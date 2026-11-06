A más de un mes de las elecciones del 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra un avance de 99.989% de actas contabilizadas para la Municipalidad de Lima. A las 09:43 a.m. de viernes 6 de noviembre solo faltan 3 actas del Jurado Electoral Especial (JEE).
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