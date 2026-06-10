Resumen
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En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el secretario general de la asociación civil Transparencia, Omar Awapara, descartó un supuesto fraude en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).
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