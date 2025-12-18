En el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, los candidatos a la presidencia Antonio Ortiz, de Salvemos al Perú; y Enrique Valderrama, del Partido Aprista; debatieron sobre sus principales propuestas para las elecciones generales del 2026 y luego de los comicios primarios, además de comentar sobre la situación de Betssy Chávez, condenada por el golpe de Estado y actualmente refugiada en la Embajada de México.

Cuando se les consultó sobre cómo actuarían ante la situación de Betssy Chávez, Ortiz negó que le fuera a otorgar un salvoconducto a la exministra de Pedro Castillo. “A ella el Tribunal Constitucional le dio una libertad y ha debido poder defenderse como cualquier ciudadano que se siente afectado (...) La ley debe ser fuerte y para nadie debe haber privilegios”.

Antonio Ortiz y Enrique Valderrama debaten en "Siempre a las ocho con Milagros Leiva". (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

En respuesta, Valderrama coincidió en que Chávez Chino es golpista condenada por su actuación pero que se debe respetar el derecho internacional. “Yo creo que el presidente debe darle (el salvoconducto). Definitivamente no creo que sea perseguida política, pero como está plantada la situación, veo difícilmente argumentable desde el punto de vista jurídico lo contrario”, comentó.

Cuando se les consultó que hablen sobre sus principales propuestas en materia de lucha contra la inseguridad, Valderrama aseguró que promoverá una reforma policial y del sistema de justicia, además de una reforma de penales y de resguardo en las fronteras. “Tenemos que crear un grupo especial de inteligencia para búsqueda y captura de cabecillas del crimen transnacional en el país”.

Ortiz, quien ganó las primarias de su partido con el lanzamiento de una moneda frente a Mariano González, dijo que se deben cambiar a las autoridades pero se enfocó en una propuesta de implementar parques industriales donde trabajen los presos, luego de resaltar que cada reo cuesta 900 soles al país con una necesidad de resocialización. “Necesitamos que estos señores trabajen y acá en el país no tenemos un parque industrial”.