En el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, Juan Abad, secretario general de Acción Popular; y Ricardo Burga, excongresista; ambos como representantes de dos facciones a la interna de su partido, se acusaron mutuamente de mentir sobre las elecciones primarias que se realizaron el 7 de diciembre y que arrojaron como candidato a la presidencia a Alfredo Barnechea.

Abad, quien defiende los resultados de los comicios que se realizaron a través de delegados y que dieron la victoria a Barnechea por encima de su principal contendor, Julio Chávez Chiong, calificó la elección como “impecable” y dijo que las acusaciones de fraude no tienen asidero porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisó su realización y que el área de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no tenía competencia alguna para pronunciarse.

“Están dañando la imagen del JNE y de la ONPE innecesariamente. (Ricardo Burga) es un farsante y un mentiroso”, aseguró para luego evitar responder sobre las denuncias de suplantación de delegados. “Eso lo tiene que explicar el comité electoral nacional. El JNE le ha dicho a la ONPE algo y esa no es su función”.

Pese a esto, Abad insistió en defender la limpieza de las primarias. “Ha habido una elección impecable conducida por la ONPE y el JNE”, reiteró.

Juan Abad, Luis Roel y Ricardo Burga discutieron sobre primarias de Acción Popular en "Siempre a las ocho con Milagros Leiva". (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

En respuesta, Ricardo Burga, excongresista que forma parte del grupo de acciopopulista que denuncia irregularidades en el proceso, dijo esperar que el JNE solucione el “fraude” cometido el 7 de diciembre.

“Hubo un fraude descarado. El propio comité ejecutivo nacional que Abad preside ha sacado un comunicado donde manifiestan que la señora Cinthia Pajuelo ha cometido fraude, que ha inscrito delegados que no han ganado la elección”, resaltó.

El exlegislador dijo que en total habría unos 27 delegados que fueron suplantados pero que, pese a la advertencia del JNE antes de las primarias, la ONPE evitó verificar la información entregada por Pajuelo.

A las críticas se sumó el excongresista Luis Roel, quien no fue precandidato en las elecciones internas pero que reveló que su hermano, Alonso Roel, había sido elegido como delegado en San Borja el 30 de noviembre pero que no fue registrado por Cinthia Pajuelo, por lo que no pudo participar en la elección interna del 7 de diciembre.

“Usando el caso de mi hermano, sí veo un tema de suplantación porque yo tengo actas, mi hermano tiene las actas, la base de San Borja tiene las actas por transparencia (...) y en el grupo de WhatsApp se dice felicitaciones a la lista 3, felicitaciones a ‘Vitocho’ que ganó en San Borja y esperamos que Alonso Roel lleve la voz de los militantes”, aseguró.

Roel Alva criticó a la ONPE por no haber tomado cartas en el asunto pese a la advertencia que hizo el área de fiscalización del JNE. “Ha fallado la ONPE al no resolver este tema que se pudo ver antes del 7 de diciembre y nos ha generado una crisis adicional”.

Juan Abad, en respuesta, reiteró que el comité electoral presidido por Pajuelo actúa de manera autónoma y que el comité ejecutivo nacional de Acción Popular no pudo haber tenido injerencia en el registro de los delegados ante la ONPE.

“El JNE se ha inmiscuido en un procedimiento de la ONPE sin tener la competencia para hacerlo, porque el JNE no recibe la inscripción de los delegados a nivel nacional. El JNE ha actuado mal a través de su fiscalizador”, evaluó para luego seguir deslindando de la responsabilidad del supuesto fraude. “Eso lo tiene que explicar el comité electoral nacional, son autónomos en sus funciones. Nosotros como CEN vamos a investigar todo lo que ha pasado, pero en este momento hay una elección que ha sido el domingo a través de la ONPE y supervisado por el JNE”.

Finalmente, tanto Burga como Roel expresaron su preocupación de que estas irregularidades puedan dejar fuera de carrera a su partido. “Yo espero que no, espero que el JNE de alguna manera pueda revertir toda la situación con suficientes pruebas para hacerlo y que Acción Popular no pierda la inscripción ni su participación en las elecciones”, señaló Luis Roel.