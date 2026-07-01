Alejandro Muñante defendió decisión de Rafael López Aliaga de postular como teniente alcalde de Lima. (Foto: César Campos)
Alejandro Muñante defendió decisión de Rafael López Aliaga de postular como teniente alcalde de Lima. (Foto: César Campos)
/ CESAR CAMPOS
Por Redacción EC

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro de declarar improcedente de candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde “huele más a revancha que a un razonamiento jurídico”.

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