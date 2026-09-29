Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre en todo el territorio peruano.En este proceso subnacional, convocado bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Reniec, más de 26 millones de electores están citados a las urnas para elegir a las autoridades locales que asumirán sus funciones para el periodo 2027-2030.

A continuación la lista de candidatos de La Molina para este domingo:

Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa (Somos Perú)

Edmundo del Águila Herrera (Acción Popular)

Sergio Joan Castromonte Chaparro (Avanza País)

María Perla Espinoza Aquino (Alianza para el Progreso-APP)

Lizzi del Rocío Sueldo Matos (Renovación Popular)

Flor de María Tadeo Romero (Ahora Nación)

Julio Adolfo Tovar Uribe (ADP)

Meisy Blanca Rosa Nuñez Ruiz (PPC)

Edwin Aníbal Mendoza Ramírez (Visión Perú)

Cristopher Eldin Clemente Perez (Podemos Perú)

Jose Miguel Rodriguez Tasayco (Progresemos)

Maria - Pia Paz de la Barra Freigeiro (Fe en el Perú)