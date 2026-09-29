Conoce a los candidatos para la Alcaldía de Villa El Salvador | Foto: Andina / Composición EC
Conoce a los candidatos para la Alcaldía de Villa El Salvador | Foto: Andina / Composición EC
Por Redacción EC

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre en todo el territorio peruano. En este proceso subnacional, convocado bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Reniec, más de 26 millones de electores están citados a las urnas para elegir a las autoridades locales que asumirán sus funciones para el periodo 2027-2030.

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