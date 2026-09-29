Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre en todo el territorio peruano. En este proceso subnacional, convocado bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Reniec, más de 26 millones de electores están citados a las urnas para elegir a las autoridades locales que asumirán sus funciones para el periodo 2027-2030.

A continuación, la lista de candidatos de San Isidro para este domingo:

Cesar Augusto Combina Salvatierra (Avanza País)

Victor Hugo Bazán Pastor (Somos Perú)

Javier Eduardo Paino Scarpati (Renovación Popular)

Carlomagno Chacón Gómez (Acción Popular)

Rigan Edward Valcárcel Salinas (Visión Perú)

Cesar Enrique Stuart Alvarado (PPC)

Charles Adrián Zapata Vega (Podemos)

Carla Meyling Peralta Hu (Progresemos)

Zuleika Vannessa Benel Zevallos (Alianza para el Progreso-APP)

Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.