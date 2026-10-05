Arón Espinoza anunció su alejamiento de Podemos Perú. (Foto: Archivo GEC)
Arón Espinoza anunció su alejamiento de Podemos Perú. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

Arón Espinoza, quien postuló como regidor en la lista de Podemos Perú, que encabezó el exministro Daniel Urresti, anunció que dejará dicho partido, tras los resultados obtenidos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, y que emprenderá una nueva etapa política.

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