Rómulo Suyco postuló a la alcaldía distrital de Lari con el partido Somos Perú. (Foto: Facebook)
Rómulo Suyco postuló a la alcaldía distrital de Lari con el partido Somos Perú. (Foto: Facebook)
Por Redacción EC

El único candidato a la alcaldía del distrito de Lari, provincia de Caylloma, en la región Arequipa, perdió frente a los votos blancos y nulos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 llevadas a cabo el último domingo 4 de octubre.

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