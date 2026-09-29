Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre en todo el territorio peruano. En este proceso subnacional, convocado bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Reniec, más de 26 millones de electores están citados a las urnas para elegir a las autoridades locales que asumirán sus funciones para el periodo 2027-2030.

A continuación, la lista de candidatos de Ate para este domingo:

Arturo Jonell Peña Sánchez (Alianza Electoral Venceremos)

Misael Meneses Flores (FREPAP)

Óscar Ramírez Rojas (Juntos por el Perú)

Jaime Bruno Valeriano Codina (APRA)

Miguel Ángel Malma Valverde (Obras)

Simón Ortiz Talaverano (Somos Perú)

Maidy Marti López Casimiro (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Jorge Antonio Salazar Velasquez (Partido Morado)

Carlos Daniel Cuya Ponce (Partido País Para Todos)

Gianmarco Valentin Tobalino Castillo (Partido Patriótico del Perú)

Manuel Gaudencio Vidal Camargo (Avanza País)

Joel José Núñez Mendoza (Perú Primero)

José Luis Hurtado Apaico (PPC)

Edde Cuellar Alegría (Podemos Perú)

Mel Ian Vilcahuaman Medrano (Progresemos)

Walter Jesús Rivera Guerra (Acción Popular)

Elizabeth Nancy Cabezas Flores (Renovación Popular)

Rodolfo Roiro Padilla (Salvemos al Perú)

Netzer Alemao Chávez Flores (Visión Perú)

Luis Eusebio Poma Tacuri (Ahora Nación)

Enrique Bruno Palma Salinas (Partido del Buen Gobierno)

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.