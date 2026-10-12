El partido Avanza País solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que realice una segunda vuelta para la Alcaldía de Lima entre las dos organizaciones políticas que hubiesen obtenido las dos más altas votaciones en las elecciones regionales y municipales del pasado 4 de octubre.

A través de un escrito enviado por su personero legal, Aldo Borrero, dicha agrupación solicitó que se declare que en la elección del alcalde de la Municipalidad de Lima, la lista ganadora debe alcanzar no menos del 30 % de los votos válidos para ser proclamada.

Detalla que, no habiéndolo logrado ninguna lista, corresponde convocar a una segunda elección entre las dos listas más votadas, fijándose para ello la fecha del 29 de noviembre de 2026, ya prevista por el JNE para la segunda vuelta de las elecciones regionales.

También pidió que se determine que la elección de la Alcaldía de Lima se encuentra sometida a un régimen constitucional y legal especial, distinto del aplicable a una municipalidad provincial ordinaria, atendiendo a que la comuna capitalina ejerce simultáneamente competencias correspondientes al nivel regional de gobierno.

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Refiere que se debe disponer que el Jurado Electoral Especial (JEE) competente se abstenga de proclamar al alcalde electo de Lima Metropolitana y de expedir credenciales hasta que el pleno del JNE resuelva su solicitud.

Documento enviado por Avanza País al JNE.

“La presente solicitud no cuestiona la validez de votos, actas electorales ni operaciones aritméticas efectuadas por los organismos electorales. Por el contrario, la controversia planteada es anterior y jurídicamente distinta: consiste en determinar qué regla de elección y proclamación corresponde aplicar a la Alcaldía Metropolitana de Lima, considerando el régimen constitucional especial de la capital”, subrayó.

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Arguye que si el pleno del JNE interpretó que un ciudadano electo para senador como Rafael López Aliaga puede postular paralelamente en las elecciones municipales y dejar de recibir sus credenciales, así como presentarse como teniente alcalde para luego de la renuncia de su candidato a la Alcaldía de Lima de su lista, quede como la persona a ser elegida, “institucionalizando así una reelección encubierta, resulta en esta oportunidad necesario que se pronuncien sobre lo requerido en esta solicitud”.

“La oportunidad de la presente solicitud resulta especialmente relevante debido a que, una vez emitida el Acta de Proclamación de Resultados, la normativa y jurisprudencia electoral limitan las controversias contra dicho acto a supuestos específicos. Por ello, la cuestión constitucional planteada debe ser resuelta antes de que se consume la proclamación de la autoridad metropolitana”, sentenció.