Este domingo 4 de octubre se llevará a cabo las Elecciones regionales y Municipales 2026, donde se elegirán gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, así como a alcaldes provinciales y distritales que asumirán la gestión pública de sus distintas jurisdicciones

Los organismos electorales involucrados en este evento a nivel nacional como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)— han desplegado operativos logísticos y medidas de fiscalización para asegurar la transparencia de la jornada votante.

A continuación, la lista de candidatos para Lima Metropolitana:

Carlos Alberto Tejada Noriega (Acción Popular)

(Acción Popular) Susel Ana Maria Paredes Pique (Ahora Nación)

Juan Carlos Alvarado Mestanza (Alianza Victoria Venceremos)

(Alianza Victoria Venceremos) Elio Fernando Riera Garro (Alianza para el Progreso-APP)

(Alianza para el Progreso-APP) Francis James Allison Oyague (Avanza País)

(Avanza País) Samir Frank Quispe Caballero (Batalla Perú)

(Batalla Perú) Yehude Simon Munaro (Coalición Transformadora Tierra Verde)

Segundo Valdez Zavala (FREPAP)

Rubén Daniel Bonilla Espinoza (Fuerza Ciudadana)

Samuel Marcos Daza Taype (Fuerza Popular)

(Fuerza Popular) Oswaldo Hernan Vargas Cuellar (Juntos por el Perú)

(Juntos por el Perú) Mónica Yadira Yaya Luyo (APRA)

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (Obras)

Carlos Francisco Gallardo Neyra (Partido del Buen Gobierno)

(Partido del Buen Gobierno) Flor de Maria Hurtado Valdéz (Partido Demócrata Verde)

Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca (Somos Perú)

(Somos Perú) Elizabeth María del Rosario Leon Chinchay (Frente de la Esperanza 2021)

Victoria Betzabe la Cruz Garces (Partido Morado)

(Partido Morado) Sandro Caller Gutierrez (Partido Patriótico del Perú)

Yuri Cesar Castro Romero (Perú Libre-1 regidor)

Luis Alberto Huette Tolentino (Partido Político Pueblo Consciente)

(Partido Político Pueblo Consciente) Edgardo Renan de Pomar Vizcarra (PPC)

(PPC) Daniel Belizario Urresti Elera (Podemos Perú)

(Podemos Perú) Luis Miguel Llanos Carrillo (Progresemos)

(Progresemos) Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (Renovación Popular)

Santiago Rosendo Abarca Leon (Visión)

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.