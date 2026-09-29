Candidatos a Cajamarca en elecciones regionales 2026. Foto: Andina
Candidatos a Cajamarca en elecciones regionales 2026. Foto: Andina
Por Redacción EC

Este domingo 4 de octubre se llevará a cabo las Elecciones regionales y Municipales 2026, donde se elegirán gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, así como a alcaldes provinciales y distritales que asumirán la gestión pública de sus distintas jurisdicciones.

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