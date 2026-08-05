Rubén Ramírez, candidato de Perú Libre para la Alcaldía de Lima, renunció a su postulación alegando falta de “garantías de un debido proceso” en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A través de un escrito enviado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, el ahora exaspirante edil comunicó el desistimiento de su postulación para el sillón capitalino.

“Por el presente me dirijo a su honorable Despacho en mi calidad de candidato a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la agrupación política Partido Político Nacional Perú Libre, por lo que recurro con la finalidad de saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento mi renuncia a la candidatura de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, expresó.

“Por cuanto en las últimas Elecciones Generales del año 2026, no sea (sic) evidenciado que estas han sido llevadas con imparcialidad, neutralidad y consecuentemente persistiendo esta condición, mi intención obedece a no ser parte del proceso eleccionario regional municipal 2026, dado que no se están dando las garantías de un debido proceso eleccionario”, agregó Ramírez Mateo.

Carta de renuncia del candidato de Perú Libre a la Alcaldía de Lima, Rubén Ramírez.

Cabe indicar que Rubén Ramírez fue titular del Ministerio del Ambiente (Minam) en el primer Gabinete Ministerial del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).

Como se recuerda, Luis Rubio presentó su renuncia “irrevocable” a su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Renovación Popular, un día antes de la fecha límite del plazo para la aprobación de listas.

La fórmula del partido celeste -que sigue en carrera- está integrada por Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien postula como teniente alcalde o primer regidor.

Tras conocer la noticia, López Aliaga emitió un comunicado en el que señaló que especular con las razones de la renuncia de Rubio “es no solo absurdo, sino infame”.

“Hoy con profunda tristeza veo publicada la decisión de Lucho Rubio de no continuar. Especular los porqués para una decisión tan importante, es no solo absurdo sino infame”, indicó.