Por Redacción EC

A casi un mes de las elecciones del 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra un avance de 99.989% de actas contabilizadas para la Municipalidad de Lima. A las 10:55 a.m. de este miércoles 4 de noviembre solo faltan 3 actas del Jurado Electoral Especial (JEE).

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