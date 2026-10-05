Por apenas dos votos. Así se definió la alcaldía del distrito de Tapay, en la provincia de Caylloma, región Arequipa, en las recientes elecciones regionales y municipales 2026, llevadas a cabo el último domingo 4 de octubre.

Según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100 %, Elmer Llica Huamaní, del movimiento regional Arequipa Tradición y Futuro, ganó las elecciones al conseguir 170 votos, equivalentes al 31.540 % de los votos válidos.

En tanto, Fredy Riveros, del partido Alianza Para el Progreso (APP), alcanzó 168 votos, que promedian un 31.169 %. Solo dos votos separaron a los contendores de ambas agrupaciones políticas.

Además, Enrique Tejada, del partido Somos Perú, quedó en tercer lugar con 158 votos, muy cerca de los dos primeros candidatos, que equivalen al 29.314 %. Más atrás quedó Robert Abril Tejada, de Fuerza Arequipeña, con 43 votos (7.978 %).

Resultados de las elecciones municipales para la alcaldía de Tapay. (Foto: ONPE)

La jornada electoral dejó 120 votos en blanco y 17 votos nulos. De esta forma, en su tercera postulación al cargo, Llica Huamaní ganó finalmente la alcaldía de Tapay para el periodo 2027-2030.

Anteriormente postuló a dicho puesto en los procesos electorales de 2006 y 2010, ambas veces por el Partido Aprista. Tras esas experiencias, en el 2024 se afilió al movimiento regional Arequipa Tradición y Futuro.

Cabe indicar que en aquellas regiones donde ninguna fórmula consiga superar el umbral establecido, las dos agrupaciones con mayor votación pasarían a una segunda elección regional.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha fijado el 29 de noviembre de 2026 como fecha para esta eventual jornada. Así, en 14 regiones la definición podría tener todavía un capítulo pendiente.