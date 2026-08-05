“Por el presente me dirijo a su honorable Despacho en mi calidad de candidato a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la agrupación política Partido Político Nacional Perú Libre, por lo que recurro con la finalidad de saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento mi renuncia a la candidatura de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, expresó.
“Por cuanto en las últimas Elecciones Generales del año 2026, no sea (sic) evidenciado que estas han sido llevadas con imparcialidad, neutralidad y consecuentemente persistiendo esta condición, mi intención obedece a no ser parte del proceso eleccionario regional municipal 2026, dado que no se están dando las garantías de un debido proceso eleccionario”, agregó Ramírez Mateo.
Cabe indicar que Rubén Ramírez fue titular del Ministerio del Ambiente (Minam) en el primer Gabinete Ministerial del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).
Como se recuerda, Luis Rubio presentó su renuncia “irrevocable” a su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Renovación Popular, un día antes de la fecha límite del plazo para la aprobación de listas.