La congresista Adriana Tudela anunció que será candidata a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial encabezada por José Williams, del partido Avanza País.

En una publicación en su cuenta de X, la parlamentaria anunció el puesto que ocupará este puesto dentro de la plancha luego de las elecciones primarias y la definición de su colega congresista como postulante a la presidencia de la República.

“Asumo el reto que me ha propuesto el general Williams con la firme convicción de que el Perú sí puede lograr un cambio si utilizamos toda la fuerza de la Constitución y de la ley. Para lograrlo necesitamos también la fuerza de los votos”, indicó.

He decidido unirme a la plancha de Avanza País como candidata a la segunda vicepresidencia.



Asumo el reto que me ha propuesto el general Williams con la firme convicción de que el Perú sí puede lograr un cambio si utilizamos toda la fuerza de la Constitución y de la ley. Para… pic.twitter.com/jBrApym8sS — Adriana Tudela Gutiérrez (@adrianatudelag) December 18, 2025

En el video que acompaña su anuncio, asegura que decidió aceptar el reto propuesto por el general en retiro.

Avanza País había anunciado previamente que su postulante a la presidencia sería José Williams desde antes de las elecciones primarias luego que Phillip Butters renunciara al partido y su precandidatura.

El pasado 5 de diciembre, Butters renunció de manera irrevocable a Avanza País mediante una carta notarial enviada al presidente del partido. Agradeció la invitación a sumarse al proyecto y señaló que su salida obedece a motivos políticos y personales, con el fin de recuperar su independencia.