y por tanto me sustraigo de cualquier tipo de comentarios, yo lo que puedo es reafirmar lo que dije en su momento que creo que es lo mas sensato”, declaró a El Comercio.

En tanto, alcalde de Talcahuano en Chile, Henry Campos, se pronunció. “Le quiero decir que si sale electo presidente, lo invitamos a visitar y conocer el Huáscar, pero el Huáscar de nuestras cosas no se mueve”, dijo.

Señor Lescano, el Huáscar no se mueve de las costas de Chile. pic.twitter.com/39CPY0s04t — Alcalde Henry Campos (@HenryCamposCoa) March 23, 2021





VIDEO RECOMENDADO

Simulacro Ipsos El Comercio