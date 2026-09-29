Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre en todo el territorio peruano.En este proceso subnacional, convocado bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Reniec, más de 26 millones de electores están citados a las urnas para elegir a las autoridades locales que asumirán sus funciones para el periodo 2027-2030.
A continuación, la lista de candidatos de Surco para este domingo 4 de octubre:
- Arturo Miguel Guillermo Bobbio Carranza (Somos Perú)
- Juan Alejandro Palma Aurazo (Renovación Popular)
- Jean Pierre Combe Portocarrero (Alianza para el Progreso)
- Omar David Montoro Castro (Avanza País)
- Oswaldo Martín Moreno Rivera (Acción Popular)
- Betty Fani Fernández Gallarday (Partido Morado)
- Ruth Candelaria Bisbal Oyague (Podemos Perú)
- David Ignacio Vera Trujillo (Partido Popular Cristiano (PPC))
- Jhon Cautivo Hancco Chumpitaz (APRA)
- José Manuel Fernández Chávez (Ahora Nación)
- Gardo Antonio Gómez Jiménez (Integridad Democrática)
- María Luisa Meneses Martínez (Partido Demócrata Verde)
- José Carlos Bolívar Mejía (Partido País para Todos)
- Hugo Roberto Encalada Chumbile (Partido Unidad y Paz)
- Óscar Mario Aco Miranda (Progresemos)
La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.
El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.