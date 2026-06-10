En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el secretario general de la asociación civil Transparencia, Omar Awapara, descartó un supuesto fraude en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Indicó que según el informe presentado por su organización, no se encontró ningún acto sistemático o intencional que permita sustentar cualquier lógica de fraude en el balotaje del último domingo 7 de junio.

“No, ninguno, no hemos encontrado ni en la primera ni en la segunda vuelta ningún acto que se pueda considerar sistemático ni intencional en esa lógica del fraude”, expresó.

Recordó que el día de la segunda vuelta se insistió mucho en que la virtud del conteo rápido integral es no solo producir los resultados, sino también información sobre la calidad del proceso electoral que abone a favor de darle legitimidad.

“Nosotros hemos estado presentes en donde se recogió el voto, desde las 6 de la mañana, para asegurar que esa mesa sea reflejo de la voluntad popular”, subrayó Awapara Franco.

Del mismo modo, el secretario general de Transparencia insistió en que el candidato que pierda el balotaje tenga modales democráticos y acepte los resultados de las urnas, pues la elección se decidirá “por miles de votos”.

“No hay evidencia alguna de manipulación o de que esto haya sido cambiado en algún momento, es simplemente el resultado de cómo una elección tan estrecha de 20 millones de personas se termina decidiendo por miles de votos”, subrayó.