Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre en todo el territorio peruano. En este proceso subnacional, convocado bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Reniec, más de 26 millones de electores están citados a las urnas para elegir a las autoridades locales que asumirán sus funciones para el periodo 2027-2030.

A continuación, la lista de candidatos de San Juan de Miraflores para este domingo:

Alex Fabio Trujillo Uscamayta (Acción Popular)

Olis Yaranga Jacinto (Ahora Nación)

Luis Dante Mendieta Flores (Alianza para el Progreso-APP)

Jhon Jaico Medina (Alianza Regional por el Perú)

Homero Raúl Diaz Delgado (Avanza País)

Jessica Loren Alcántara Silva (FREPAP)

Anatoly Renan Bedriñana Córdova (Fuerza Popular)

Moises Abraham Arroyo Baylon (Juntos por el Perú-1 regidor)

Edgard Asunción Cordero Marichini (APRA)

Jaime Javier Frías Reymundo (Obras)

Ricardo Rodrigo Salvatierra Paucar (Partido del Buen Gobierno)

Eloy Chávez Hernández (Somos Perú)

Alan Freddy Mendoza Ramos (Partido Morado)

Edgar Wuillington Mejia Rodríguez (Frente de la Esperanza 2021-1 regidor)

Christian Marco Gutiérrez Guzmán (Partido Patriótico del Perú)

Michel Melchor Sanabria Ruiz (Perú Primero)

Edilberto Lucio Quispe Rodríguez (PRIN)

Oswaldo Graviel Taype Gutiérrez (PPC)

Martín Jose Palomino Córdova (Podemos Perú)

Mabel Karina Leandro Melgarejo (Renovación Popular)

Andy Alan Vilca Huamán (Visión Perú)