Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre en todo el territorio peruano. En este proceso subnacional, convocado bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Reniec, más de 26 millones de electores están citados a las urnas para elegir a las autoridades locales que asumirán sus funciones para el periodo 2027-2030.

A continuación la lista de candidatos de Villa María del Triunfo para este domingo:

Roger Edinsson Parra Taboada (Acción Popular)

Victor Manuel Calderon Rodriguez (Alianza para el Progreso-APP)

David Andres Morales Cardenas (Avanza País)

Daniel Fernandez Nuñez (Cooperación, Verdad y Honradez)

Franklin Villarruel Alvarez (FREPAP)

Carlos Walter Mejia Escajadillo (Fuerza Popular)

Rene Alfredo Yucra Verastegui (Juntos por el Perú)

Jose Luis Luque Encarnacion (Frente de la Esperanza 2021-1 regidor)

Juan Carlos Medina Morillo (País para Todos)

Victor Edward Colan Huaman (Partido Patríotico del Perú)

Carlos Armándo Chávez Montoya (Perú Primero)

Cresencio Gonzales Ccapcha (PPC)

Edgard Freddy Paucar Calero (Perú Moderno)

Carlos Francisco Hinostroza Rodriguez (Podemos Perú)

Víctor Tito Sotomayor Bernaola (Progresemos)

Robert Joel Ludeña Guerra (Renovación Popular)

Magaly Rosy Copez Gutierrez (Salvemos al Perú)

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.