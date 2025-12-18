En el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, la candidata presidencial de Un Camino Diferente, Rosario Fernández, defendió a su hermano y parte de su plancha presidencial, el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, actualmente preso por difamación, y aseguró que la sentencia en su contra no tiene argumentos.

“Arturo ahora está con una sentencia que no se justifica por ningún medio y por eso mismo no le quieren dar una audiencia”, aseguró la candidata presidencial luego de negar que su caso pueda ser comparado con el de Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra.

Según explicó, la situación de su hermano difiere de la de Vizcarra porque no se trata de un acto de corrupción por el cual fue sentenciado, sino por una difamación de la cual no hay, según Fernández Bazán, argumentos.

“No tienen donde refugiar esta sentencia efectiva que le han dado. No es por corrupción, él no tiene corrupción, es por una difamación que no viene con pruebas”, aseguró.

Arturo Fernández fue condenado a un año de prisión efectiva por el delito de difamación y, en marzo de este año, se entregó a Corte Superior de Justicia de La Libertad, en Natasha Alta, tras estar como reo contumaz luego de que se dictara su sentencia.

Fernández había sido condenado en segunda instancia por difamación agravada en un proceso iniciado por Ricardo Morales Gamarra, exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche.

El exalcalde se mantuvo en la clandestinidad luego de retirarse abruptamente de una sesión virtual en la que debía participar. Ante su ausencia, la jueza Ingrid Pajares Acosta ordenó su detención con comparecencia a grado o fuerza. Fue declarado reo contumaz y tenía una orden de captura en su contra, emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad.

Rosario Fernández justificó su candidatura presidencial señalando que no puede ser “espectadores ni actores” de los casos de corrupción que asegura ve enquistados en las autoridades actuales, haciendo hincapié en la participación de Alianza Para el Progreso (APP) en este “enquistamiento” del que habla y que asegura permanece en el Congreso.

“La extorsión nace en Trujillo y sabemos por dónde, quién la fomenta y la hace crecer (...) Un partido político sería APP, liderado por César Acuña, y eso lo sabemos porque nosotros no venimos a redundar más en guerras políticas sino a dar soluciones. Tenemos enquistado a APP en muchos ministerios y al democratizar la justicia vamos a poder sentenciar, juzgar y atacar estas leyes procrimen que les quieren dar otro tinte y quieren decir que sirven para acelerar los procesos y no es así”, expresó.