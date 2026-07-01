El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro de declarar improcedente de candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde “huele más a revancha que a un razonamiento jurídico”.

A través de su cuenta en “X”, afirmó que la misma situación se repite con otros diputados electos que vienen realizando los trámites respectivos para asumir sus cargos en las próximas semanas.

Por ello, el parlamentario dijo esperar que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva la situación del exalcalde de Lima “con objetividad” y garantizando siempre el derecho constitucional a la participación política.

“Declarar improcedente una candidatura a regidor municipal por haber sido elegido senador (a pesar de negarse expresamente a recibir las credenciales y no haber llenado las DD.JJ.), pero a la misma vez admitir otras candidaturas de diputados electos que sí están cumpliendo los trámites respectivos para asumir sus cargos parlamentarios, huele más a revancha del JEE que a un razonamiento jurídico”, expresó.

“Espero que el pleno del JNE resuelva con objetividad y garantizando el derecho constitucional a la participación política”, agregó.

Declarar improcedente una candidatura a regidor municipal por haber sido elegido senador (a pesar de negarse expresamente a recibir las credenciales y no haber llenado las DD.JJ.), pero a la misma vez admitir otras candidaturas de diputados electos que sí están cumpliendo los… — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) July 1, 2026

Como se recuerda, el JEE de Lima Centro concluyó que el líder de Renovación Popular mantiene vigente su condición de senador electo para el período 2026-2031, razón por la cual declaró improcedente la inscripción de su candidatura como teniente alcalde.

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Asimismo, señaló que esa proclamación constituye un acto formal, cuya validez se mantiene mientras no exista una decisión oficial que la deje sin efecto.

Renovación Popular había remitido dos documentos para acreditar que López Aliaga no asumiría el cargo de senador. El primero fue un oficio dirigido al JNE el pasado 19 de junio, donde comunicó su “desistimiento irrevocable” de ser proclamado y recibir la credencial como senador.

El segundo también fue un oficio, pero remitido al Oficial Mayor del Congreso, con el mismo objetivo. No obstante, el órgano electoral señala que los oficios presentados constituyen no acreditan, por sí mismos, la modificación de la situación jurídica.