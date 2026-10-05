Las elecciones se llevaron a cabo este domingo 4 de octubre. En el distrito arequipeño de Tapay un candidato ganó por dos votos de diferencia. (Foto: GEC)
Las elecciones se llevaron a cabo este domingo 4 de octubre. En el distrito arequipeño de Tapay un candidato ganó por dos votos de diferencia. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Por apenas dos votos. Así se definió la alcaldía del distrito de Tapay, en la provincia de Caylloma, región Arequipa, en las recientes elecciones regionales y municipales 2026, llevadas a cabo el último domingo 4 de octubre.

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