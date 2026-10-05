Arón Espinoza, quien postuló como regidor en la lista de Podemos Perú, que encabezó el exministro Daniel Urresti, anunció que dejará dicho partido, tras los resultados obtenidos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, y que emprenderá una nueva etapa política.

En un comunicado, señaló que la derrota en Lima y en sus distritos, después del “resultado adverso” en las elecciones generales, los obliga a “detenernos, escuchar y reflexionar con honestidad”.

“La política exige saber ganar, pero también saber escuchar cuando los ciudadanos nos dicen que debemos cambiar. Y hoy Lima nos ha hablado con claridad”, indicó.

“Por respeto a quienes confiaron en nosotros, y también a quienes eligieron otras opciones, creo que ha llegado el momento de asumir mi propia responsabilidad y tomar una decisión difícil: dejar el partido al que he pertenecido y emprender una nueva etapa política, con independencia y con la misma convicción de servir al país”, agregó.

Espinoza dijo que no se va de Podemos Perú con “resentimiento ni con reproches”, y que se lleva “aprendizajes, amistades y, sobre todo, la certeza de que la política solo tiene sentido cuando está al servicio de las personas y no de las estructuras”.

“Este no es un punto final. Es un momento de reflexión. Quiero escuchar más, aprender de los errores y reencontrarme con las razones que me llevaron a entrar en política: trabajar por un país más justo, democrático y lleno de oportunidades”, subrayó.

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“A quienes caminaron conmigo, gracias. A quienes discreparon, también. Y a todos los ciudadanos que hoy nos han pedido un cambio, los escucho”, añadió.

Una decisión después de esuchar a Lima!. https://t.co/pZlqrn9OSD — Aron Espinoza (@TuAmigoAron) October 5, 2026

Cabe indicar que Aron Espinoza, también excongresista y el mayor opositor a la gestión de Rafael López Aliaga en el Concejo Metropolitano, acompañó a Daniel Urresti en la lista de Podemos Perú para la Alcaldía de Lima.

Según el conteo rápido al 100% de Datum Internacional para América Multimedia, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) tiene 27,6% de los votos, mientras que Francis Allison (Avanza País), 26,7%. La diferencia es de apenas 0,9%.

Detrás se ubican los exministros Carlos Bruce (Somos Perú) con 15% y Daniel Urresti (Podemos Perú) con 8,1%. Y los otros postulantes suman en conjunto 22,6%.