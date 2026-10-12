El JNE cambió la fecha de la segunda vuelta de las elecciones regionales para el 6 de diciembre. (Foto: El Comercio)
El JNE cambió la fecha de la segunda vuelta de las elecciones regionales para el 6 de diciembre. (Foto: El Comercio)
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Por Redacción EC

El partido Avanza País solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que realice una segunda vuelta para la Alcaldía de Lima entre las dos organizaciones políticas que hubiesen obtenido las dos más altas votaciones en las elecciones regionales y municipales del pasado 4 de octubre.

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