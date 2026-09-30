Este domingo 4 de octubre se llevará a cabo las Elecciones regionales y Municipales 2026, donde se elegirán gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, así como a alcaldes provinciales y distritales que asumirán la gestión pública de sus distintas jurisdicciones.

Los organismos electorales involucrados en este evento a nivel nacional como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), han desplegado operativos logísticos y medidas de fiscalización para asegurar la transparencia de la jornada votante.

A continuación, la lista de candidatos para Huánuco:

Antonio Robles Jara (Ahora Nación)

Miguel Angel Meza Malpartida (APP)

Madeleine del Rosario Alomia Valderrama (FREPAP)

Fortunato Juan Ramos Lavado (Libertad Popular)

Sergio Junior Principe Ildefonso (HUAPRI)

Robinson Aguirre Casimiro (Somos Perú)

Rosendo Leoncio Serna Román (Movimiento Político Unidos Por El Desarrollo De Huánuco - UDH )

) Rosali Leandro Tarazona (País para Todos)

Enrique Orlando Pulgar Lucas (Perú Primero)

Luis Raúl Picón Quedo (Podemos Perú)

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.