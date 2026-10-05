El único candidato a la alcaldía del distrito de Lari, provincia de Caylloma, en la región Arequipa, perdió frente a los votos blancos y nulos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 llevadas a cabo el último domingo 4 de octubre.

Al 100% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos (ONPE), Rómulo Suyco, del partido Somos Perú, obtuvo 188 votos, que suman un total de 27.811 %. Pese a ser el único postulante en carrera, ello no le aseguró la victoria.

Y es que los votos en blanco sumaron 407 (60.207 %) y los nulos, 81 (11.982 %). Un total de 676 personas emitieron su voto en la jornada electoral del último fin de semana en esa localidad arequipeña.

Resultados al 100% de la alcaldía distrital de Lari. (Foto: ONPE)

Cabe indicar que la normativa electoral establece que una elección municipal puede ser declarada nula cuando los votos nulos y blancos, sumados o por separado, superan los dos tercios de los votos emitidos.

Frente a esta situación se prevé la declaratoria de nulidad del proceso electoral en Lari y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoque a nuevas elecciones en dicha localidad.

Es la segunda vez que Suyco Panda pasa por una situación similar. En las elecciones municipales del 2022 también fue el único candidato en Lari y también perdió frente a los votos blancos y nulos.

En aquella oportunidad el postulante obtuvo 109 votos, frente a los 478 votos en blanco y 129 nulos. Ante esta situación, el JNE tuvo que convocar a Elecciones Municipales Complementarias.