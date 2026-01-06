Alejandro Salas, candidato al Senado por el partido Perú Primero, y Pedro Alva, aspirante a la Cámara de Diputados por Progresemos, debatieron en el programa "Siempre a las ocho“ de Milagros Leiva, sobre seguridad ciudadana, la exclusión de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra y la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Sobre la decisión en primera instancia de sacar de la contienda electoral a Mario Vizcarra, Alejandro Salas calificó la resolución del Jurado Electoral Especial como arbitraria y señaló: "lo único que pedimos es objetividad trato justo e igualitario“. ”Mario Vizcarra presentó su resolución de rehabilitado del Poder Judicial. Si le pides que demuestre el pago de 3 mil soles de hace 20 años, podría no encontrarlo, pero él manifiesta que pagó pero no sabe dónde se encuentra la constancia“, justificó.

En contraste, Pedro Alva cuestionó la integridad de sus oponentes afirmando que tanto Mario como Martín Vizcarra "son dos corruptos" y criticó que no se haya acreditado el pago de reparaciones civiles de sentencias pasadas. “No está rehabilitado porque no hay resolución del Poder Judicial firme y que no esté apelada”, insistió.

Sobre la situación de Nicolás Maduro, recientemente capturado por las autoridades de Estados Unidos y removido de su cargo el pasado fin de semana para que sea procesado judicialmente en Nueva York, ambos coincidieron en que fue una decisión correcta.

“Se hizo justicia. Mucha gente que dice la forma no, pero nos libramos de una dictadura internacional. Basta de esa gente timorata (...) Maduro no iba a salir de otro modo que no sea a la fuerza y a veces hay que usar la fuerza para que los buenos defiendan a los débiles”, comentó Alva.

“Es claro que cayó un dictador, asesino, que persiguió y asesinó a su gente e hizo que muchas familias en Venezuela sufran. Hace mucho se tenía que ir. Movió el esquema electoral para quedarse en el poder”, dijo a su turno Salas, quien calificó la salida de Maduro como “absolutamente saludable”.

En materia de seguridad ciudadana, Alva propuso la implementación de "ciudades penales" situadas a más de 4,000 metros de altura para retirar las prisiones de las zonas urbanas y evitar el hacinamiento. El candidato de Progresemos enfatizó la necesidad de combatir el crimen patrimonial sosteniendo que "debemos crear el proceso de flagrancia delictiva" para asegurar que los capturados no sean liberados por falta de coordinación procesal. Salas, por su lado, resaltó que el nuevo Senado tendrá la misión de "designar a los altos funcionarios del Estado" y actuar como un filtro para otorgar estabilidad democrática al país.

Hacia el final de la sesión, los candidatos expusieron sus metas para el próximo periodo legislativo bicameral. Salas, quien postula con el número 3 al Senado Nacional, afirmó que su rol será fiscalizar los paquetes normativos de la Cámara de Diputados para evitar leyes con intereses particulares. Por su parte, Pedro Alva, quien compite con el número 5 a Diputados por Lima, exhortó a los electores a investigar su pasado académico y profesional, sentenciando que "lo que un hombre hizo asegura lo que un hombre hará“.