Rubén Ramírez, quien fue ministro del Ambiente en el gobierno de Pedro Castillo, renunció a su candidatura a la Alcaldía de Lima por Perú Libre. (Foto: Archivo PCM)
Rubén Ramírez, quien fue ministro del Ambiente en el gobierno de Pedro Castillo, renunció a su candidatura a la Alcaldía de Lima por Perú Libre. (Foto: Archivo PCM)
Por Redacción EC

Rubén Ramírez, candidato de Perú Libre para la Alcaldía de Lima, renunció a su postulación alegando falta de “garantías de un debido proceso” en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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