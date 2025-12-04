El partido político Ahora Nación negó que hayan paralizado el proceso de elecciones primarias que todavía se está llevando a cabo en las organizaciones que van a participar en los comicios generales del 2026, y negó que a través de una medida cautelar se pueda anular la selección de delegados del 30 de noviembre.

En un comunicado, la agrupación asegura que la elección de delegados se llevó a cabo con normalidad y que tuvo el acompañamiento técnico de la ONPE.

“Por haber concluido ya, cualquier acción de amparo carece de objeto, pues no puede retrotraer actos válidamente ejecutados”, precisaron.

Ahora Nación niega que se haya paralizado sus elecciones primarias.

El Comité Ejecutivo Nacional de Ahora Nación expresó su preocupación ante la posibilidad que, con una medida judicial, pretendan bloquear el derecho de participación del partido en las elecciones generales de abril del 2026.

En esa línea, aseguran que el cronograma electoral establecido por el JNE sigue vigente, por lo que corresponde a la ONPE seguir con la fase de elección de candidatos el 7 de diciembre.

El comité advirtió que una medida desde el Poder Judicial que apunte a retrotraer sus comicios internos sería “jurídicamente inviable e inejecutable”. “Los actos principales del proceso (elección de delegados) han precluido. La naturaleza del amparo es preventiva o reparadora, no retroactiva; no puede pretender anular o detener lo que ya ha sido válidamente ejecutado”, aseveraron.