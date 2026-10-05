El único candidato a la alcaldía del distrito de Lari, provincia de Caylloma, en la región Arequipa, perdió frente a los votos blancos y nulos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 llevadas a cabo el último domingo 4 de octubre.
El único candidato a la alcaldía del distrito de Lari, provincia de Caylloma, en la región Arequipa, perdió frente a los votos blancos y nulos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 llevadas a cabo el último domingo 4 de octubre.
Al 100% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos (ONPE), Rómulo Suyco, del partido Somos Perú, obtuvo 188 votos, que suman un total de 27.811 %. Pese a ser el único postulante en carrera, ello no le aseguró la victoria.
Y es que los votos en blanco sumaron 407 (60.207 %) y los nulos, 81 (11.982 %). Un total de 676 personas emitieron su voto en la jornada electoral del último fin de semana en esa localidad arequipeña.
Cabe indicar que la normativa electoral establece que una elección municipal puede ser declarada nula cuando los votos nulos y blancos, sumados o por separado, superan los dos tercios de los votos emitidos.
Frente a esta situación se prevé la declaratoria de nulidad del proceso electoral en Lari y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoque a nuevas elecciones en dicha localidad.
Es la segunda vez que Suyco Panda pasa por una situación similar. En las elecciones municipales del 2022 también fue el único candidato en Lari y también perdió frente a los votos blancos y nulos.
En aquella oportunidad el postulante obtuvo 109 votos, frente a los 478 votos en blanco y 129 nulos. Ante esta situación, el JNE tuvo que convocar a Elecciones Municipales Complementarias.